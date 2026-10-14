Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqda

·61·Dunyo
Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida maktab o‘quvchilari uchun ro‘mol o‘rashni cheklovchi qoidalarga qarshi norozilik namoyishlari boshlandi.
  • 12 oktyabrdan boshlab ro‘mol o‘ragan qizlarning darslarga kiritilmasligi sababli yuzaga kelgan vaziyat ko‘cha namoyishlariga aylanib, 37 kishi qo‘lga olindi.

Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida va mamlakatning qator hududlarida maktab o‘quvchilari uchun diniy liboslar, xususan, hijob o‘rashni cheklovchi yagona qoidalarning joriy etilishi jiddiy ijtimoiy e’tirozlarni keltirib chiqardi. «Dejurniy po SNG» kanali va OAV ma’lumotlariga ko‘ra, yuzaga kelgan vaziyat mamlakatning dunyoviy boshqaruv modeli bilan jamiyatda diniy muhit ta’sirining kuchayishi o‘rtasidagi keskin qarama-qarshilikni ochib berdi.

Vaziyat ayniqsa 12 oktyabrdan boshlab qizlarning darslarga kiritilmasligi fonida avj oldi va qisqa muddat ichida ko‘cha namoyishlariga aylanib ketdi.

Norozilik markazi va maktab boykoti

Eng keskin va ommaviy qarshiliklar Boku shahrining Balaxani qo‘rg‘onida joylashgan 69-sonli maktab atrofida kuzatildi:

  • «Hijob — ta’limga to‘siq emas!»: E’tiqodli ota-onalar va fuqarolik faollari ko‘chalarga norozilik plakatlari bilan chiqib, maktab ma’muriyati hamda davlat cheklovlariga qarshi chiqdilar. Ular bunday cheklovni davlatning shaxsiy va oilaviy hayotga asossiz aralashuvi sifatida baholamoqda;

  • O‘quvchilarning dars boykoti: Darslardan chetlatilgan ro‘molli qizlarga birdamlik bildirish maqsadida yuzlab boshqa o‘quvchilar ham maktabga borishni vaqtincha to‘xtatib, boykot e’lon qilishdi;

  • 37 kishi qo‘lga olindi: Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko‘ra, jamoat tartibini qo‘pol ravishda buzish va noqonuniy aksiyalar uyushtirishda ayblanib 37 nafar shaxs qo‘lga olingan va hibsga olingan. Holat yuzasidan jinoiy ish qo‘zg‘atilgan.

Mojaroning asl sabablari: Tashqi ta’sirmi yoki ichki omil?

Ekspertlar va siyosiy kuzatuvchilar yuzaga kelgan qarshiliklarning mohiyatini turlicha baholamoqda:

  • Tashqi aralashuv dalillanmagan: Dastlab ilgari surilgan «tashqi buyurtma» yoki «tashqaridan qilingan fitna» versiyalari hozircha o‘z isbotini topgani yo‘q;

  • Ichki diniy muhitning faollashuvi: Tahlilchilar vaziyatni ichki ijtimoiy jarayonlar bilan izohlamoqda: Ozarbayjondagi rasmiy diniy tashkilotlar maydonning faqat ma’lum qismini nazorat qiladi, norasmiy jamoalar, mustaqil voizlar va transmilliy diniy tarmoqlarning yoshlar orasidagi ta’siri esa sezilarli oshib bormoqda;

  • Yosh avlod nazorati va dunyoviylik siyosati: Hukumat bu cheklovni maktablarni diniy safarbarlik maydoniga aylanishining oldini olish va ta’lim dargohlarining dunyoviyligini saqlab qolish vositasi deb bilmoqda.

Davlat va jamiyat: Murosa yo‘li topiladimi?

Rasmiy Boku maktablarda diniy atributikani cheklash orqali ijtimoiy qarashlar va siyosiy normalar shakllanadigan ta’lim muhitida diniy guruhlashishning oldini olmoqchi. Biroq dindor fuqarolar ta’lim olish huquqi bilan vijdon erkinligi bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilmasligi kerakligini ta’kidlamoqda.

Hozirgi vaqtda politsiya kuchlari maktablar atrofidagi xavfsizlikni kuchaytirgan, jamiyat vakillari esa vaziyatni yanada keskinlashtirmasdan, o‘quvchi qizlarning ta’limga qaytishini ta’minlaydigan murosali yechim kutmoqda.

Bokuda maktablardagi ro‘mol taqiqi ortidan norozilik namoyishlari davom etmoqda
OzarbayjonBokuhijobmaktab boykoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozarbayjonda hijob sabab maktabga kiritilmagan o‘qituvchi darsni ko‘chada o‘tdiOzarbayjonda hijob sabab maktabga kiritilmagan o‘qituvchi darsni ko‘chada o‘tdiBugun 15:22Ozarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandiOzarbayjonda maktab formasi talablari sabab ommaviy noroziliklar va hibslar boshlandi12 oktabr 22:39Bokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdiBokuda hijob sabab ishdan ketgan ustozini o‘quvchilar ko‘z yosh bilan kuzatdi11 oktabr 14:18Bokuda Jeki Channing xavfli tryuklari aks etgan videolar tarqaldiBokuda Jeki Channing xavfli tryuklari aks etgan videolar tarqaldi22 avgust 08:26Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdiLiftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdi16 iyul 16:29Ozarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldiOzarbayjonda ayol 63 yoshida ilk bor ona bo‘ldi2 iyul 19:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi