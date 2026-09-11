Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)
Vladimir Putinning Hindistonga tashrifi katta siyosiy voqea sifatida boshlangan edi. Ammo Rossiya prezidentining samolyotdan tushganidan keyingi oddiy bir harakati Hindiston ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida alohida qiziqish uyg‘otdi. U bortprovodnitsaga qo‘l berib, qisqa, ammo samimiy muloqot qildi. Hindistondagi ayrim nashrlar bu lahzani iliq va kamtarona ishora sifatida baholadi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 11 sentyabr kuni Nyu-Dehliga yetib bordi. U Hindistonda o‘tkazilayotgan BRIKS sammitida ishtirok etish va mamlakat bosh vaziri Narendra Modi bilan muzokaralar o‘tkazish uchun kelgan.
Biroq Putinning tashrifida rasmiy muzokaralar boshlanishidan oldin sodir bo‘lgan oddiy bir epizod e’tiborni tortdi.
Samolyotdan tushdi va ortiga qayrildi
Putin samolyotdan tushgach, uni kuzatib turgan bortprovodnitsa tomonga qayrilgan.
Rossiya prezidenti unga qo‘l uzatib, qo‘l berib ko‘rishgan.
Bir necha soniya davom etgan bu oddiy harakat keyinchalik Hindistondagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan.
Siyosiy bayonot ham, uzun nutq ham bo‘lmadi.
Faqat bir oddiy ishora.
Ammo aynan shu holat ayrim hindistonlik ommaviy axborot vositalarida Putinning tashrifi bilan bog‘liq muhokamalardan biriga aylandi.
«Hindiston qalbini zabt etdi»
Hindistonning Times Now nashri Putinning ushbu harakatiga e’tibor qaratdi.
Nashr bu oddiy ishorani Rossiya prezidentining hindistonliklar orasida iliq taassurot qoldirgan harakati sifatida talqin qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham Putinning bortprovodnitsa bilan qo‘l berib ko‘rishgani samimiy va kamtarona ishora sifatida baholangani aytilmoqda.
Hindistonning ABP News nashri ham mazkur lahza ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinganini yoritdi.
Shu tariqa katta siyosiy tashrifning dastlabki lahzalaridan biri rasmiy muzokaralardan emas, aynan insonlararo oddiy munosabatdan iborat bo‘ldi.
Putin Hindistonga nima uchun keldi?
Putinning Hindistonga tashrifi oddiy diplomatik safar emas.
Rossiya prezidenti 11–13 sentyabr kunlari Nyu-Dehlida o‘tayotgan BRIKS sammitida ishtirok etmoqda. Uning Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan ikki tomonlama muzokarasi ham kun tartibida bo‘lgan.
Muzokaralarda savdo, energetika, mudofaa va boshqa strategik sohalardagi hamkorlik masalalari muhokama qilinmoqda. Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiya va Hindiston munosabatlarida neft savdosi ham muhim o‘rin tutadi.
BRIKS sammiti esa yanada kengroq siyosiy ahamiyatga ega.
2026 yilgi uchrashuv xalqaro munosabatlar murakkablashgan, Rossiya–G‘arb munosabatlari keskinligicha qolayotgan va Hindiston bir vaqtning o‘zida Rossiya, Xitoy hamda G‘arb davlatlari bilan munosabatlarini muvozanatlashga harakat qilayotgan bir sharoitda o‘tkazilmoqda.
Katta siyosat fonida kichik ishora
Putinning Hindistondagi tashrifi atrofida katta siyosiy va iqtisodiy masalalar muhokama qilinayotgan bir paytda, aeroportdagi ushbu qisqa epizodning virusga aylanishi yana bir narsani ko‘rsatdi.
Bugungi axborot muhitida katta siyosiy voqeaning eng ko‘p tarqaladigan qismi har doim ham rasmiy bayonot bo‘lavermaydi.
Ba’zan bir necha soniyalik oddiy harakat ham millionlab odamlarning e’tiborini tortishi mumkin.
Putinning bortprovodnitsa bilan qo‘l berib ko‘rishgani ham shunday lahzalardan biri bo‘ldi.
Sammit hali boshlanmasidan Putin e’tiborda
Rossiya prezidentining Hindistonga tashrifi siyosiy jihatdan allaqachon katta ahamiyat kasb etgan.
U Narendra Modi bilan muzokara o‘tkazdi, BRIKS doirasidagi uchrashuvlarda ishtirok etmoqda va Moskva–Nyu-Dehli munosabatlarining keyingi bosqichi bo‘yicha muhokamalarda qatnashmoqda.
Ammo Putinning Hindistondagi dastlabki virusli lahzasi boshqa narsa bilan bog‘liq bo‘ldi.
U samolyotdan tushdi, ortiga qayrildi va bortprovodnitsaga qo‘l berdi.
Oddiy harakat.
Qisqa lahza.
Ammo aynan shu ishora Hindiston ommaviy axborot vositalarida alohida muhokama qilinib, Rossiya prezidentining tashrifini yoritishda e’tiborli epizodlardan biriga aylandi.
…