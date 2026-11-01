APLda super bahs: “Liverpul” — “Arsenal” qarama-qarshiligi oldidan nimalar ma’lum?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida 1 noyabr kuni «Liverpul» va «Arsenal» jamoalari «Enfild» stadionida o'zaro to'qnash keladi.
- Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadigan mazkur markaziy bahsni bosh hakam Endryu Medli boshqarib boradi.
- Jamoalarning so'nggi beshta o'zaro o'yinida mutlaq tenglik kuzatilib, har ikki tomon bittadan g'alabaga erishgan va uchta uchrashuv durang bilan yakunlangan.
Angliya Premer-ligasida navbatdagi super to‘qnashuv kuni. Bugun, 1 noyabr kuni millionlab futbol muxlislari intiqlik bilan kutgan markaziy bahs — 9-tur doirasidagi «Liverpul» — «Arsenal» qarama-qarshiligi bo‘lib o‘tadi.
Afsonaviy «Enfild» stadioni mezbonlik qiladigan ushbu shiddatli bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da boshlanadi. Mazkur muhim uchrashuvni bosh hakam sifatida Endryu Medli boshqarib boradi.
O‘zaro to‘qnashuvlar tarixi: Mutlaq tenglik va duranglar seriyasi
Ikki gigant klub o‘rtasidagi so‘nggi o‘yinlar har doim keskin kurash va kutilmagan natijalarga boy bo‘lib kelmoqda. Jamoalarning o‘zaro oxirgi 5 ta bahsida murosasiz muvozanat hukm surmoqda — har ikki tomon hisobida bittadan g‘alaba mavjud, qolgan 3 ta bellashuv esa durang natija bilan yakunlangan:
8 yanvar, 2026 yil: «Arsenal» — «Liverpul» — 0:0;
31 avgust, 2025 yil: «Liverpul» — «Arsenal» — 1:0;
11 may, 2025 yil: «Liverpul» — «Arsenal» — 2:2;
27 oktyabr, 2024 yil: «Arsenal» — «Liverpul» — 2:2;
4 fevral, 2024 yil: «Arsenal» — «Liverpul» — 3:1.
Nimalar kutilmoqda?
«Enfild»dagi to‘qnashuv har doim chempionlik poygasi va jadval yuqorisidagi o‘rinlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. 9-tur doirasida kechadigan bugungi bahsda har ikki jamoa ham faqat g‘alabani ko‘zlab maydonga tushadi:
«Liverpul»: O‘z uyida muxlislarining shiddatli qo‘llab-quvvatlashi ostida ochko yo‘qotmaslikka va turnir jadvalidagi yetakchilik ambitsiyalarini mustahkamlashga intiladi;
«Arsenal»: Liverpulga og‘ir safarda tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlar orqali raqibini taslim etib, Londonga uch ochko bilan qaytishni maqsad qilgan.
Bugun tunda millionlar nigohi Liverpulga qaratiladi — bu yerda haqiqiy ingliz futboli dramasi namoyish etilishi shubhasiz.
Izohlar 0
…