Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?

·54·Foydali
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astrologlar tomonidan tuzilgan reytingda tabiiy go‘zallik, estetik did va ichki magnetizm mezonlari bo‘yicha 12 ta burj belgisi saralab chiqildi.
  • Ushbu ro‘yxatda Venera boshqaruvidagi Tarozi burji 1-o‘rinni egalladi, ularning tug‘ma didi va mukammal mutanosibligi ta’kidlangan.
  • Reytingda Egizaklar 2-o‘rin, O‘qotar esa 3-o‘rinni band etdi.

Astrologiya va inson psixologiyasida har bir burj vakilining o‘ziga xos tashqi jozibasi, o‘zini tutishi va atrofdagilarni maftun etish qobiliyati mavjud. Astrologlar tomonidan tuzilgan navbatdagi noan’anaviy reyting tarmoqlarda qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi: unda 12 ta burj belgisi tabiiy go‘zallik, estetik did va ichki magnetizm mezonlari bo‘yicha saralab chiqildi.

Ushbu ro‘yxatda nafosat va go‘zallik sayyorasi bo‘lmish Venera boshqaruvidagi Tarozi burji mutlaq yetakchilikni qo‘lga kiritdi.

Eng go‘zal va jozibali burjlar reytingi (1-o‘rindan 12-o‘ringacha):

  • 1-o‘rin — Tarozi: Tug‘ma did, nafosat va mukammal mutanosiblik sohiblari. Ularning yuz tuzilishi, tabassumi va o‘z-o‘ziga qarash madaniyati ko‘pchilikni maftun etadi;

  • 2-o‘rin — Egizaklar: O‘ynoqi nigohlar, yoshlikni uzoq saqlab qolish va jonli energetika ularga betakror tarovat bag‘ishlaydi;

  • 3-o‘rin — O‘qotar: Ichki erkinlik, samimiy kulgu va xarizmatik tashqi ko‘rinish ularni doimo diqqat markaziga olib chiqadi;

  • 4-o‘rin — Tog‘echkisi: Jiddiy, klassik va aristokratik go‘zallik ramzi. Ular yillar o‘tgan sari yanada ko‘rkamlashib boradi;

  • 5-o‘rin — Chayon: Sirli, o‘tkir va qarshilik qilib bo‘lmas gipnotik nigohlar egasi;

  • 6-o‘rin — Baliq: Mayin, nafis va beg‘ubor tashqi ko‘rinish ularga ertaknamo joziba beradi;

  • 7-o‘rin — Qovg‘a (Suvpari): Noan’anaviy va o‘zgacha uslub sohiblari. Ularning go‘zalligi standartlarga sig‘maydi;

  • 8-o‘rin — Buzoq: Tabiiy, sodda va iliq tashqi qiyofa. Ular ortiqcha pardozsiz ham o‘z jozibasini saqlay oladi;

  • 9-o‘rin — Sumbula (Pari): Orastalik, sokinlik va benuqson tozalik timsoli;

  • 10-o‘rin — Arslon: Shohona qaddi-qomat va yorqinlik, garchi reytingning pastki qismida bo‘lsa-da, ular o‘z viqori bilan ajralib turadi;

  • 11-o‘rin — Qisqichbaqa: Mehribon ko‘zlar va tug‘ma noziklik, biroq ular o‘z go‘zalligini ko‘pincha yashirishga moyil bo‘ladi;

  • 12-o‘rin — Qo‘y: Jo‘shqin, keskin va jangovar joziba. Ular nazokatdan ko‘ra kuchli va dadil xarakterni afzal ko‘rishadi.

Astrologlar izohi: Har bir inson o‘ziga xos betakror

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday reytinglar faqat umumiy tashqi belgilar va statistik kuzatuvlarga asoslangan bo‘lib, shartli xususiyatga ega. Insonning asl go‘zalligi uning ichki dunyosi, samimiyati, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va ruhiy xotirjamligida aks etadi. Shu bois qaysi burjda tug‘ilganidan qat’i nazar, har bir inson o‘zining takrorlanmas jozibasiga ega.

AstrologiyaBurjlar reytingiTarozi burjiVenera
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?Bu 5 burj vakili orzusiga yetishi mumkin: omadlilar ro‘yxatida kimlar bor?4 oktabr 09:58Venerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldiVenerada hayot qidirish missiyasi Neutron raketasiga bog‘lanib qoldi3 sentabr 17:2226 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!26 iyun 23:0923 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun kuni tug‘ilganlar: Ongli tavakkalchilik, joziba va yuksak intellekt sohiblari!23 iyun 19:14Tug‘ilgan kuniga ko‘ra "eng jozibali" ayollar: bu kun ularning qaysi sirini ochadi?Tug‘ilgan kuniga ko‘ra "eng jozibali" ayollar: bu kun ularning qaysi sirini ochadi?30 iyul 09:4424 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust 04:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin
Yaqin kunlarda 3 ta burj vakili hayotida muhim voqealar yuz berishi mumkin