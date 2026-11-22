«Liverpul» — «Manchester Yunayted»: asosiy tarkiblar e’lon qilindi
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Liverpul» va «Manchester Yunayted» o‘zaro to‘qnash keladi. Angliya futbolidagi eng katta raqobatlardan biri sanalgan ushbu bahs oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi. Uchrashuv bugun, 22 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:30 da start oladi.
«Liverpul» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni qabul qiladi. Ikki klub o‘rtasidagi to‘qnashuv nafaqat turnir jadvalidagi ochkolar, balki tarixiy raqobat va muxlislar uchun ham alohida ahamiyatga ega.
Mezbonlar mavsumning ushbu bosqichida turnir jadvalida yuqoriroq o‘rinni egallab turibdi. «Manchester Yunayted» esa raqib maydonida muhim ochkolarni qo‘lga kiritishga harakat qiladi.
«Liverpul» va «Manchester Yunayted»ning asosiy tarkiblari
Trenerlar shtabi muhim uchrashuv uchun tanlangan futbolchilar ro‘yxatini e’lon qildi. Har ikki jamoa ham maydonga asosiy tarkibda tushadi.
APL, 11-tur
«Liverpul» — «Manchester Yunayted»
Sana: 22 noyabr
Boshlanish vaqti: 21:30 (Toshkent vaqti)
«Liverpul»: Alisson, Arauxo, Barkolya, Isak, Jeyk, Kerkez, Mak Allister, Ngumoa, Soboslai, van Deyk, Virs.
«Manchester Yunayted»: Lammens, Kunya, Dalot, de Ligt, Dorgu, Fernandesh, Maynu, Martines, Mbeumo, Tilemans, Yoro.
Jamoalar turnir jadvalida qaysi o‘rinda?
Ushbu uchrashuv oldidan «Liverpul» 18 ochko bilan Premer-liga turnir jadvalida 5-o‘rinni egallab turibdi. «Manchester Yunayted» esa 8 ochko jamg‘argan holda 9-pog‘onada bormoqda.
Mezbonlar g‘alaba orqali yuqori o‘rinlarga ko‘tarilish imkoniyatiga ega bo‘lsa, «Manchester Yunayted» uchun ham raqib maydonidagi ochkolar turnirdagi vaziyatni yaxshilash nuqtayi nazaridan muhim.
Angliya futbolidagi ikki buyuk klubning navbatdagi to‘qnashuvi muxlislar e’tiborini o‘ziga jalb qilmoqda. Endi barcha e’tibor «Enfild»dagi bahsga qaratilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…