Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdi

·0·Dunyo
Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdi

Yaponiyaning sharqiy hududlarida kuzatilgan rekord darajadagi kuchli yomg'irlar jiddiy oqibatlarga olib keldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lgan, Chiba prefekturasida esa elektr ta'minoti va transport harakati izdan chiqqan. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma'lum qilinishicha, 13 avgust kuni Chiba prefekturasida bir soat davomida 100 millimetrdan ortiq yog'ingarchilik kuzatilgan. Bu ko'rsatkich avgust oyi uchun o'rtacha miqdordan qariyb uch barobar yuqori bo'lib, hududdagi eng kuchli yog'ingarchiliklardan biri sifatida qayd etilgan.

Kuchli yomg'irlar sabab 20 mingdan ortiq xonadon elektr energiyasisiz qolgan. Ayrim hududlarda ko'chkilar yuzaga kelgan, temiryo'l qatnovi va avtomobil yo'llarining harakati vaqtincha cheklangan.

Mahalliy hokimiyat tomonidan xavf darajasi eng yuqori bo'lgan beshinchi bosqichdagi favqulodda ogohlantirish e'lon qilingan. 100 mingdan ziyod xonadon aholisiga xavfsiz hududlarga evakuasiya qilish tavsiya etilgan.

Halok bo'lganlar orasida suv bosgan yo'lda avtomobil ichida qolib ketgan ayol ham bor. Yana ikki kishi ko'chada yiqilganidan so'ng vafot etgan.

Tabiiy ofat Tokiodagi Narita xalqaro aeroporti faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatgan. Minglab yo'lovchilar aeroportda qolib ketgan, qariyb 1 800 kishi esa Chiba prefekturasi hukumati binosida tunni o'tkazgan.

Aeroport ma'muriyati juma kuni reyslarni reja asosida amalga oshirish ko'zda tutilganini bildirgan. Biroq ob-havo sharoiti sabab ayrim parvozlarda kechikishlar bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiRonaldu va Jorjina mulklarini alohida saqlashga kelishdiBugun, 07:15«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?«Air Force One» bortidagi sirli suhbat: Tramp va Maskni kim yarashtirdi?Bugun, 07:07Belgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBelgiyada devor orasidan 9 mln evrolik oltin topildiBugun, 06:52Hovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiHovli oldida namoz o‘qigan musulmon videosi tarqaldiBugun, 06:31Manilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiManilada kuchli yomg‘irlardan so‘ng kanallar chiqindilarga to‘ldiBugun, 06:10Misrda savdo markazida geliy balloni portladiMisrda savdo markazida geliy balloni portladiBugun, 05:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi