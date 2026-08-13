Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?

·0·Avto
Nega avtomobil zavodlarida robotlar insonlarni toʻla almashtira olmaydi?

Avtosalonlardagi yangi mashinani tomosha qilayotganda, uning qanday yigʻilgani aksariyat xaridorlarning xayoliga ham kelmaydi. Biroq keyinchalik yuzaga kelishi mumkin boʻlgan nosozliklar bu jarayonning naqadar muhimligini eslatib qoʻyadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sanoat robotlari avtomobil ishlab chiqarish jarayonida oʻtgan asrning 70-yillaridayoq oʻz oʻrnini egallagan edi. Hozirgi kunda ham zamonaviy texnologiyalar avtomobilsozlik sanoatini tubdan oʻzgartirgan boʻlsa-da, baʼzi murakkab jarayonlarda inson ishtiroki hamon hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Germaniyaning mashhur Porsche kompaniyasi oʻzining Leyptsigdagi zavodida Panamera va Macan modellarini ishlab chiqarishda ilgʻor texnologiyalar hamda inson mehnatini oʻzaro uygʻunlashtirib kelmoqda. Bu yerda avtomobilning orqa oʻq qismini yigʻish va tekshirish jarayoni oʻta masʼuliyatli bosqich hisoblanadi. Orqa oʻqlar haydash dinamikasiga, avtomobilning qulayligi va xavfsizligiga bevosita taʼsir koʻrsatadigan eng murakkab mexanik qismlardan biridir.

Murakkablik va sifat nazorati

Orqa oʻqlar avtomobilning privod turiga qarab turlicha murakkablikka ega boʻladi. Xususan, oldi privodli modellarda passiv oʻqlar ishlatilsa, toʻla yoki orqa privodli avtomobillarda tizim ancha murakkablashadi. Elektromobillarning kirib kelishi esa bu jarayonga yana bir qatlam — orqa oʻqqa oʻrnatilgan tortish dvigatellari va tegishli elektronika tizimlarini qoʻshdi. Natijada sifat nazorati har qachongidan ham muhimroq vazifaga aylandi.

Porsche mutaxassislari ushbu murakkablikni hisobga olib, avtomatlashtirilgan yakuniy nazorat tizimini ishlab chiqdilar. Robotlar takrorlanuvchi va zerikarli vazifalarni bajarishda, jumladan, butun oʻq yigʻmasini skanerlashda, ulagichlarni aniqlashda va masofalarni oʻlchashda muhim rol oʻynaydi. Barcha komponentlar dasturda saqlangan maʼlumotlarga qadar tekshirib chiqiladi.

Inson omilining oʻzgarmas oʻrni

Nazorat jarayonida har bir tekshiruv nuqtasi suratga olinadi va tahlil qilinadi. Olingan tasvir maʼlumotlari uch yil davomida bazada saqlanadi. Agar kelgusida biron bir nosozlik yuzaga kelsa, mahsulot ishlab chiqarilgan paytdagi holatini osongina tekshirib koʻrish mumkin. Bu esa xaridorlar koʻzi bilan koʻra olmaydigan, ammo avtomobilning ishonchliligini taʼminlaydigan yashirin va juda muhim qadamdir.

Shunga qaramay, sunʼiy intellekt va robototexnika qanchalik tez rivojlanmasin, Porsche mutaxassislari inson mehnati hamon ajralmas qism ekanini taʼkidlaydilar. Tajribali texniklar robotlar bilan sinxron tarzda ishlaydi va faqat inson sezgirligi hamda tajribasigagina tayanadigan vazifalarni bajaradi. Masalan, tormoz diskidan chiqadigan engil gʻichirlash ovozini robotlar aniqlay olmaydi.

Shu tariqa, zamonaviy avtomobilsozlik sanoati maksimal darajada avtomatlashtirilgan boʻlsa-da, har bir yangi mashina mukammallikka erishishi uchun haligacha anʼanaviy inson nazorati, yaʼni malakali mutaxassisning oʻtkir koʻzi va sezgi organlari zarur boʻlib qolmoqda.

PorscheAvtomobilsozlikSifatNazoratiTexnologiyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiBugun, 11:29Universal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadiUniversal avtomobillar nima uchun krossoverlardan ustun turadiBugun, 10:22Yandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaYandeks oyiga 1,5 mingta yetkazib berish robotini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaBugun, 00:23Chevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiChevrolet Xitoy bozorini tark etib, yangi mashinalar savdosini toʻxtatdiKecha, 23:23Bolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiBolidlar vatani o‘zgarmoqda: Milliy avtomobil muzeyi ko‘chiriladiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Genesis kompaniyasi golf maydonlari uchun toʻrt motorli hashamatli Box Buggy konseptini taqdim etdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi