Oyoq o‘ptirayotgan diniy peshvo: Hindistondagi video tarmoqlarni larzaga keltirdi (video)
Hindistonda diniy peshvolar atrofidagi navbatdagi noodatiy holat ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Mahalliy diniy yo‘nalish yetakchisi Sant Rampal Ji Maharaj o‘z «izdoshlari» bilan uchrashish uchun maxsus oyna bilan o‘ralgan va konditsioner tizimi bilan jihozlangan harakatlanuvchi kapsula-transportdan foydalanmoqda.
Tarqalgan video tasvirlarda diniy peshvo qulay o‘rindiqda, to‘liq sovitiladigan shaffof xona ichida o‘tirgani, odamlar esa uning oyoqlariga tegish va ta’zim qilish uchun turnaqator navbatda turgani aks etgan.
Kapsula ichidagi «marosim» qanday o‘tmoqda?
Video va fototasvirlardan ko‘rish mumkinki, jarayon muayyan texnik qulaylik asosida tashkillashtirilgan:
Maxsus shaffof konstruksiya: Diniy peshvo chang va issiqdan himoyalangan, zamonaviy yoritish chiroqlari hamda konditsioner o‘rnatilgan oynavand maxsus kabina ichida yumshoq kresloda joylashgan;
Oyoqlar uchun alohida joy: Kabinaning pastki qismida ochiq qoldirilgan yoki chiqarilgan oyoq qismiga tashqaridagi ixlosmandlar birma-bir yaqinlashib, unga ta’zim qilmoqda, qo‘llari bilan tegib, oyoqlarini o‘pmoqda;
Olomonning navbati: Katta angar yoki ochiq pavilonda yig‘ilgan yuzlab erkaklar va yosh bolalar oyna ortidagi peshvoning oyog‘iga qo‘l tekkizish uchun uzun navbat hosil qilgan.
Ijtimoiy tarmoqlardagi munosabat
Ushbu video tarqalishi bilan tarmoq foydalanuvchilari va jamoatchilik faollari tomonidan turlicha qarshi olindi:
Tanqid va hayrat: Ko‘pchilik bunday holatni inson qadr-qimmati, diniy soddadillik va texnologik qulaylikning antiqa uyg‘unlashuvi sifatida keskin tanqid ostiga oldi;
Sanitariya va xavfsizlik bahsi: Ba’zi sharhlovchilar buni issiq iqlim sharoitida peshvoning o‘zini olomondan va havo haroratidan himoya qilish usuli sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar bu holatni ochiqdan-ochiq shaxsga sig‘inishning zamonaviy ko‘rinishi deb atamoqda.
…