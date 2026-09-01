Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)

·43·Dunyo
Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)

Hindistonda diniy peshvolar atrofidagi navbatdagi noodatiy holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Mahalliy diniy yo‘nalish yetakchisi Sant Rampal Ji Maharaj o‘z «izdoshlari» bilan uchrashish uchun maxsus oyna bilan o‘ralgan va konditsioner tizimi bilan jihozlangan harakatlanuvchi kapsula-transportdan foydalanmoqda.

Tarqalgan video tasvirlarda diniy peshvo qulay o‘rindiqda, to‘liq sovitiladigan shaffof xona ichida o‘tirgani, odamlar esa uning oyoqlariga tegish va ta’zim qilish uchun turnaqator navbatda turgani aks etgan.

Kapsula ichidagi «marosim» qanday o‘tmoqda?

Video va fototasvirlardan ko‘rish mumkinki, jarayon muayyan texnik qulaylik asosida tashkillashtirilgan:

  • Maxsus shaffof konstruksiya: Diniy peshvo chang va issiqdan himoyalangan, zamonaviy yoritish chiroqlari hamda konditsioner o‘rnatilgan oynavand maxsus kabina ichida yumshoq kresloda joylashgan;

  • Oyoqlar uchun alohida joy: Kabinaning pastki qismida ochiq qoldirilgan yoki chiqarilgan oyoq qismiga tashqaridagi ixlosmandlar birma-bir yaqinlashib, unga ta’zim qilmoqda, qo‘llari bilan tegib, oyoqlarini o‘pmoqda;

  • Olomonning navbati: Katta angar yoki ochiq pavilonda yig‘ilgan yuzlab erkaklar va yosh bolalar oyna ortidagi peshvoning oyog‘iga qo‘l tekkizish uchun uzun navbat hosil qilgan.

Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat

Ushbu video tarqalishi bilan tarmoq foydalanuvchilari va jamoatchilik faollari tomonidan turlicha qarshi olindi:

  • Tanqid va hayrat: Ko‘pchilik bunday holatni inson qadr-qimmati, diniy soddadillik va texnologik qulaylikning antiqa uyg‘unlashuvi sifatida keskin tanqid ostiga oldi;

  • Sanitariya va xavfsizlik bahsi: Ba’zi sharhlovchilar buni issiq iqlim sharoitida peshvoning o‘zini olomondan va havo haroratidan himoya qilish usuli sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar bu holatni ochiqdan-ochiq shaxsga sig‘inishning zamonaviy ko‘rinishi deb atamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Bugun, 07:30Misr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiMisr cho‘li ostidan 70 million yillik akulalar dunyosi topildiKecha, 23:56Olimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiOlimlar narvalning 3 metrlik “shoxi” sirini ochdiKecha, 23:49Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kitlar nima deyayotganini AI yaqinda aniqlaydimi?Kecha, 23:22«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?«Urushni to‘xtating!» Narendra Modi Bishkekda Putinning yuziga nimalar dedi?Kecha, 22:16Fuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichFuqaro 18,5 kg kumush xazina topib oldi: Daniya tarixidagi rekord ko‘rsatkichKecha, 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi