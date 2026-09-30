Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)

·5·Dunyo
Hindistonda 600 yillik masjid buzilishiga qarshi isyon: Politsiya gaz va tayoq ishlatdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonning Ujjayn shahrida 2028 yildagi «Simhastha Kumbh» induistik festivali uchun yo‘lni kengaytirish bahonasi bilan qariyb 600 yillik «Shahi» masjidining bir qismini buzishga urinish musulmonlarning noroziligiga sabab bo‘ldi.
  • Qurilish ishlari boshlanishi bilan politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun gaz va tayoqlardan foydalandi, natijada 15 kishi hibsga olindi va 7 ta jinoiy ish qo‘zg‘atildi.

Hindistonning Ujjayn shahrida qariyb olti asrlik tarixga ega qadimiy «Shahi» masjidining bir qismini buzish qarori musulmonlarning keskin ommaviy noroziligiga va politsiya bilan qonli to‘qnashuvlarga sabab bo‘ldi. «Al Jazeera» nashrining xabar berishicha, mahalliy ma’muriyat tarixiy obidaning ma’lum bir bo‘lagini buzish rejasini 2028 yilda shaharda o‘tkazilishi rejalashtirilgan «Simhastha Kumbh» induistik diniy festivali ishtirokchilari uchun yo‘lni kengaytirish zarurati bilan oqlashga uringan.

28 sentyabr kuni og‘ir texnikalar jalb etilib, masjid devorlarini buzish ishlari boshlanishi bilanoq hududda yuzlab mahalliy aholi norozilik bildirib ko‘chalarga chiqdi. Namoyishchilarni tarqatish maqsadida politsiya kuchlari kaltak va ko‘zdan yosh oqizuvchi gazlarni qo‘lladi. Mazkur to‘qnashuvlar ortidan 15 kishi qo‘lga olindi va 7 ta jinoiy ish qo‘zg‘atildi.

«600 yillik meros, yo‘l kengaytirish bahonasi va ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz»: 5 ta asosiy nuqta

Ujjayn shahridagi tarixiy masjid atrofidagi to‘qnashuvlar bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • 600 yillik «Shahi» masjidi xavf ostida: Ujjayn shahridagi qadimiy islomiy obidaning bir qismini buzish qarori qabul qilindi;

  • Festival uchun yo‘l kengaytirish vaji: Rasmiy ma’muriyat buzilishni 2028 yilgi «Simhastha Kumbh» diniy bayramiga tayyorgarlik sifatida asosladi;

  • 28 sentyabrdagi shiddatli to‘qnashuv: Qurilish texnikalari ish boshlagan vaqtda politsiya va namoyishchi musulmonlar o‘rtasida keskin to‘qnashuv sodir bo‘ldi;

  • Tayoq va ko‘zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanildi: Huquq-tartibot xodimlari namoyishchilarni kuch bilan tarqatish choralarini ko‘rdi;

  • Ommaviy hibslar va jinoyat ishlari: Voqea joyida 15 nafar fuqaro hibsga olinib, kamida 7 ta rasmiy jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ujjayn shahridagi «Shahi» masjidi atrofidagi nizo ko‘rsatkichlari tasnifi

Tarixiy obida maqomi, rasmiylar talabi va namoyishlar dinamikasi tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Vaziyat tafsilotlari va qayd etilgan holatlar

Tarixiy obida nomi va yoshi

«Shahi» masjidi — qariyb 600 yillik me’moriy meros

Ma’muriy qarorning sababi

2028 yilgi «Simhastha Kumbh» festivali uchun infratuzilma yaratish

Musulmon jamoatchiligi talabi

Asrlik diniy va madaniy obidaning daxlsizligini saqlab qolish

To‘qnashuv sodir bo‘lgan sana

2026 yil 28 sentyabr kuni ertalab

Politsiyaning maxsus vositalari

Bambuk tayoqlar (lati), qalqonlar va ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz

Hibsga olinganlar va ochilgan ishlar

15 nafar hibsga olingan shaxs, 7 ta rasmiy jinoyat ishi

Asosiy axborot manbasi

«Al Jazeera» xalqaro media tarmog‘i

Geosiyosiy va diniy ekspertiza: Hindistonda tarixiy masjidlar buzilishi nega ko‘paymoqda?

Xalqaro inson huquqlari faollari, sharqshunoslar va dinshunoslarning xulosalari:

  • «Shaharsozlik niqobidagi diniy bosim»: So‘nggi yillarda Hindistonning turli hududlarida yo‘l kengaytirish, infratuzilmani yangilash yoki arxeologik qayta baholash bahonasida o‘nlab tarixiy masjid va madrasalarning buzilish holatlari ko‘paydi; Ujjayn voqeasi ko‘p sonli musulmon aholining madaniy va diniy huquqlari kamsitilayotgani bo‘yicha jiddiy signaldir;

  • Kelajakdagi xatarli bo‘linish: «Simhastha Kumbh» festivali 2028 yilda o‘tishi ko‘zda tutilgan bo‘lsa-da, buzish ishlarining shuncha yil oldin shoshilinch boshlanishi va kuch ishlatilishi mahalliy jamoalar o‘rtasidagi ishonchsizlikni yanada chuqurlashtiradi;

  • Qonuniy kafolatlarning cheklanishi: Tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunlar mahalliy hokimiyat tomonidan «jamoat manfaati» moddasi bilan chetlab o‘tilmoqda; hibslar va jinoyat ishlari esa mahalliy aholining o‘z e’tiqodiy mulkini himoya qilish ovozini bosishga qaratilgan vositaga aylanib qolmoqda.

Sizningcha, shahar infratuzilmasini yaxshilash yoki diniy festivallarni o‘tkazish uchun 600 yillik tarixiy va muqaddas qadamjolarni buzish qanchalik to‘g‘ri? Bu kabi holatlar jahon hamjamiyati va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qanday baholanishi kerak? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Hindistondagi ushbu shov-shuvli vaziyat tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

UjjaynShahi masjidiSimhastha Kumbh festivaliAl Jazeera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)15 yil devor ortida yashirilgan kutubxona qayta topildi (video)20 sentabr 15:52Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid oldiga to‘ng‘iz boshini tashlab ketishdi (video)14 sentabr 14:44G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!G‘azoda dahshat: Isroil “xavfsiz hudud”dagi chodirlar va bozorni bombardimon qildi!28 sentabr 20:00Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)Litvada juma namozi vaqtida masjid yaqinida cho‘chqa boshi namoyish qilindi (video)26 sentabr 11:17Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdi16 sentabr 08:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqda4 sentabr 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota