Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirgan

·53·Dunyo
Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirgan
Qisqacha

Niderlandiyada yashovchi Yoke sobiq sevgilisi tomonidan tanasiga 250 martadan ortiq uning ismi, bosh harflari va “egalik” mazmunidagi yozuvlar tatuirovka qilinganini aytdi. Natijada ayol tanasining qariyb 90 foizi, jumladan yuzi ham tatuirovkalar bilan qoplangan. Yoke munosabatlarni yakunlagach, huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan, biroq erkak tatuirovkalar uning roziligi bilan qilinganini aytgani sababli unga ayblov qo‘yish qiyin bo‘lgan.

Niderlandiyada yashovchi Yoke ismli ayolning boshidan kechirganlari ijtimoiy tarmoqlarda katta e’tibor uyg‘otmoqda. Uning aytishicha, sobiq sevgilisi munosabatlar davomida nazorat va rashk sabab tanasiga 250 martadan ortiq o‘z ismi, bosh harflari hamda “egalik” mazmunidagi yozuvlarni tatuirovka qilgan. Bu haqda Men Today xabar berdi.

Yokening so‘zlariga ko‘ra, sobiq sevgilisi boshqa erkak unga tegib ketgan deb gumon qilgan joylarga ham o‘z ismini tushirgan. Natijada ayol tanasining qariyb 90 foizi tatuirovkalar bilan qoplangan. Tatuirovkalarning bir qismi uning yuziga ham tushirilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, erkak tatuirovka qilish uchun internet orqali arzon qurilma sotib olgan va ularning ko‘pini o‘zi bajargan. Yoke esa munosabatlarni yakunlagach, boshidan kechirgan zo‘ravonliklar haqida huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Biroq sobiq sevgilisi tatuirovkalar uning roziligi bilan qilinganini aytgani sababli ish bo‘yicha ayblov qo‘yish qiyin bo‘lgan.

Hozir Yoke tanasidagi tatuirovkalarni bosqichma-bosqich olib tashlamoqda. Unga Niderlandiyadagi "Spijt van Tattoo" jamg‘armasi yordam bermoqda. Tashkilotning ta’kidlashicha, bunday tatuirovkalarni olib tashlash oddiy kosmetik muolaja emas, balki zo‘ravon munosabatlardan keyingi tiklanish jarayonining bir qismi hisoblanadi.

Tashkilot vakili Endi Xanning so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi bir yil ichida tatuirovkalarning aksariyati ayolning tanasidan olib tashlangan va taxminan 30 000 yevro (2,7 million rubldan ortiq) sarflangan. Biroq, hali ko‘p ishlar bor va shunga o‘xshash darajada katta xarajatlar.

Yoke ushbu voqeasini ochiq gapirish orqali zo‘ravon munosabatlardan aziyat chekkan boshqa ayollarga ham umid berishni maqsad qilgan. Uning tatuirovkalarni olib tashlash jarayoni hozir ham davom etmoqda.

Ayolning yuzidagi tatuirovkalarni lazer yordamida o‘chirish bosqichlari.
NetherlandsMen TodayAndy KhanSpijt van Tattoo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiKecha Yevropada XXI asrning ilk to‘liq Quyosh tutilishi kuzatildiBugun, 11:52Massachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiMassachusets sohilida kutilmaganda odamxo‘r akula paydo bo‘ldiBugun, 11:34Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Misr sohilidagi noodatiy mehmon dam oluvchilarni hayratga soldi (video)Bugun, 11:33Vuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiVuchich va Zelenskiy o‘rtasidagi yaqinlashuvning sirli sabablari oshkor bo‘ldiBugun, 11:09AQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiAQSHda harbiy baza ostida ko‘zsiz sirli «iblis g‘or balig‘i» topildiBugun, 11:04«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...«Bizda odamlar shunday»: Putin "shov-shuvli" bayonot berdi...Bugun, 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi