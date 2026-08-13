Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildi
12 avgust kuni Yevropaning ayrim hududlarida XXI asrda ilk bor to'liq Quyosh tutilishi kuzatildi. Uni Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyaning ayrim hududlaridan ko'rish mumkin bo'ldi. G'arbiy Yevropaning boshqa hududlarida Quyosh diskining 85–95 foizi Oy tomonidan to'sildi, kontinental Yevropada bundan avvalgi to'liq Quyosh tutilishi esa 1999 yilda kuzatilgan edi.
12 avgust kuni Yevropaning ayrim hududlarida XXI asrda ilk bor to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildi. Tabiiy hodisa vaqtida Oy Quyoshni to‘liq to‘sib, uning yorug‘lik diski qisqa muddatga ko‘rinmay qoldi. Bu haqda Meduza xabar berdi.
To‘liq Quyosh tutilishini Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyaning ayrim hududlarida kuzatish imkoniyati bo‘lgan. Mazkur mamlakatlarda osmonni kuzatganlar noyob astronomik hodisaga guvoh bo‘lishdi.
G‘arbiy Yevropaning boshqa ayrim hududlarida esa tutilish to‘liq bo‘lmagan. U yerda Quyosh diskining 85–95 foizi Oy tomonidan to‘sildi.
Kontinental Yevropada bundan avvalgi to‘liq Quyosh tutilishi 1999 yilda kuzatilgan edi. Shu sababli bu galgi hodisa astronomiya ixlosmandlari va osmon jismlarini kuzatuvchilar uchun alohida ahamiyat kasb etdi.
Keyingi to‘liq Quyosh tutilishi 2027 yil 2 avgustda sodir bo‘ladi. Uni Ispaniyaning janubiy qismi hamda Shimoliy Afrikaning ayrim hududlaridan kuzatish mumkin bo‘ladi.
…