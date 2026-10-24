Diogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Liverpul» klubi va Portugaliya terma jamoasi sobiq futbolchisi Diogu Jota 2025 yil 3 iyul kuni Ispaniyada sodir bo‘lgan avtohalokatda ukasi Andre Silva bilan birga vafot etdi.
- Futbolchining rafiqasi Rute Kardozu nashr etilgan kitobda fojia arafasida erining telefon orqali yuborgan so‘nggi xabarlari va o‘zining xavotirli yozishmalari haqida so‘zlab berdi.
«Liverpul» klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq yulduzi Diogu Jota 2025 yil 3 iyul kuni Ispaniya hududida sodir bo‘lgan dahshatli yo‘l-transport hodisasi oqibatida atigi 28 yoshida fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumgan edi. Ushbu mudhish avariyada futbolchi bilan birga uning tug‘ishgan ukasi Andre Silva ham vafot etgan.
Oradan bir yildan ko‘proq vaqt o‘tib, futbolchining bevasi Rute Kardozu Diogu Jotaning xotirasiga bag‘ishlab nashr etilgan yangi kitobda halokat arafasida yuz bergan yurakni ezuvchi so‘nggi xayrlashuv lahzalarini ilk bor so‘zlab berdi.
So‘nggi xabarlar va javobsiz qolgan xavotir
Italiyaning derbyderbyderby.it nashri marhum hujumchining rafiqasi Rute Kardozuning kitobdagi xotiralaridan iqtibos keltirdi:
Qisqa virtual xayrlashuv: Juftlik shaxsan xayrlashganidan so‘ng ham telefon orqali qisqa xabarlar almashishni davom ettirgan;
So‘nggi javob: «Men unga xabar yozib, “oq yo‘l” tiladim. U esa menga faqatgina bitta belgi (emoji) bilan qisqa javob qaytardi;
Ona va ayol xavotiri: Shundan so‘ng men yana yozib, yo‘lda juda e’tiborli va ehtiyotkor bo‘lishini tayinladim», — deya eslaydi Rute Kardozu.
Afsuski, ana shu qisqa yozishmalar oilaning so‘nggi muloqoti bo‘lib qoldi va bir necha soat o‘tib, aka-ukalar avtohalokat qurboniga aylandi.
«Forever 20»: «Enfild»da aka-ukalar xotirasiga muhtasham yodgorlik
Angliyaning «Liverpul» klubi jamoa g‘alabalariga ulkan hissa qo‘shgan va 20-raqam ostida to‘p surgan portugaliyalik hujumchisini unutgani yo‘q:
«Forever 20» loyihasi: Klub rahbariyati Diogu Jota hamda uning ukasi Andre Silvaning yorqin xotirasini abadiylashtirish maqsadida jamoaning uy arenasi — «Enfild» stadioni hududida maxsus yodgorlik barpo etish rejasini taqdim etdi;
Mangu xotira: Ushbu haykal majmuasi «Forever 20» («Mangu 20») deb nomlanishi va mersisaydliklar muxlislari uchun jamoa afsonasiga hurmat bajo keltiradigan muqaddas qadamjoga aylanishi kutilmoqda.
Bu fojia nafaqat Portugaliya va Angliya, balki butun jahon futboli ixlosmandlari uchun katta va og‘ir yo‘qotish bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…