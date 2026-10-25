Yevropa davlatlari qishki vaqtga o‘tib, soatlarni bir soat orqaga surdi

·54·Dunyo
Yevropa davlatlari qishki vaqtga o‘tib, soatlarni bir soat orqaga surdi

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari 25 oktyabrga o‘tar kechasi qishki vaqtga o‘tdi. Shu munosabat bilan soat millari bir soat orqaga surildi. Bu haqda «Deutsche Welle» xabar berdi.

Qayd etilishicha, Yevropa Ittifoqi davlatlarida vaqtni o‘zgartirish belgilangan tartib asosida amalga oshirilgan. Jumladan, Bryusselda soat 03:00 bo‘lganida millar bir soat orqaga qaytarilib, 02:00 qilib belgilangan. Bu orqali mamlakatlar qishki vaqt rejimiga o‘tgan.

Ma’lumot uchun, Yevropa Ittifoqida yozgi va qishki vaqtga o‘tishning yagona qoidasi 1996 yildan buyon amal qilib keladi. Unga ko‘ra, mart oyining oxirgi yakshanbasida soat millari bir soat oldinga suriladi, oktyabr oyining oxirgi yakshanbasida esa yana bir soat orqaga qaytariladi.

Biroq vaqtni mavsumga qarab o‘zgartirish tizimidan voz kechish masalasi bir necha yildan beri muhokama qilib kelinmoqda. 2019 yilda Yevropa parlamenti soat millarini almashtirish amaliyotini bekor qilish taklifini qo‘llab-quvvatlagan. Shunga qaramay, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bu masalada hozirgacha yagona qarorga kela olmagan.

Yevropa Ittifoqi hududida jami uchta vaqt mintaqasi mavjud. Irlandiya va Portugaliyada Grinvich vaqti qo‘llaniladi. Finlyandiya va Boltiqbo‘yi mamlakatlarini ham o‘z ichiga olgan sakkizta YEI davlatida Sharqiy Yevropa vaqti amal qiladi, u Grinvich vaqtidan ikki soat oldinda.

Yevropa Ittifoqining qolgan mamlakatlarida, jumladan, Germaniyada esa Markaziy Yevropa vaqtidan foydalaniladi. Bu vaqt mintaqasi Grinvich vaqtidan bir soat oldinda hisoblanadi.

Yevropa IttifoqiQishki vaqtYevropa parlamentiVaqt mintaqalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada qishki vaqt boshlandi: soatlar bir soat orqaga surildiYevropada qishki vaqt boshlandi: soatlar bir soat orqaga surildiBugun 10:47Fors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldiFors ko‘rfazi davlatlari AQSHning xavfsizlik kafolatlaridan hafsalasi pir bo‘ldi15 sentabr 13:45G‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqdaG‘arbda ulkan yoqilg‘i inqirozi boshlandi — Makron shoshilinch G7 sammitini chaqirmoqda19 sentabr 22:56Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...30 avgust 19:47360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi31 avgust 15:24Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...2 sentabr 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi