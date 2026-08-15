O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin
15 avgust kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida kuchli shamol va chang-to'zon kuzatilishi mumkin. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining ayrim joylarida shamol tezligi 9–14 m/s gacha, Toshkent shahrida esa 10–12 m/s gacha kuchayishi kutilmoqda.
O'zbekistonning ayrim hududlarida bugun, 15 avgust kuni kuchli shamol va chang-to'zon kuzatilishi mumkin. Toshkent shahrida ham shamol tezligi sezilarli darajada kuchayishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi.
Ma'lum qilinishicha, kunduz kuni Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining ayrim joylarida shamol tezligi 9–14 m/s gacha yetishi mumkin. Kuchaygan shamol ba'zi hududlarda chang-to'zon ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
Poytaxtda esa shamol tezligi 10–12 m/s gacha kuchayishi prognoz qilingan. Ayrim joylarda shamol chang-to'zon bilan birga kuzatilishi mumkin.
Mutaxassislar bunday ob-havo sharoitida haydovchilarga yo'llarda ehtiyotkorlikni oshirishni, aholiga esa zaruratsiz ochiq hududlarda uzoq qolmaslikni tavsiya qilmoqda.
Shuningdek, kuchli shamol paytida daraxtlar, elektr simlari va yengil konstruksiyalar yaqinida ehtiyot choralariga rioya qilish muhim.
…