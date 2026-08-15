Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladi

·30·Texno
Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladi
Qisqacha

Ilon Maskning ma'lum qilishicha, taxminan 2029-yilga borib sun'iy intellekt quvvatlarini oshirish uchun orbitadagi hisoblash markazlari zarur bo'lishi mumkin. Bunga Yerda elektr energiyasi taqchilligi va yangi yirik obyektlar qurish uchun ruxsat olishdagi qiyinchiliklar sabab bo'lmoqda. Orbital klasterlar quyosh panellari orqali energiya olib, yerusti tarmoqlariga yuklamani kamaytirishi kutilmoqda.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va uning ortib borayotgan energiya ehtiyoji kelgusida Yer yuzidagi jismoniy cheklovlarga duch kelishi kutilmoqda. Tadbirkor va muhandis Ilon Maskning maʼlum qilishicha, taxminan 2029-yilga borib orbitada joylashgan hisoblash markazlari sunʼiy intellekt quvvatlarini yanada oshirishning yagona imkoniyatiga aylanishi mumkin. Mazkur yondashuv zamonaviy texnologiyalar olamida yuzaga kelayotgan energetik tanqislik va infratuzilma muammolarini hal qilishning yangi bosqichi sifatida qaralayotgani bilan muhimdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu strategik burilishga asosiy sabab sifatida elektr energiyasining yetishmasligi hamda yer ustida yangi yirik obyektlarni qurish uchun zarur boʻlgan ruxsatnomalarni olishdagi qiyinchiliklar koʻrsatilmoqda. Yer sharida sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining elektr energiyasini isteʼmol qilish koʻrsatkichlari keskin oshib borayotgani fonida, kosmik infratuzilma goyasiga qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda.

Kosmik klasterlar va energiya muammosi

Mutaxassirlarning fikricha, asosiy goya ulkan hisoblash klasterlarini bevosita orbitaga joylashtirishdan iborat. Bu yerda ular yerusti energiya tarmoqlariga ortiqcha yuklama bermagan holda, quyosh panellari orqali uzluksiz va toʻgʻridan-toʻgʻri energiya olish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunday yechim Yer ekologiyasiga salbiy taʼsirni kamaytirgan holda, hisoblash quvvatlarini cheksiz kengaytirish yoʻlini ochib beradi.

Avvalroq, 2026-yilning fevral oyida SpaceX va xAI kompaniyalarining birlashuvi eʼlon qilingan edi. Oʻshanda birlashgan tuzilmaning bosh maqsadi sifatida orbitada maʼlumotlar markazlarini ishga tushirish va «aqlli Quyosh» tizimini yaratish belgilangani maʼlum qilingan edi. Ilon Mask oʻshanda ilk bor ikki-uch yil ichida kosmosda hisoblash quvvatlarini joylashtirish yer ustidagi yechimlarga qaraganda iqtisodiy jihatdan ancha foydali boʻlishini taʼkidlagan edi.

Loyiha oldidagi texnik toʻsiqlar

Biroq, ushbu ulkan tashabbus yoʻlida jiddiy toʻsiqlar va skeptik qarashlar ham mavjud. Jumladan, 2026-yilning aprel oyida SpaceX kompaniyasining oʻz ichida ham orbital sunʼiy intellekt markazlarining tijoriy jihatdan qanchalik hayotiy ekanligiga shubhalar borligi aniqlangan edi. Kompaniya oldindan roʻyxatdan oʻtkazish hujjatlarida loyihaning texnik jihatdan oʻta murakkabligini va butun strategiya Starship raketasining muvaffaqiyatli parvozlariga bogʻliq ekanini tan olgan.

Shuningdek, 2026-yil iyul oyida Ilon Mask va OpenAI rahbari Sem Altman oʻrtasida yuzaga kelgan ommaviy bahs kosmik maʼlumotlar markazlari muammolari hali toʻliq hal etilmaganini koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, orbital infratuzilmani ommaviy ravishda joylashtirish arzon koʻp martali uchirish vositalari va sunʼiy yoʻldoshlarning sanoat miqyosidagi ishlab chiqarishi yoʻqligi sababli kechikmoqda. Bunday imkoniyatlar esa faqat 2030-yillardagina toʻlaqonli yuzaga kelishi mumkin.

Ilon MaskSunʼiy intellektSpaceXStarshipTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaBugun, 09:51iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiiPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiBugun, 09:22Qualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiQualcomm Snapdragon C protsessori Intel N250 dan sezilarli darajada ustun chiqdiBugun, 02:59Neirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiNeirobiologlar miya toʻqimasini tiklashning yangi mexanizmini aniqlashdiBugun, 02:25Geekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiGeekom M16 noutbukidagi past sifatli termokrem unumdorlikni pasaytirib yubordiBugun, 01:50SpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiSpaceX Texasdagi Starlink zavodini kengaytirish ishlarini boshlaydiBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi