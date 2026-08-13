Sobiq sevgilisi ayol tanasiga o‘z ismini 250 marta tatuirovka qildirgan
Niderlandiyada yashovchi Yoke sobiq sevgilisi tomonidan tanasiga 250 martadan ortiq uning ismi, bosh harflari va “egalik” mazmunidagi yozuvlar tatuirovka qilinganini aytdi. Natijada ayol tanasining qariyb 90 foizi, jumladan yuzi ham tatuirovkalar bilan qoplangan. Yoke munosabatlarni yakunlagach, huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan, biroq erkak tatuirovkalar uning roziligi bilan qilinganini aytgani sababli unga ayblov qo‘yish qiyin bo‘lgan.
Niderlandiyada yashovchi Yoke ismli ayolning boshidan kechirganlari ijtimoiy tarmoqlarda katta e’tibor uyg‘otmoqda. Uning aytishicha, sobiq sevgilisi munosabatlar davomida nazorat va rashk sabab tanasiga 250 martadan ortiq o‘z ismi, bosh harflari hamda “egalik” mazmunidagi yozuvlarni tatuirovka qilgan. Bu haqda Men Today xabar berdi.
Yokening so‘zlariga ko‘ra, sobiq sevgilisi boshqa erkak unga tegib ketgan deb gumon qilgan joylarga ham o‘z ismini tushirgan. Natijada ayol tanasining qariyb 90 foizi tatuirovkalar bilan qoplangan. Tatuirovkalarning bir qismi uning yuziga ham tushirilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, erkak tatuirovka qilish uchun internet orqali arzon qurilma sotib olgan va ularning ko‘pini o‘zi bajargan. Yoke esa munosabatlarni yakunlagach, boshidan kechirgan zo‘ravonliklar haqida huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Biroq sobiq sevgilisi tatuirovkalar uning roziligi bilan qilinganini aytgani sababli ish bo‘yicha ayblov qo‘yish qiyin bo‘lgan.
Hozir Yoke tanasidagi tatuirovkalarni bosqichma-bosqich olib tashlamoqda. Unga Niderlandiyadagi "Spijt van Tattoo" jamg‘armasi yordam bermoqda. Tashkilotning ta’kidlashicha, bunday tatuirovkalarni olib tashlash oddiy kosmetik muolaja emas, balki zo‘ravon munosabatlardan keyingi tiklanish jarayonining bir qismi hisoblanadi.
Tashkilot vakili Endi Xanning so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi bir yil ichida tatuirovkalarning aksariyati ayolning tanasidan olib tashlangan va taxminan 30 000 yevro (2,7 million rubldan ortiq) sarflangan. Biroq, hali ko‘p ishlar bor va shunga o‘xshash darajada katta xarajatlar.
Yoke ushbu voqeasini ochiq gapirish orqali zo‘ravon munosabatlardan aziyat chekkan boshqa ayollarga ham umid berishni maqsad qilgan. Uning tatuirovkalarni olib tashlash jarayoni hozir ham davom etmoqda.
…