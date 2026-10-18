Hindistondagi sigir siydigini ichish odati: diniy e’tiqodmi yoki sog‘liq uchun foydami?

·103·Dunyo
Hindistondagi sigir siydigini ichish odati: diniy e’tiqodmi yoki sog‘liq uchun foydami?

Hindistonda ayrim kishilarning sigir siydigini iste’mol qilishi ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otadi. “Gaumutra” deb ataladigan bu amaliyot hinduizmga oid ayrim diniy e’tiqodlar va an’anaviy tibbiyot qarashlari bilan bog‘liq.

Hinduizmda sigir muqaddas hayvon sifatida qadrlanib, farovonlik va hayot ramzi hisoblanadi. Shu bois ayrim diniy marosimlarda sigir suti, go‘ngi va siydigidan ham foydalaniladi. Ba’zi kishilar esa sigir siydigi organizmni tozalashi yoki turli kasalliklarga foyda berishiga ishonadi.

Biroq bunday qarashlar ilmiy jihatdan yetarlicha tasdiqlanmagan. Sigir siydigini ichishning salomatlik uchun foydasi ishonchli dalillar bilan isbotlanmagan, aksincha, uni iste’mol qilish mikroblar va infeksiyalar bilan bog‘liq xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuni ham ta’kidlash kerakki, sigir siydigini ichish butun Hindiston aholisiga xos odat emas. Bu amaliyot ayrim kishilar va guruhlar orasidagina uchraydi. Demak, uning ildizida diniy e’tiqod va an’anaviy qarashlar muhim o‘rin tutadi, ammo bu uni tibbiy jihatdan foydali deb hisoblash uchun asos bo‘la olmaydi.

GaumutraSigir siydigiXinduizmAn’anaviy tibbiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi31 iyul 18:30Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)30 sentabr 10:14Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)11 avgust 06:08Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)11 sentabr 16:26Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)1 sentabr 07:46Hindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildiHindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildi11 avgust 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi