Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldi

·68·Dunyo
Tojikistonda Afg'oniston tomonidan o'q uzilishi oqibatida ayol halok bo'ldi
Qisqacha

Tojikistonning Darvoz tumanida Afg'oniston hududidan otilgan o'q 21 yoshli ayolning halok bo'lishiga sabab bo'ldi. Hodisa 13 avgust kuni Panj daryosi yaqinidagi Dashtak qishlog'ida sodir bo'lgan va ayol voqea joyida vafot etgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistonning Badaxshon viloyatidagi qurolli to'qnashuvlar chegara xavfsizligiga tahdid solayotganini bildirdi.

Tojikistonning Darvoz tumanida Afg'oniston hududidan o'q uzilishi oqibatida 21 yoshli ayol halok bo'ldi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi.

Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, hodisa 13 avgust kuni Panj daryosi yaqinida sodir bo'lgan. Afg'oniston tomonidan ochilgan o'q Tojikiston sohilidagi Darvoz tumaniga qarashli Dashtak qishlog'ida yashayotgan ayolga tekkan va u voqea joyida halok bo'lgan.

Tojikiston tomoni so'nggi kunlarda Afg'onistonning Badaxshon viloyatida qurolli to'qnashuvlar kuchayganini bildirgan. U yerda «Tolibon» harakati va unga muxolif kuchlar o'rtasidagi jangovar harakatlar chegara hududlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirmoqda.

Rasmiy Dushanbe shuningdek, Afg'oniston hududidan uzilgan o'qlar natijasida Tojikistonning davlat havo hududi buzilgani va chegara yaqinidagi ayrim aholi xonadonlariga zarar yetkazilganini ma'lum qildi.

Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston tomonini davlat chegarasining daxlsizligini hurmat qilishga chaqirdi. Shuningdek, kelgusida bunday hodisalar takrorlanishining oldini olish uchun zarur va samarali choralar ko'rish so'raldi.

Ma'lumot uchun, Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikistonning Darvoz tumani hamda G'arbiy Pomir hududlari bilan chegaradosh. Hududdagi qurolli to'qnashuvlar chegaraga yaqin aholi xavfsizligi masalasini yana kun tartibiga olib chiqmoqda.

TojikistonAfg'onistonTolibonBadaxshonDushanbe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiBugun, 10:55Italiyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaItaliyada “eng yomon siyosatchi”ni daryoga tashlashadi — o'rta asrlardan qolgan g'ayrioddiy an'ana hanuz davom etmoqdaBugun, 10:50Skeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiSkeybordchi Quyosh tutilishi fonida tarixiy tryuk bajardiBugun, 10:46«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdi«Ho'rmuz bo'g'ozini AQSh hududi qilaman»: Tramp dunyoni larzaga solgan rejasini ochdiBugun, 10:17Noqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiNoqonuniy g'alla savdosiga zarba: Ukraina 13 ta kema va 28 ta kompaniyani «qora ro'yxat»ga kiritdiBugun, 09:56«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?«3 daqiqalik o'g'irlik» fosh bo'ldi: Italiyada bebaho asarlar qanday topildi?Bugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi