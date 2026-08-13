Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldi

·21·Avto
Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldi
Qisqacha

Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo AQSh bozoriga Xitoyda ishlab chiqarilgan 3200 dan ortiq Zeekr Ojai elektromobillarini import qildi. Mazkur yetkazib berish Xitoy avtomobillariga nisbatan 102,5 foizlik bojxona tariflari amal qilayotganiga qaramasdan amalga oshirildi, 2600 dan ortiq mashina 2026-yil davomida yetkazib berilgan va avgust oyida Mesa shahridagi maydonchada 500 dan ortiq avtomobil qayd etilgan.

Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi AQSh bozoriga Xitoyda ishlab chiqarilgan 3200 dan ortiq Zeekr Ojai elektromobillarini import qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik yetkazib berish Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun amal qiluvchi 102,5 foizlik yuqori bojxona tariflariga qaramasdan amalga oshirilgani eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur avtomobillar turli muddatlarda, jumladan, 2600 dan ortiq mashina 2026-yil davomida yetkazib berilgan. Avgust oyida esa Waymo kompaniyasining Arizona shtatining Mesa shahridagi maydonchasining oʻzida bir yoʻla 500 dan ortiq shunday avtomobil boʻlgani qayd etilgan. Ushbu koʻrsatkichlar loyihaning koʻlami naqadar kengligidan dalolat beradi.

Texnik xususiyatlar va hamkorlik tafsilotlari

Zeekr Ojai modeli Xitoyning Ningbo shahrida Geely xoldingi boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqariladi. Ofrisial hujjatlarda va bojxona maʼlumotlarida u CM1e kodli belgilanishi ostida oʻtadi. Ushbu elektromobil dastlab aynan Waymo robotaksilari uchun moʻljallangan Zeekr M-Vision konsepsiyasi asosida yaratilgan SEA-M arxitekturasiga tayanadi.

Avtomobil texnik jihatdan zamonaviy yechimlar bilan taʼminlangan. U 800 voltli tizim, quvvati 93 kW·soat boʻlgan akkumulyator hamda orqa oʻqqa oʻrnatilgan 200 kW (268 ot kuchi) quvvatga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan. Konstruksiyada markaziy ustunlarsiz sirpanuvchi eshiklar qoʻllanilgan boʻlib, boshqaruv va tormoz tizimlari zaxiralangan elektron arxitekturaga ega.

Avtonom boshqaruv va yoʻnalishlar

AQShga keltirilgan elektromobillar dastlab toʻliq avtonom boshqaruv komplektisiz yetkazib beriladi. Xitoy tomonidan faqat kuzov, akkumulyator va kuch qurilmasi yetkazib berilgach, Waymo ularni oʻzining oltinchi avlodga oid Driver dasturiy taʼminoti va maxsus jihozlari bilan toʻldiradi.

Mazkur avtonom kompleks oʻz ichiga toʻrtta lidar, oltita radar va 13 ta kamerani oladi. Eslatib oʻtamiz, 2026-yilda Ojai modeli AQShning San-Fransisko, Finiks va Los-Anjeles kabi yirik shaharlarida real yoʻlovchi tashish xizmatlarini bajarishni boshlagan edi.

WaymoZeekrRobotaksiElektromobilAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?Bugun, 12:22Universal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadiUniversal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadiBugun, 10:22Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaYandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 00:23Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiChevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiKecha, 23:23Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi