Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldi
Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo AQSh bozoriga Xitoyda ishlab chiqarilgan 3200 dan ortiq Zeekr Ojai elektromobillarini import qildi. Mazkur yetkazib berish Xitoy avtomobillariga nisbatan 102,5 foizlik bojxona tariflari amal qilayotganiga qaramasdan amalga oshirildi, 2600 dan ortiq mashina 2026-yil davomida yetkazib berilgan va avgust oyida Mesa shahridagi maydonchada 500 dan ortiq avtomobil qayd etilgan.
Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi AQSh bozoriga Xitoyda ishlab chiqarilgan 3200 dan ortiq Zeekr Ojai elektromobillarini import qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yirik yetkazib berish Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun amal qiluvchi 102,5 foizlik yuqori bojxona tariflariga qaramasdan amalga oshirilgani eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur avtomobillar turli muddatlarda, jumladan, 2600 dan ortiq mashina 2026-yil davomida yetkazib berilgan. Avgust oyida esa Waymo kompaniyasining Arizona shtatining Mesa shahridagi maydonchasining oʻzida bir yoʻla 500 dan ortiq shunday avtomobil boʻlgani qayd etilgan. Ushbu koʻrsatkichlar loyihaning koʻlami naqadar kengligidan dalolat beradi.
Texnik xususiyatlar va hamkorlik tafsilotlariZeekr Ojai modeli Xitoyning Ningbo shahrida Geely xoldingi boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqariladi. Ofrisial hujjatlarda va bojxona maʼlumotlarida u CM1e kodli belgilanishi ostida oʻtadi. Ushbu elektromobil dastlab aynan Waymo robotaksilari uchun moʻljallangan Zeekr M-Vision konsepsiyasi asosida yaratilgan SEA-M arxitekturasiga tayanadi.
Avtomobil texnik jihatdan zamonaviy yechimlar bilan taʼminlangan. U 800 voltli tizim, quvvati 93 kW·soat boʻlgan akkumulyator hamda orqa oʻqqa oʻrnatilgan 200 kW (268 ot kuchi) quvvatga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan. Konstruksiyada markaziy ustunlarsiz sirpanuvchi eshiklar qoʻllanilgan boʻlib, boshqaruv va tormoz tizimlari zaxiralangan elektron arxitekturaga ega.
Avtonom boshqaruv va yoʻnalishlarAQShga keltirilgan elektromobillar dastlab toʻliq avtonom boshqaruv komplektisiz yetkazib beriladi. Xitoy tomonidan faqat kuzov, akkumulyator va kuch qurilmasi yetkazib berilgach, Waymo ularni oʻzining oltinchi avlodga oid Driver dasturiy taʼminoti va maxsus jihozlari bilan toʻldiradi.
Mazkur avtonom kompleks oʻz ichiga toʻrtta lidar, oltita radar va 13 ta kamerani oladi. Eslatib oʻtamiz, 2026-yilda Ojai modeli AQShning San-Fransisko, Finiks va Los-Anjeles kabi yirik shaharlarida real yoʻlovchi tashish xizmatlarini bajarishni boshlagan edi.
…