APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?

·83·Sport
APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida 1 noyabr kuni «Liverpul» va «Arsenal» jamoalari «Enfild» stadionida o'zaro to'qnash keladi.
  • Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan mazkur markaziy bahsni bosh hakam Endryu Medli boshqarib boradi.
  • Jamoalarning so'nggi beshta o'zaro o'yinida mutlaq tenglik kuzatilib, har ikki tomon bittadan g'alabaga erishgan va uchta uchrashuv durang bilan yakunlangan.

Angliya Premer-ligasida navbatdagi super to‘qnashuv kuni. Bugun, 1 noyabr kuni millionlab futbol muxlislari intiqlik bilan kutgan markaziy bahs — 9-tur doirasidagi «Liverpul» — «Arsenal» qarama-qarshiligi bo‘lib o‘tadi.

Afsonaviy «Enfild» stadioni mezbonlik qiladigan ushbu shiddatli bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadi. Mazkur muhim uchrashuvni bosh hakam sifatida Endryu Medli boshqarib boradi.

O‘zaro to‘qnashuvlar tarixi: Mutlaq tenglik va duranglar seriyasi

Ikki gigant klub o‘rtasidagi so‘nggi o‘yinlar har doim keskin kurash va kutilmagan natijalarga boy bo‘lib kelmoqda. Jamoalarning o‘zaro oxirgi 5 ta bahsida murosasiz muvozanat hukm surmoqda — har ikki tomon hisobida bittadan g‘alaba mavjud, qolgan 3 ta bellashuv esa durang natija bilan yakunlangan:

  • 8 yanvar, 2026 yil: «Arsenal» — «Liverpul» — 0:0;

  • 31 avgust, 2025 yil: «Liverpul» — «Arsenal» — 1:0;

  • 11 may, 2025 yil: «Liverpul» — «Arsenal» — 2:2;

  • 27 oktyabr, 2024 yil: «Arsenal» — «Liverpul» — 2:2;

  • 4 fevral, 2024 yil: «Arsenal» — «Liverpul» — 3:1.

Nimalar kutilmoqda?

«Enfild»dagi to‘qnashuv har doim chempionlik poygasi va jadval yuqorisidagi o‘rinlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. 9-tur doirasida kechadigan bugungi bahsda har ikki jamoa ham faqat g‘alabani ko‘zlab maydonga tushadi:

  • «Liverpul»: O‘z uyida muxlislarining shiddatli qo‘llab-quvvatlashi ostida ochko yo‘qotmaslikka va turnir jadvalidagi yetakchilik ambitsiyalarini mustahkamlashga intiladi;

  • «Arsenal»: Liverpulga og‘ir safarda tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlar orqali raqibini taslim etib, Londonga uch ochko bilan qaytishni maqsad qilgan.

Bugun tunda millionlar nigohi Liverpulga qaratiladi — bu yerda haqiqiy ingliz futboli dramasi namoyish etilishi shubhasiz.

Angliya Premer-ligasiLiverpulArsenalEnfild
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildiDiogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildi24 oktabr 10:38APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdiAPLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi25 oktabr 21:28Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:46Brentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matnBrentford — Liverpul: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 17:47Nottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matnNottingem — Arsenal: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:26«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi«Manchester Siti» va APL o‘rtasidagi maxfiy muzokaralar tafsiloti oshkor bo‘ldi10 oktabr 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi