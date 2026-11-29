Avtomobilini loy va sigir go‘ngiga belagan hindistonlik ayol internetda shov-shuvga sabab bo‘ldi
Hindistonning Ahmadobod shahrida yashovchi Sejal Shoh jazirama issiqdan himoyalanishning noodatiy usulini qo‘lladi. U havo harorati 45 darajagacha ko‘tariladigan kunlarda avtomobil salonini salqinroq saqlash maqsadida mashinasining tashqi qismini sigir go‘ngi va loy aralashmasi bilan qopladi.
Ayolning aytishicha, bu g‘oya Hindiston qishloqlarida qadimdan qo‘llanib kelinadigan qurilish usullaridan ilhomlangan. U yerlarda uy devorlariga loy va sigir go‘ngi surtilib, xonalarni jazirama issiqdan himoyalashga harakat qilinadi.
Sejal Shoh ham shu usulni avtomobilida sinab ko‘rishga qaror qilgan. Uning maqsadi mashina ichidagi haroratni pasaytirish, konditsionerdan foydalanishni kamaytirish va shu orqali yoqilg‘ini tejashdan iborat.
Biroq mutaxassislar bu usul avtomobil salonini ma’lum darajada qizib ketishdan saqlashi mumkin bo‘lsa-da, konditsionerning o‘rnini to‘liq bosa olishi ilmiy jihatdan yetarlicha isbotlanmaganini ta’kidlaydi.
Ayolning noodatiy tajribasi aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, millionlab marta tomosha qilindi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…