Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldi

·66·Dunyo
Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldi
Qisqacha

AQSHning Massachusets shtatidagi Keyp-Kod sohillarida Neyt va Nelson Ruett aka-ukalari taxminan 1,5 metrlik yosh yo'lbars akulasini tutib olishdi. Yo'lbars akulalari odatda iliq janubiy suvlarda uchraydi, ovqat tanlamasligi va inson uchun nisbatan xavfli turlardan biri sanalishi bilan mashhur. Bostondagi Yangi Angliya akvariumi olimi Jon Chisholmning aytishicha, so'nggi yillarda bu tur vakillari shimoliy suvlarda tobora ko'proq kuzatilmoqda.

AQSHning Massachusets shtatidagi Keyp-Kod sohillarida baliqchilar kutilmagan «mehmon»ga duch kelishdi. Sport baliqchiligi bilan shug‘ullanib kelayotgan aka-uka Neyt va Nelson Ruett navbatdagi ov paytida yosh yo‘lbars akulasini tutib olishdi.

Aka-ukalar iyul oyi oxirida sohildan taxminan 1,5 metrlik akula tutgan. Ular bir necha soat davomida ancha ko‘p uchraydigan qo‘ng‘ir akulalarni qidirishgan. Biroq suvdan chiqarilgan akula tanasidagi gorizontal chiziqlarni ko‘rgan Neyt uning yo‘lbars akulasi ekanini darhol anglagan.

«Bu yo‘lbars akulasi!» deya hayrat bilan ukasiga xabar bergan Neyt dastlab unga ishonishmaganini aytgan. Keyinchalik akula o‘lchami va tashqi belgilari ham uning mazkur turga mansubligini tasdiqlagan.

Yo‘lbars akulalari odatda Karib dengizi kabi iliqroq janubiy suvlarda ko‘proq uchraydi. Ular ovqat tanlamasligi bilan mashhur bo‘lib, baliqlar, qisqichbaqasimonlar va dengiz qushlaridan tortib turli buyumlargacha yutib yuborishi mumkin. Ayrim akulalarning qornidan hatto poyabzal va boshqa sun’iy buyumlar ham topilgan.

Katta yo‘lbars akulalari 4,5 metrdan ortiq uzunlikka va 600 kilogrammdan ziyod vaznga yetishi mumkin. Ular inson uchun nisbatan xavfli akula turlaridan biri sanaladi. Shunga qaramay, sababsiz hujumlar kam uchraydi.

Mutaxassislar esa Massachusetsda yosh yo‘lbars akulasining paydo bo‘lishiga alohida e’tibor qaratmoqda. Bostondagi Yangi Angliya akvariumi olimlaridan Jon Chisholmning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda bu tur vakillari shimoliy suvlarda tobora ko‘proq kuzatilmoqda.

Olimlar bu holatni okeanlarning isishi bilan bog‘lamoqda. Suv haroratining ko‘tarilishi yo‘lbars akulalari uchun Yangi Angliya sohillarini avvalgidan qulayroq muhitga aylantirayotgan bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar hatto bu hudud kelajakda yosh yo‘lbars akulalari uchun tabiiy «bog‘cha»ga aylanishi ehtimolini ham o‘rganmoqda. Agar shunday bo‘lsa, bu dengiz ekotizimidagi jiddiy o‘zgarishlardan biri bo‘lishi mumkin.

MassachusettsCape CodNew England AquariumBoston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganSobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirganBugun, 12:22Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...Bugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi