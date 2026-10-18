Hindistondagi sigir siydigini ichish odati: diniy e’tiqodmi yoki sog‘liq uchun foydami?
Hindistonda ayrim kishilarning sigir siydigini iste’mol qilishi ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otadi. “Gaumutra” deb ataladigan bu amaliyot hinduizmga oid ayrim diniy e’tiqodlar va an’anaviy tibbiyot qarashlari bilan bog‘liq.
Hinduizmda sigir muqaddas hayvon sifatida qadrlanib, farovonlik va hayot ramzi hisoblanadi. Shu bois ayrim diniy marosimlarda sigir suti, go‘ngi va siydigidan ham foydalaniladi. Ba’zi kishilar esa sigir siydigi organizmni tozalashi yoki turli kasalliklarga foyda berishiga ishonadi.
Biroq bunday qarashlar ilmiy jihatdan yetarlicha tasdiqlanmagan. Sigir siydigini ichishning salomatlik uchun foydasi ishonchli dalillar bilan isbotlanmagan, aksincha, uni iste’mol qilish mikroblar va infeksiyalar bilan bog‘liq xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.
Shuni ham ta’kidlash kerakki, sigir siydigini ichish butun Hindiston aholisiga xos odat emas. Bu amaliyot ayrim kishilar va guruhlar orasidagina uchraydi. Demak, uning ildizida diniy e’tiqod va an’anaviy qarashlar muhim o‘rin tutadi, ammo bu uni tibbiy jihatdan foydali deb hisoblash uchun asos bo‘la olmaydi.
Izohlar 0
…