Oilada nega qiz yoki o‘g‘il tug‘iladi? Ruhiy talqin va genetika javobi...
Nega ayrim oilalarda ketma-ket qizlar, boshqalarida esa o‘g‘illar tug‘iladi? Ijtimoiy tarmoqlarda bu holatni «avlod energiyasi», «onalik yoki otalik arxetipi», hatto oiladagi ruhiy muvozanat bilan bog‘laydigan talqinlar ko‘p uchraydi.
Bunday qarashlar insonga ota-onalikni ramziy va ma’naviy nuqtayi nazardan tushunishga yordam berishi mumkin. Ammo farzandning qiz yoki o‘g‘il bo‘lib tug‘ilishini oiladagi “energiya”, ona xarakterining kuchli yoki zaifligi yoxud avloddagi ruhiy muammolar belgilashi ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Biologiyada bu jarayonning aniq genetik mexanizmi bor.
Qiz farzand haqidagi ruhiy talqin nima deydi?
Ezoterik va shaxsiy rivojlanishga oid qarashlarda qiz bolaning oilaga kelishi ko‘pincha mehr, noziklik, sabr va emotsional yaqinlik ramzi sifatida talqin qilinadi.
Bu qarashga ko‘ra, qiz farzand onaga o‘z ayollik qirralarini chuqurroq anglash, otaga esa ayollarga munosabatini qayta ko‘rib chiqish imkonini berishi mumkin.
Masalan, qizini tarbiyalayotgan ota uning hissiyotlarini eshitish, himoya qilish va hurmat bilan munosabatda bo‘lish orqali o‘zidagi ayrim qarashlarni ham o‘zgartirishi mumkin.
Bu yerda muhim farq bor: qiz bola aynan ota yoki onaning “ichki jarohatini davolash uchun tug‘iladi” degan fikr psixologik yoki genetik fakt emas. Uni ko‘proq ramziy falsafa sifatida qabul qilish mumkin.
O‘g‘il farzandga qanday ma’no beriladi?
Ruhiy talqinlarda o‘g‘il bola ko‘pincha kuch, qat’iyat, mas’uliyat va himoya timsoli sifatida tasvirlanadi.
Ayrim qarashlarda o‘g‘il onaga faollik va qaror qabul qilish xususiyatlarini rivojlantirishga, otaga esa o‘zining erkaklik namunasi haqida o‘ylashga turtki beradi, deyiladi.
«O‘g‘il — otaning ko‘zgusi» degan mashhur fikr ham shu yerdan kelib chiqadi.
Haqiqatan ham bolalar ota-onalarning xatti-harakatlarini kuzatib, ulardan munosabat, mas’uliyat va muloqot modellarini o‘rganishi mumkin. Ammo bu jarayon faqat o‘g‘il-ota yoki qiz-ona juftligi bilan cheklanmaydi.
Qiz ham otasidan, o‘g‘il ham onasidan juda ko‘p narsa o‘rganadi.
«Avlodda ayollik energiyasi kam bo‘lsa, qiz tug‘iladi» — rostmi?
Yo‘q, bunday biologik mexanizm aniqlanmagan.
«Oilada ayollik energiyasi bostirilgan bo‘lsa — qizlar ko‘proq keladi» yoki «erkak energiyasi ojiz bo‘lsa — o‘g‘il tug‘iladi» kabi qarashlar ezoterik ta’limotlarga xos.
Zamonaviy genetikada bolaning xromosomaviy jinsi oiladagi psixologik vaziyat yoki «energiya balansi» orqali belgilanishiga dalil yo‘q.
Odam hujayralarida odatda 23 juft, jami 46 ta xromosoma bo‘ladi. Ulardan bir jufti jinsiy xromosomalar hisoblanadi.
Aslida qiz yoki o‘g‘il bo‘lish qanday belgilanadi?
Tuxum hujayra odatda X xromosomani olib keladi.
Spermatozoid esa X yoki Y xromosomani olib kelishi mumkin.
Agar urug‘lanishda X xromosomali spermatozoid ishtirok etsa, odatda XX xromosoma to‘plami; Y xromosomali spermatozoid ishtirok etsa, odatda XY to‘plami shakllanadi. Shu ma’noda bolaning xromosomaviy jinsini belgilaydigan X yoki Y xromosoma otaning spermatozoidi orqali keladi.
Shuning uchun oilada qiz tug‘ilgani uchun onani ayblash yoki «o‘g‘il tug‘ib bermadi» degan qarash biologik jihatdan ham noto‘g‘ri.
Demak, hammasi faqat XX va XYdan iboratmi?
Ko‘pchilikda jinsiy rivojlanish odatda XX va XY xromosoma modellari bilan bog‘liq. Ammo inson biologiyasi bundan biroz murakkabroq.
Kam uchraydigan holatlarda xromosomalar, genlar yoki gormonlar ta’siri tufayli jinsiy rivojlanish odatiy XX/XY sxemasiga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Masalan, tibbiyotda turli jinsiy rivojlanish farqlari (DSD) ma’lum.
Y xromosomasida joylashgan SRY geni ham erkak tipidagi jinsiy rivojlanish jarayonida muhim vazifa bajaradi.
Shu sabab biologiya nuqtayi nazaridan ham «birgina oddiy qoida hamma holatni tushuntiradi» deb aytish to‘liq emas.
Lekin farzand oilani haqiqatan o‘zgartirishi mumkin
Bu yerda ruhiy talqin bilan hayotiy haqiqat bir nuqtada uchrashadi.
Farzandning qiz yoki o‘g‘illigi qanday mexanizm bilan belgilanishidan qat’i nazar, bolaning dunyoga kelishi ota-onani o‘zgartirishi mumkin.
Kimdir sabrni o‘rganadi.
Kimdir o‘z bolaligida olmagan mehrni farzandiga berishga harakat qiladi.
Kimdir otasi yoki onasi bilan munosabatini qayta anglaydi.
Kimdir birinchi marta boshqa inson uchun katta mas’uliyatni his qiladi.
Shu ma’noda farzandni oilaning «ruhiy maktabi» deb atash chiroyli metafora bo‘lishi mumkin — lekin uni bolaning jinsini belgilaydigan biologik qonun sifatida qabul qilmaslik kerak.
Qiz ham, o‘g‘il ham «kimnidir davolash» uchun majbur emas
Eng muhim nuqta shu.
Farzand ota-onasining eski jarohatlarini tuzatish, nikohni saqlab qolish yoki avloddagi muammolarni «yopish» uchun mas’ul emas.
Aksincha, kattalar o‘z psixologik muammolari uchun mas’uliyatni o‘zlari olishi kerak.
Farzand esa birinchi navbatda alohida shaxs.
Uning qiz yoki o‘g‘il bo‘lib tug‘ilishi oilaga turlicha tajribalar olib kelishi mumkin, ammo har bir bolaning xarakteri, ehtiyoji va hayot yo‘li individual bo‘ladi.
Eng to‘g‘ri xulosa qanday?
Ruhiy talqinda qiz farzand mehr va noziklik, o‘g‘il farzand kuch va mas’uliyat ramzi sifatida ko‘rilishi mumkin.
Ammo ilmning javobi boshqacha va aniqroq:
farzandning xromosomaviy jinsi urug‘lanish vaqtidagi genetik jarayonlar bilan belgilanadi, oiladagi “erkak yoki ayol energiyasi” bilan emas.
Shu bilan birga, har bir farzand — qizmi yoki o‘g‘ilmi — ota-onaga o‘zini boshqacha ko‘rish, sabr, mehr va mas’uliyatni o‘rganish uchun yangi imkoniyat olib kelishi mumkin.
Balkim eng chiroyli ma’no ham shunda: bolaning vazifasi oilani “tuzatish” emas, ammo uning kelishi oilaning o‘zgarishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…