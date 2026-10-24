13 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?

·57·Dunyo
13 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugundan boshlab 13 noyabrga qadar davom etadigan Retrograd Merkuriy davri muloqotdagi nizolar, hujjatlardagi xatoliklar va o‘tmishdagi muammolarning qaytalanishi bilan tavsiflanadi.
  • Mutaxassislar ushbu davrda yangi loyihalarni boshlamaslik, muhim shartnomalarni imzolamaslik hamda qimmatbaho texnika va avtomobil xarid qilmaslikni tavsiya etmoqda.

Bugundan boshlab samoviy hodisalar orasida eng ko‘p muhokamalarga sabab bo‘luvchi «Retrograd Merkuriy» davri boshlanadi va u 13 noyabrga qadar davom etadi. Astrologiya ixlosmandlari hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari mazkur uch haftalik bosqichni joriy yilning eng tahlikali va og‘ir pallalaridan biri sifatida baholamoqda.

Garchi rasmiy ilm-fan buni sayyoralar harakatining vizual optik illyuziyasi sifatida izohlasa-da, ommabop qarashlarda ushbu davr insonlar orasidagi muloqot, axborot almashinuvi va rejalarga bevosita raxna soluvchi payt hisoblanadi.

«Xatolar va nizolar mavsumi»: Kuzatilishi mumkin bo‘lgan holatlar

Astrologik tahlillar va tarmoqdagi kuzatuvlarga ko‘ra, retrograd harakat paytida quyidagi muammolar ehtimoli sezilarli darajada oshadi:

  • Muloqotdagi tushunmovchiliklar va nizolar: So‘zlar va niyatlar noto‘g‘ri tushunilishi, arzimas sabablar bilan do‘stlar va yaqinlar o‘rtasida janjallar kelib chiqishi mumkin;

  • O‘tmish sharpalari: Eski gina-kudratlar, avvalgi munosabatlar yoki hal qilinmay qolgan o‘tmishdagi og‘riqli mavzular yana qayta kun tartibiga chiqishi kuzatiladi;

  • Hujjatlar va tizimdagi xatoliklar: Rasmiy qog‘ozlar, yuridik bitimlar, logistika va raqamli ma’lumotlar bilan ishlashda chalkashliklar, yo‘qotishlar va kechikishlar ko‘payadi.

Bu davrda nimalardan tiyilish kerak?

Mutaxassislar 13 noyabrga qadar bo‘lgan vaqt oralig‘ida jiddiy xatolarga yo‘l qo‘ymaslik uchun bir qator cheklovlarga amal qilishni tavsiya etmoqda:

  • Yangi loyihalarni boshlamaslik: Uzoq muddatli yirik startaplar, yangi biznes rejalar yoki yangi ishga o‘tish kabi muhim qadamlarni 13 noyabrdan keyinga qoldirgan ma’qul;

  • Muhim shartnomalarni imzolamaslik: Yuridik va moliyaviy bitimlarni rasmiylashtirishdan oldin shartlarni qayta-qayta sinchiklab tekshirish, imkon bo‘lsa, imzolashni keyinroqqa surish lozim;

  • Qimmatbaho texnika va avtomobil xarid qilmaslik: Bu davrda sotib olingan smartfonlar, kompyuterlar yoki transport vositalarida yashirin zavod nuqsonlari chiqishi yoki kutilmagan nosozliklar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo‘ladi.

Retrograd davridan qanday unumli foydalanish mumkin?

Bu davr faqatgina xavotirlardan iborat emas — u hayotni tartibga solish uchun qulay imkoniyatdir:

  • Chala qolib ketgan eski yumushlar va loyihalarni oxiriga yetkazish;

  • Uy, ish stoli va raqamli xotirani ortiqcha chiqindi va keraksiz fayllardan tozalash;

  • Shaxsiy maqsadlarni qayta ko‘rib chiqib, ichki dunyoni tahlil qilish va dam olishga vaqt ajratish.

Retrograd MerkuriyAstrologiyaAstrologik prognoz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?16 oktabr 21:32Merkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladiMerkuriy kutilganidan tezroq kichraymoqda: olimlar yangi faktni aniqladi12 sentabr 17:41Diogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildiDiogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildiBugun 10:38Xitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildiXitoyda odam bo‘yidan ham baland, 2,2 metrli ulkan sholi navi yetishtirildiBugun 10:28Tayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiTayvanlik erkak xiyonatni robot changyutgich orqali fosh qilib, qamaldiBugun 00:07AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdiAQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdiKecha 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi