Apple kompaniyasining ilk buklama telefoniga qanday nom berilishi maʼlum boʻldi
Apple kompaniyasi tarixidagi ilk buklama smartfonini ichki muhitda iPhone Ultra deb atamoqda, biroq bu uning yakuniy tijoriy nomi bo'lishi kafolatlanmagan. Qurilma joriy yil sentabrida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari bilan bir vaqtda taqdim etilishi hamda sotuvga chiqarilishi kutilmoqda.
Apple kompaniyasi oʻzining tarixidagi ilk buklama smartfonini joriy yilning sentabr oyida taqdim etishi kutilmoqda. Avvallari ushbu qurilma uchun iPhone Fold nomi asosiy variant sifatida koʻrilgan boʻlsa, soʻnggi oylarda insayderlar orasida iPhone Ultra nomi tobora koʻproq tilga olinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bloomberg nashrining taniqli tahlilchisi va insayderi Mark Gurmanning maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasi ichida mazkur egiluvchan gadjetni haqiqatdan ham iPhone Ultra deb atashmoqda. Shu bilan birga, mutaxassis bu nom qurishmaning bozorga chiqariladigan yakuniy tijoriy nomi boʻlishini kafolatlamasligini alohida taʼkidladi.
Ichki muhitdagi yashirinlik va ishchi nomlarBunday ehtiyotkorlik sababi Apple korporatsiyasining oʻta yopiq siyosati bilan izohlanadi. Koʻpincha kompaniya xodimlarining oʻzlari ham, agar bevosita ushbu mahsulotni ishlab chiqish jarayonida qatnashishmasa, kelgusidagi qurilmalar haqida oldindan maʼlumotga ega boʻlishmaydi.
Bundan tashqari, ichki belgilashlar shunchaki qulay ishchi nom sifatida ishlatilishi ham mumkin. Ayniqsa, bunday atamalar koʻplab tarmoq sizdirishlari taʼsirida shakllanishi odatiy holga aylangan.
Oʻzgarib turgan norasmiy nomlanishlarEslatib oʻtamiz, Appleʼning buklama smartfoni oʻzining norasmiy nomini bir necha bor oʻzgartirgan edi. Dastlabki sizdirilgan maʼlumotlarda iPhone Fold belgisi ishlatilgan boʻlsa, 2026-yilning bahorida taniqli insayder Digital Chat Station qurilma aynan iPhone Ultra nomi ostida sotuvga chiqishini maʼlum qilgandi.
Mark Gurman buklama iPhone ning eʼloni va savdolari anʼanaviy tarzda sentabr oyida — iPhone 18 Pro hamda Pro Max modellari bilan bir vaqtda rejalashtirilganini tasdiqladi. Biroq, dastlabki partiyalar miqdori cheklangan boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Texnik xususiyatlar haqida nimalar maʼlum?Yangi qurilma haqida hozirning oʻzida koʻplab tafsilotlar oshkor ulgurgan. Jumladan, yana bir insayder Majin Bu allaqachon Apple logotipi tushirilgan maketning jonli suratlarini tarqatib, uning ommaviy ishlab chiqarilishi iyul oyida boshlanishini xabar qilgan edi.
Kutilayotgan asosiy texnik xususiyatlar sirasiga taxminan 7,7 dyuymli ichki ekran, Face ID texnologiyasidan voz kechish hamda yoqish tugmasiga oʻrnatilgan Touch ID datchigining qaytishi kiradi.
…