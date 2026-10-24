Diogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildi

·68·Dunyo
Diogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Liverpul» klubi va Portugaliya terma jamoasi sobiq futbolchisi Diogu Jota 2025 yil 3 iyul kuni Ispaniyada sodir bo‘lgan avtohalokatda ukasi Andre Silva bilan birga vafot etdi.
  • Futbolchining rafiqasi Rute Kardozu nashr etilgan kitobda fojia arafasida erining telefon orqali yuborgan so‘nggi xabarlari va o‘zining xavotirli yozishmalari haqida so‘zlab berdi.

«Liverpul» klubi hamda Portugaliya milliy terma jamoasining sobiq yulduzi Diogu Jota 2025 yil 3 iyul kuni Ispaniya hududida sodir bo‘lgan dahshatli yo‘l-transport hodisasi oqibatida atigi 28 yoshida fojiali tarzda hayotdan ko‘z yumgan edi. Ushbu mudhish avariyada futbolchi bilan birga uning tug‘ishgan ukasi Andre Silva ham vafot etgan.

Oradan bir yildan ko‘proq vaqt o‘tib, futbolchining bevasi Rute Kardozu Diogu Jotaning xotirasiga bag‘ishlab nashr etilgan yangi kitobda halokat arafasida yuz bergan yurakni ezuvchi so‘nggi xayrlashuv lahzalarini ilk bor so‘zlab berdi.

So‘nggi xabarlar va javobsiz qolgan xavotir

Italiyaning derbyderbyderby.it nashri marhum hujumchining rafiqasi Rute Kardozuning kitobdagi xotiralaridan iqtibos keltirdi:

  • Qisqa virtual xayrlashuv: Juftlik shaxsan xayrlashganidan so‘ng ham telefon orqali qisqa xabarlar almashishni davom ettirgan;

  • So‘nggi javob: «Men unga xabar yozib, “oq yo‘l” tiladim. U esa menga faqatgina bitta belgi (emoji) bilan qisqa javob qaytardi;

  • Ona va ayol xavotiri: Shundan so‘ng men yana yozib, yo‘lda juda e’tiborli va ehtiyotkor bo‘lishini tayinladim», — deya eslaydi Rute Kardozu.

Afsuski, ana shu qisqa yozishmalar oilaning so‘nggi muloqoti bo‘lib qoldi va bir necha soat o‘tib, aka-ukalar avtohalokat qurboniga aylandi.

«Forever 20»: «Enfild»da aka-ukalar xotirasiga muhtasham yodgorlik

Angliyaning «Liverpul» klubi jamoa g‘alabalariga ulkan hissa qo‘shgan va 20-raqam ostida to‘p surgan portugaliyalik hujumchisini unutgani yo‘q:

  • «Forever 20» loyihasi: Klub rahbariyati Diogu Jota hamda uning ukasi Andre Silvaning yorqin xotirasini abadiylashtirish maqsadida jamoaning uy arenasi — «Enfild» stadioni hududida maxsus yodgorlik barpo etish rejasini taqdim etdi;

  • Mangu xotira: Ushbu haykal majmuasi «Forever 20» («Mangu 20») deb nomlanishi va mersisaydliklar muxlislari uchun jamoa afsonasiga hurmat bajo keltiradigan muqaddas qadamjoga aylanishi kutilmoqda.

Bu fojia nafaqat Portugaliya va Angliya, balki butun jahon futboli ixlosmandlari uchun katta va og‘ir yo‘qotish bo‘lib qolmoqda.

Diogu JotaLiverpulEnfildRute Kardozu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ibraima Konate “Liverpul” muxlislari bilan hissiyotli xayrlashdi...Ibraima Konate “Liverpul” muxlislari bilan hissiyotli xayrlashdi...31 may 22:38Muhammad Salah Hendersonning "Liverpul"ga qaytishiga alohida e'tibor qaratdiMuhammad Salah Hendersonning "Liverpul"ga qaytishiga alohida e'tibor qaratdi3 may 16:12Andoni Iraola "Liverpul"da yangi davrni boshlashga tayyor!Andoni Iraola "Liverpul"da yangi davrni boshlashga tayyor!5 iyun 11:43Liverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga bag‘ishlangan yodgorlik loyihasini taqdim etdiLiverpul Diogo Jota va uning akasi xotirasiga bag‘ishlangan yodgorlik loyihasini taqdim etdi11 may 15:16Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiErini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldi18 iyun 16:52Hindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldiHindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldi1 oktabr 21:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi