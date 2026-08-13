Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)

·59·Dunyo
Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)
Qisqacha

Misrning mashhur Abu Dabbab sohilida sayyohlar orasida tuya paydo bo'lib, plyaj bo'ylab bemalol sayr qildi. Hayvon atrofidagi odamlar, shovqin-suron va kameralarga deyarli e'tibor bermadi. Uning sohilda qanday paydo bo'lgani hozircha noma'lum, voqea esa dam oluvchilar tomonidan telefonlarga tasvirga olindi.

Misrning mashhur Abu Dabbab sohilida hordiq chiqarayotgan sayyohlar kutilmagan manzaraga duch kelishdi. Odatda sayyohlar bilan gavjum bo‘ladigan qumli plyajda bu safar noodatiy “mehmon” — tuya paydo bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda tuyani plyaj bo‘ylab bemalol sayr qilayotganini ko‘rish mumkin. Qizig‘i, hayvon atrofidagi odamlar, shovqin-suron va kameralar unga deyarli ta’sir qilmagan.

Aksincha, tuya o‘zini xuddi bu joy uning odatiy hududidek erkin tutib, sayyohlar orasida bir muddat kezib yurgan. Uning kutilmagan tashrifi dam oluvchilarda katta qiziqish uyg‘otib, ko‘pchilik noodatiy holatni telefonlariga tasvirga olgan.

Tuyaning sohilda qanday paydo bo‘lgani haqida esa hozircha aniq ma’lumot berilmagan. Kutilmagan mehmonning sayr qilishi aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, tuyaning sohilda paydo bo‘lishi tasodifmi yoki u ham sayyohlar qatorida hordiq chiqarishga kelganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

MisrAbu-Dabbab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...Bugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi