“Jannatga kirishdan umidvorman”: Trampning oxirat haqidagi iqrori bahslarga sabab bo‘ldi

·53·Dunyo
“Jannatga kirishdan umidvorman”: Trampning oxirat haqidagi iqrori bahslarga sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Trampning jannatga kirishdan umidvorligi haqidagi iqrori AQSH jamoatchiligi va xalqaro ommaviy axborot vositalarida qizg‘in bahslarni keltirib chiqardi.
  • Siyosatchining tarafdorlari bu so‘zlarni uning an’anaviy ma’naviy asoslarga sodiqligi va diniy erkinliklarni himoya qilish yo‘lidagi amaliy qadamlari deb baholamoqda.

Oq uy rahbari va AQSH siyosiy sahnasining eng bahsli figuralaridan biri bo‘lgan Donald Trampning e’tiqod, hayot mazmuni va oxirat mavzusidagi qarashlari yana xalqaro ommaviy axborot vositalari hamda jamoatchilik e’tibori markaziga chiqdi.

Siyosatchining turli suhbat va ommaviy chiqishlarida ta’kidlagan: «Men do‘zaxga tushishni xohlamayman. Jannatga kirishdan umidvorman», — degan iqrori Trampning jamoatchilikdagi qiyofasi fonida qizg‘in muhokamalar to‘lqinini keltirib chiqardi. G‘arb siyosatida din va shaxsiy e’tiqod masalalari har doim saylovchilarga ta’sir o‘tkazuvchi kuchli omil bo‘lib kelgan va bu safar ham fikrlar keskin tarzda ikki qutbga bo‘lindi.

Tarafdorlar nazarida: Qadriyatlar himoyachisi va oliy sudga ishonch

Trampning ushbu bayonoti uning asosiy elektorati sanalgan dindor konservatorlar, xususan, yevangelik nasroniy jamoalari tomonidan iliq qarshi olinmoqda:

  • Umumiy qadriyatlar uyg‘unligi: Konservativ saylovchilar bunday so‘zlarni yetakchining an’anaviy ma’naviy asoslarga sodiqligi, oliy adolat va so‘roq-savol kuniga bo‘lgan ishonchining belgisi sifatida qabul qilmoqda;

  • Amaliy harakatlarning e’tirofi: Uning tarafdorlari prezidentning shunchaki gaplar bilan cheklanmay, prezidentlik davrida diniy erkinliklarni himoya qilish, konservativ qarashlarga ega sudyalarni tayinlash bo‘yicha tashlagan amaliy qadamlarini alohida e’tirof etishadi.

Muxoliflar pozitsiyasi: Siyosiy pragmatizmmi yoki niqob?

Aksincha, siyosiy raqiblar va muxolif tahlilchilar Trampning diniy bayonotlariga jiddiy shubha va skeptitsizm bilan qaramoqda:

  • Axloqiy me’yorlar ziddiyati: Tanqidchilar milliarder siyosatchining shaxsiy hayoti, agressiv muloqot uslubi va siyosiy kurash usullari klassik nasroniy axloqiy me’yorlariga to‘liq mos kelmasligini ro‘kach qilmoqda;

  • Saylovchilarni ushlab turish quroli: Opponentlar bunday ruhiy va falsafiy iqrorlarni samimiy e’tiqoddan ko‘ra, konservativ elektorat ishonchini saqlab qolish va muhim siyosiy pallada ovozlarni yo‘qotmaslikka qaratilgan puxta o‘ylangan PR-strategiyasining bir qismi deb baholamoqda.

Trampning diniy ritorikasi atrofidagi qutblar tahlili

Tomonlar / Qutblar

Asosiy qarashlar

Keltirilayotgan dalillar

Tarafdorlar (Konservatorlar)

Chin ko‘ngildan aytilgan e’tiqod ifodasi

Diniy erkinliklarni himoya qilgani, konservativ sudyalarni tayinlagani

Tanqidchilar (Muxolifat)

Siyosiy marketing va elektoratni jalb qilish

Shaxsiy hayoti va keskin siyosiy bayonotlarining an’anaviy diniy talablarga zidligi

Umumiy ta’siri

AQSH saylov muhitida chuqur rezonas

Jamiyatdagi mafkuraviy bo‘linish va diniy omilning dolzarbligini ko‘rsatmoqda

Donald Trampning diniy masalalar, hayot va o‘lim ortidagi borliq haqidagi fikrlari uning siyosiy karyerasidagi eng ko‘p bahslashilayotgan jihatlardan biri bo‘lib qolmoqda. Siyosatchining har bir so‘zi AQSH jamiyatidagi siyosiy va shaxsiy dunyoqarashlar prizmasi orqali turlicha talqin qilinib, uning millionlab muxlislari va tanqidchilari o‘rtasidagi mafkuraviy bahslarni yanada alangalatmoqda.

Donald TrampAQSH siyosatiYevangelik nasroniylarKonservativ elektorat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldi“Netanyaxuga ishonasizmi?”: Trampning kutilmagan va ochiq iqrori shov-shuvga sabab bo‘ldi16 oktabr 13:02Isroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldiIsroil Bosh shtabi sobiq rahbari shov-shuvli haqiqatni tan oldi3 noyabr 21:44AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...AQSH prezidenti tarafdorlari oldida shov-shuvli bayonot berdi...13 oktabr 09:00«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi11 sentabr 23:35Oq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordiOq uydagi shov-shuv: Tramp Bayden o‘rniga avtoruchkani ko‘rsatdi, Si Szinpin kulib yubordi26 sentabr 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi