NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdi
NVIDIA kompaniyasi oʻzining professional foydalanishga moʻljallangan RTX PRO 6000 Workstation Edition videokartasining narxini keskin oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Blackwell arxitekturasiga asoslangan ushbu flagman tezlatkichining narxi endilikda 16 000 AQSh dollarini tashkil etmoqda, bu esa dastlabki tavsiya etilgan qiymatdan roppa-rosa ikki barobar yuqoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur narx oʻzgarishi bozordagi yuqori talab hamda texnologik komponentlar yetishmovchiligi fonida yuzaga keldi. Yangilangan qiymat allaqachon NVIDIA kompaniyasining rasmiy veb-saytida hamda B&W hamkorining savdo kanallari orqali tasdiqlangan boʻlib, distribyutorlar qurilmani yangi narxlarda yetkazib berishga hoy-hastalik koʻrmoqda.
Texnik xususiyatlar va narx oshishining sabablariRTX Pro 6000 modelining eng asosiy va diqqatga sazovor jihati bu uning professional segment uchun hatto gʻayrioddiy boʻlgan xotira hajmidadir. Ushbu uskuna naq 96 GB hajmga ega zamonaviy GDDR7 videotexnologiyasi bilan jihozlangan boʻlib, aynan shu komponentning taqchilligi narxlarning keskin sakrashiga bosh sabab boʻlgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oxirgi paytlarda yuqori unumdorlikka ega xotira modellariga boʻlgan ehtiyojning keskin ortishi sanoat miqyosidagi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlarni oʻqitish jarayonlarida bunday katta hajmdagi xotiraga ega qurilmalarga talab benihoya yuqori.
Bozordagi boshqa modellar bilan taqqoslashShunga oʻxshash vaziyat isteʼmol bozoriga moʻljallangan GeForce RTX 5090 videokartasi atrofida ham kuzatilgan edi. Mazkur modelning boshlangʻich narxi 2000 dollarni tashkil etganiga qaramay, bozor sharoitida uning qiymati 4700 dollargacha koʻtarilib ketgandi.
Ushbu tendensiya yuqori texnologiyali uskunalarga boʻlgan global talab pasaymayotganini va ishlab chiqaruvchilar hamkorlikdagi taʼminot zanjirlarida muammolarga duch kelayotganini koʻrsatadi. Professional segmentdagi bunday narx siyosati yirik kompaniyalar va maʼlumotlar markazlari uchun xarajatlarning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi kutilmoqda.
…