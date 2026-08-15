Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdi
Yaponiyaning sharqiy hududlarida kuzatilgan rekord darajadagi kuchli yomg'irlar jiddiy oqibatlarga olib keldi. Tabiiy ofat oqibatida kamida 8 kishi halok bo'lgan, Chiba prefekturasida esa elektr ta'minoti va transport harakati izdan chiqqan. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ma'lum qilinishicha, 13 avgust kuni Chiba prefekturasida bir soat davomida 100 millimetrdan ortiq yog'ingarchilik kuzatilgan. Bu ko'rsatkich avgust oyi uchun o'rtacha miqdordan qariyb uch barobar yuqori bo'lib, hududdagi eng kuchli yog'ingarchiliklardan biri sifatida qayd etilgan.
Kuchli yomg'irlar sabab 20 mingdan ortiq xonadon elektr energiyasisiz qolgan. Ayrim hududlarda ko'chkilar yuzaga kelgan, temiryo'l qatnovi va avtomobil yo'llarining harakati vaqtincha cheklangan.
Mahalliy hokimiyat tomonidan xavf darajasi eng yuqori bo'lgan beshinchi bosqichdagi favqulodda ogohlantirish e'lon qilingan. 100 mingdan ziyod xonadon aholisiga xavfsiz hududlarga evakuasiya qilish tavsiya etilgan.
Halok bo'lganlar orasida suv bosgan yo'lda avtomobil ichida qolib ketgan ayol ham bor. Yana ikki kishi ko'chada yiqilganidan so'ng vafot etgan.
Tabiiy ofat Tokiodagi Narita xalqaro aeroporti faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatgan. Minglab yo'lovchilar aeroportda qolib ketgan, qariyb 1 800 kishi esa Chiba prefekturasi hukumati binosida tunni o'tkazgan.
Aeroport ma'muriyati juma kuni reyslarni reja asosida amalga oshirish ko'zda tutilganini bildirgan. Biroq ob-havo sharoiti sabab ayrim parvozlarda kechikishlar bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan.
…