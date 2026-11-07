Eng aqlli burj qaysi? Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan yangi reyting

·5·Foydali
Eng aqlli burj qaysi? Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan yangi reyting
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan yangi reyting burj vakillarining aqliy salohiyati, topqirligi va moslashuvchanligini foizlarda baholadi.
  • Mazkur ro‘yxatda Egizaklar 113 foiz natija bilan mutlaq yetakchi deb topildi, undan keyingi o‘rinlarni Qovg‘a va Baliq burjlari egalladi.
  • Reytingda Chayon 68 foiz bilan eng quyi pog‘onada qayd etilgan bo‘lsa, qolgan burjlar 73 foizdan 91 foizgacha bo‘lgan ko‘rsatkichlarni qayd etdi.

Astrologiya va inson xarakteri o‘rtasidagi bog‘liqlik har doim tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida eng ko‘p muhokama qilinadigan mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilingan «Qaysi burj eng aqlli?» savoli ostidagi yangi virusli reyting yana millionlab insonlarning diqqatini tortdi.

Mazkur ro‘yxatda har bir burj vakilining aqliy salohiyati, topqirligi va moslashuvchanligi shartli ravishda foizlarda baholangan bo‘lib, yakuniy natijalar ko‘pchilik uchun kutilmagan bo‘ldi.

Burjlar intellekti: Kim qaysi pog‘onada?

Taqdim etilgan reytingning to‘liq ko‘rinishi quyidagicha taqsimlandi:

  • Chayon — 68%: Murakkab strategik fikrlash va intuitsiyaga ega bo‘lsa-da, hissiyotlarning ustunligi ularni ro‘yxatning boshlanishiga joylashtirgan;

  • O‘qotar — 73%: Doimo yangi bilim va falsafiy mushohadalarga intiluvchi izlanuvchan tabiat sohiblari;

  • Tog‘ echkisi — 74%: Hisob-kitobli, amaliy va tizimli aql timsoli;

  • Qisqichbaqa — 78%: Nozik did va yuqori hissiy intellekt (EQ) egalari;

  • Tarozi — 81%: Muvozanatli qarorlar va diplomatik salohiyat ustalari;

  • Qo‘y — 84%: Tezkor qaror qabul qilish va liderlik mantig‘i kuchli rivojlangan burj;

  • Parizod — 87%: Eng mayda detallarni ilg‘ab oluvchi chuqur analitik tafakkur egalari;

  • Arslon — 90%: Vaziyatni keng qamrovli baholash va boshqaruv mahorati yuqori ko‘rsatkichda;

  • Buzoq — 91%: Mustahkam mantiq va hayotiy muammolarni tez yechish qobiliyati;

  • Baliq — 93%: Ijodiy tafakkur, keng tasavvur va kuchli sezgi uyg‘unligi;

  • Qovg‘a — 98%: Noodatiy fikrlovchi, kelajakni oldindan ko‘ra oladigan kreativ geniylar;

  • Egizaklar — 113%: Cheklovlarni buzib o‘tgan mutlaq yetakchi. Bir vaqtning o‘zida bir nechta vazifani bajara olish va tezkor axborot almashish mahorati ularni eng yuqori pog‘onaga olib chiqdi.

Bu raqamlar shaxsiy qarashingizga mos keladimi?

Albatta, insonning aqliy salohiyati, ilmiy yutuqlari va hayotiy muvaffaqiyati faqatgina tug‘ilgan sana yoki burjga bog‘liq emas. Intellekt — doimiy mehnat, kitob mutolaasi va shaxsiy rivojlanish natijasidir. Biroq bunday reytinglar o‘z fe’l-atvorimiz va kuchli tomonlarimizga yana bir bor nazar tashlash uchun qiziqarli omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

AstrologiyaBurjlarIntellektPsixologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?13 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?24 oktabr 12:05Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?16 oktabr 21:32Qaysi burj vakillari pulni ko‘p sarflaydi? Reytingda kutilmagan yetakchiQaysi burj vakillari pulni ko‘p sarflaydi? Reytingda kutilmagan yetakchi11 avgust 12:53Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...Eng bezbet burj qaysi ekanini bilasizmi? Reytingda kutilmagan yetakchi bor...3 avgust 16:24Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?Bugun 12:22Kartadagi qaysi raqamlarni oshkor qilish mumkin, qaysilarini yo‘q? Muhim qo‘llanmaKartadagi qaysi raqamlarni oshkor qilish mumkin, qaysilarini yo‘q? Muhim qo‘llanmaKecha 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi