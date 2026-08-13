NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdi

·0·Texno
NVIDIA RTX Pro 6000 videokartasi narxi ikki baravarga oshdi

NVIDIA kompaniyasi oʻzining professional foydalanishga moʻljallangan RTX PRO 6000 Workstation Edition videokartasining narxini keskin oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Blackwell arxitekturasiga asoslangan ushbu flagman tezlatkichining narxi endilikda 16 000 AQSh dollarini tashkil etmoqda, bu esa dastlabki tavsiya etilgan qiymatdan roppa-rosa ikki barobar yuqoridir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur narx oʻzgarishi bozordagi yuqori talab hamda texnologik komponentlar yetishmovchiligi fonida yuzaga keldi. Yangilangan qiymat allaqachon NVIDIA kompaniyasining rasmiy veb-saytida hamda B&W hamkorining savdo kanallari orqali tasdiqlangan boʻlib, distribyutorlar qurilmani yangi narxlarda yetkazib berishga hoy-hastalik koʻrmoqda.

Texnik xususiyatlar va narx oshishining sabablari

RTX Pro 6000 modelining eng asosiy va diqqatga sazovor jihati bu uning professional segment uchun hatto gʻayrioddiy boʻlgan xotira hajmidadir. Ushbu uskuna naq 96 GB hajmga ega zamonaviy GDDR7 videotexnologiyasi bilan jihozlangan boʻlib, aynan shu komponentning taqchilligi narxlarning keskin sakrashiga bosh sabab boʻlgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oxirgi paytlarda yuqori unumdorlikka ega xotira modellariga boʻlgan ehtiyojning keskin ortishi sanoat miqyosidagi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlarni oʻqitish jarayonlarida bunday katta hajmdagi xotiraga ega qurilmalarga talab benihoya yuqori.

Bozordagi boshqa modellar bilan taqqoslash

Shunga oʻxshash vaziyat isteʼmol bozoriga moʻljallangan GeForce RTX 5090 videokartasi atrofida ham kuzatilgan edi. Mazkur modelning boshlangʻich narxi 2000 dollarni tashkil etganiga qaramay, bozor sharoitida uning qiymati 4700 dollargacha koʻtarilib ketgandi.

Ushbu tendensiya yuqori texnologiyali uskunalarga boʻlgan global talab pasaymayotganini va ishlab chiqaruvchilar hamkorlikdagi taʼminot zanjirlarida muammolarga duch kelayotganini koʻrsatadi. Professional segmentdagi bunday narx siyosati yirik kompaniyalar va maʼlumotlar markazlari uchun xarajatlarning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi kutilmoqda.

NVIDIARTX Pro 6000VideokartaTexnologiyalarGDDR7
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiSamsung Galaxy S27 kameralarida oʻzgaruvchan diafragmadan voz kechdiBugun, 10:58Ozon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandiOzon Bank ilovasi Google Play doʻkonidan olib tashlandiBugun, 10:24Radeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaRadeon RX 9000 videokartalari narxi 7–20 foizgacha qimmatlashishi kutilmoqdaBugun, 08:53Google Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiGoogle Pixel 11 taqdim etildi: yangi 2 nm chipli flagman va uning narxiBugun, 04:51Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiRoskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildiBugun, 03:53Anthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiAnthropicʼning yangi suv belgilari foydalanuvchilar eʼtiroziga sabab boʻldiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi