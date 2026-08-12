Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldi

·41·Texno
Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldi
Qisqacha

Apple kompaniyasi tarixidagi ilk buklama smartfonini ichki muhitda iPhone Ultra deb atamoqda, biroq bu uning yakuniy tijoriy nomi bo'lishi kafolatlanmagan. Qurilma joriy yil sentabrida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari bilan bir vaqtda taqdim etilishi hamda sotuvga chiqarilishi kutilmoqda.

Apple kompaniyasi oʻzining tarixidagi ilk buklama smartfonini joriy yilning sentabr oyida taqdim etishi kutilmoqda. Avvallari ushbu qurilma uchun iPhone Fold nomi asosiy variant sifatida koʻrilgan boʻlsa, soʻnggi oylarda insayderlar orasida iPhone Ultra nomi tobora koʻproq tilga olinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining taniqli tahlilchisi va insayderi Mark Gurmanning maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasi ichida mazkur egiluvchan gadjetni haqiqatdan ham iPhone Ultra deb atashmoqda. Shu bilan birga, mutaxassis bu nom qurishmaning bozorga chiqariladigan yakuniy tijoriy nomi boʻlishini kafolatlamasligini alohida taʼkidladi.

Ichki muhitdagi yashirinlik va ishchi nomlar

Bunday ehtiyotkorlik sababi Apple korporatsiyasining oʻta yopiq siyosati bilan izohlanadi. Koʻpincha kompaniya xodimlarining oʻzlari ham, agar bevosita ushbu mahsulotni ishlab chiqish jarayonida qatnashishmasa, kelgusidagi qurilmalar haqida oldindan maʼlumotga ega boʻlishmaydi.

Bundan tashqari, ichki belgilashlar shunchaki qulay ishchi nom sifatida ishlatilishi ham mumkin. Ayniqsa, bunday atamalar koʻplab tarmoq sizdirishlari taʼsirida shakllanishi odatiy holga aylangan.

Oʻzgarib turgan norasmiy nomlanishlar

Eslatib oʻtamiz, Appleʼning buklama smartfoni oʻzining norasmiy nomini bir necha bor oʻzgartirgan edi. Dastlabki sizdirilgan maʼlumotlarda iPhone Fold belgisi ishlatilgan boʻlsa, 2026-yilning bahorida taniqli insayder Digital Chat Station qurilma aynan iPhone Ultra nomi ostida sotuvga chiqishini maʼlum qilgandi.

Mark Gurman buklama iPhone ning eʼloni va savdolari anʼanaviy tarzda sentabr oyida — iPhone 18 Pro hamda Pro Max modellari bilan bir vaqtda rejalashtirilganini tasdiqladi. Biroq, dastlabki partiyalar miqdori cheklangan boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Texnik xususiyatlar haqida nimalar maʼlum?

Yangi qurilma haqida hozirning oʻzida koʻplab tafsilotlar oshkor ulgurgan. Jumladan, yana bir insayder Majin Bu allaqachon Apple logotipi tushirilgan maketning jonli suratlarini tarqatib, uning ommaviy ishlab chiqarilishi iyul oyida boshlanishini xabar qilgan edi.

Kutilayotgan asosiy texnik xususiyatlar sirasiga taxminan 7,7 dyuymli ichki ekran, Face ID texnologiyasidan voz kechish hamda yoqish tugmasiga oʻrnatilgan Touch ID datchigining qaytishi kiradi.

AppleiPhone UltraiPhone FoldMark GurmanTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaVK Videso hamkorlik dasturi shartlarini soddalashtirmoqdaBugun, 18:54Rossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiRossiyaning SJ-100 samolyoti uchun ilk serial PD-8 dvigatellari yetkazildiBugun, 18:26Kamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaKamchatka oʻquvchi va abonentlari sunʼiy yoʻldosh aloqasiga oʻtkazilmoqdaBugun, 16:51HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Nokia N95 dizaynidagi yangi slayderni tayyorlamoqdaBugun, 16:22Sunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiSunʼiy intellekt kodlashni tezlashtirgan davrda Blacksmith qiymati keskin oshdiBugun, 16:21Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiRedmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi