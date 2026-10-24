13 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugundan boshlab 13 noyabrga qadar davom etadigan Retrograd Merkuriy davri muloqotdagi nizolar, hujjatlardagi xatoliklar va o‘tmishdagi muammolarning qaytalanishi bilan tavsiflanadi.
- Mutaxassislar ushbu davrda yangi loyihalarni boshlamaslik, muhim shartnomalarni imzolamaslik hamda qimmatbaho texnika va avtomobil xarid qilmaslikni tavsiya etmoqda.
Bugundan boshlab samoviy hodisalar orasida eng ko‘p muhokamalarga sabab bo‘luvchi «Retrograd Merkuriy» davri boshlanadi va u 13 noyabrga qadar davom etadi. Astrologiya ixlosmandlari hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari mazkur uch haftalik bosqichni joriy yilning eng tahlikali va og‘ir pallalaridan biri sifatida baholamoqda.
Garchi rasmiy ilm-fan buni sayyoralar harakatining vizual optik illyuziyasi sifatida izohlasa-da, ommabop qarashlarda ushbu davr insonlar orasidagi muloqot, axborot almashinuvi va rejalarga bevosita raxna soluvchi payt hisoblanadi.
«Xatolar va nizolar mavsumi»: Kuzatilishi mumkin bo‘lgan holatlar
Astrologik tahlillar va tarmoqdagi kuzatuvlarga ko‘ra, retrograd harakat paytida quyidagi muammolar ehtimoli sezilarli darajada oshadi:
Muloqotdagi tushunmovchiliklar va nizolar: So‘zlar va niyatlar noto‘g‘ri tushunilishi, arzimas sabablar bilan do‘stlar va yaqinlar o‘rtasida janjallar kelib chiqishi mumkin;
O‘tmish sharpalari: Eski gina-kudratlar, avvalgi munosabatlar yoki hal qilinmay qolgan o‘tmishdagi og‘riqli mavzular yana qayta kun tartibiga chiqishi kuzatiladi;
Hujjatlar va tizimdagi xatoliklar: Rasmiy qog‘ozlar, yuridik bitimlar, logistika va raqamli ma’lumotlar bilan ishlashda chalkashliklar, yo‘qotishlar va kechikishlar ko‘payadi.
Bu davrda nimalardan tiyilish kerak?
Mutaxassislar 13 noyabrga qadar bo‘lgan vaqt oralig‘ida jiddiy xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bir qator cheklovlarga amal qilishni tavsiya etmoqda:
Yangi loyihalarni boshlamaslik: Uzoq muddatli yirik startaplar, yangi biznes rejalar yoki yangi ishga o‘tish kabi muhim qadamlarni 13 noyabrdan keyinga qoldirgan ma’qul;
Muhim shartnomalarni imzolamaslik: Yuridik va moliyaviy bitimlarni rasmiylashtirishdan oldin shartlarni qayta-qayta sinchiklab tekshirish, imkon bo‘lsa, imzolashni keyinroqqa surish lozim;
Qimmatbaho texnika va avtomobil xarid qilmaslik: Bu davrda sotib olingan smartfonlar, kompyuterlar yoki transport vositalarida yashirin zavod nuqsonlari chiqishi yoki kutilmagan nosozliklar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo‘ladi.
Retrograd davridan qanday unumli foydalanish mumkin?
Bu davr faqatgina xavotirlardan iborat emas — u hayotni tartibga solish uchun qulay imkoniyatdir:
Chala qolib ketgan eski yumushlar va loyihalarni oxiriga yetkazish;
Uy, ish stoli va raqamli xotirani ortiqcha chiqindi va keraksiz fayllardan tozalash;
Shaxsiy maqsadlarni qayta ko‘rib chiqib, ichki dunyoni tahlil qilish va dam olishga vaqt ajratish.
Izohlar 0
…