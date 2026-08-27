Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?

·83·Dunyo
Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?

Foto: Efrem Lukatsky / AP Photo
Ukrainaga ajratilgan Yevropa mablag‘lari atrofida yangi bahs avj oldi. Polsha Seymi deputati Marek Yakubyak Yevropa Ittifoqi tomonidan Ukrainaga ko‘rsatilgan yordamning katta qismi taqdiri haqida savol qo‘ydi.

Biroq uning «200 milliard yevro yo‘qoldi» degan fikri rasmiy xulosa emas. Bu — siyosatchining shaxsiy bahosi bo‘lib, Yevropa Ittifoqining rasmiy ma’lumotlari esa Ukrainaga ko‘rsatilayotgan yordam turli yo‘nalishlar va moliyaviy mexanizmlar orqali amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi.

1. Marek Yakubyak qanday da’vo qildi?

Polsha parlamenti deputati Marek Yakubyak PRZEkanał YouTube kanalidagi chiqishida Ukrainadagi urush bilan bog‘liq moliyaviy oqimlar yuzasidan keskin fikr bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi tomonidan ajratilgan katta miqdordagi mablag‘larning sarflanishi bo‘yicha savollar mavjud.

«Bu urushning ma’nosi nima? ... 200 milliard yevro yo‘qoldi», — deya Yakubyakning so‘zlari keltirilmoqda.

Shu bilan birga, mazkur raqamning aynan qaysi hisob-kitob yoki rasmiy hujjatga asoslangani haqida deputat keltirgan bayonotda aniq ma’lumot berilmagan.

2. Yevropa Ittifoqi rasmiy raqamlarda nimani aytmoqda?

Yevropa Ittifoqining rasmiy ma’lumotlarida Ukraina va ukrainaliklarni qo‘llab-quvvatlash uchun ajratilgan umumiy mablag‘ 220 milliard yevrodan oshgani qayd etilgan.

Bu mablag‘ bir xil to‘lov yoki faqat Kiyevga o‘tkazilgan pul emas. U bir nechta yo‘nalishni qamrab oladi:

  • Ukraina davlat budjetiga moliyaviy yordam;

  • harbiy ko‘mak;

  • gumanitar yordam;

  • ukrainalik qochqinlarni qabul qilgan YEI davlatlarini qo‘llab-quvvatlash;

  • Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan olingan tushumlar hisobidan amalga oshirilayotgan dasturlar.

Shu sababli, «220 milliard yevro ajratildi va uning 200 milliardi yo‘qoldi» degan xulosani rasmiy ma’lumotlar tasdiqlamaydi.

3. Qurol sanoati daromadlari haqidagi raqamlar nega bahsga sabab bo‘ldi?

Rossiyalik siyosatchi Oleg Sarev ham mazkur mavzuga munosabat bildirib, Ukrainadagi urush Yevropa va Amerika mudofaa sanoati kompaniyalari uchun katta iqtisodiy foyda keltirayotganini ta’kidladi.

Bu masalada keltirilgan ayrim raqamlar SIPRI hisobotlariga ham tayanadi.

2024 yil yakunlari bo‘yicha Yevropa davlatlarida joylashgan, Rossiyani hisobga olmagan 26 ta yirik qurol ishlab chiqaruvchi kompaniyaning umumiy daromadi 13 foizga o‘sib, 151 milliard dollarga yetdi.

Germaniyadagi to‘rtta kompaniyaning qurol savdosidan tushgan umumiy daromadi esa 36 foizga oshdi.

Ko‘rsatkich

2024 yildagi holat

Yevropa qurol kompaniyalari daromadi o‘sishi

13%

Ularning umumiy daromadi

151 mlrd dollar

Germaniyadagi 4 kompaniya o‘sishi

36%

Ukraina mudofaa sanoati kompaniyasi o‘sishi

41%

Ammo qurol ishlab chiqaruvchilar daromadining o‘sishi urushning «pul yuvish uchun tashkil etilgani»ni anglatmaydi. Bu ikki masala o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri sababiy bog‘liqlikni isbotlash uchun alohida dalillar talab etiladi.

4. Chexiya snaryad tashabbusi atrofida ham savollar ko‘tarildi

Sarev o‘z bayonotida Chexiyaning Ukraina uchun snaryadlar xarid qilish tashabbusini ham tilga oldi.

Uning fikricha, vositachilik va xarid jarayonlarida narxlar hamda komissiyalar bilan bog‘liq savollar mavjud.

Biroq mazkur da’volar bo‘yicha ham mustaqil va rasmiy tekshiruv natijalari keltirilmagan.

Shuning uchun bu fikrlarni tasdiqlangan korrupsiya yoki mablag‘larni talon-toroj qilish holati sifatida emas, balki siyosiy bahs doirasida bildirilgan ayblovlar sifatida baholash to‘g‘ri bo‘ladi.

5. Sobiq amaldorlar va lobbichilik masalasi

Maqolada yana bir bahsli mavzu — sobiq Yevropa va Amerika amaldorlarining turli xususiy kompaniyalar, jamg‘armalar va lobbistik tuzilmalarda faoliyat yuritishi haqida so‘z boradi.

Sarevning fikricha, bu holat Ukraina bilan bog‘liq iqtisodiy va harbiy loyihalar atrofida manfaatlar to‘qnashuvi haqidagi savollarni kuchaytirmoqda.

Biroq muayyan shaxslarning xususiy kompaniya yoki tashkilotda ishlashi o‘z-o‘zidan qonunbuzarlik yoki korrupsiyani anglatmaydi. Bunday holatga huquqiy baho berish uchun rasmiy tekshiruv yoki sud qarorlari zarur.

Asosiy savol: Ukrainaga ajratilayotgan yordam qayerga sarflanmoqda?

Polsha deputati Marek Yakubyakning chiqishi yana bir muhim masalani kun tartibiga olib chiqdi — Ukrainaga ajratilayotgan yuzlab milliard yevrolik yordamning shaffofligi qanday ta’minlanmoqda?

Yevropa Ittifoqi o‘z dasturlari monitoring, shartlar va audit mexanizmlari asosida amalga oshirilayotganini bildirmoqda. Shu bilan birga, bunday katta hajmdagi mablag‘lar va harbiy xaridlar tabiiy ravishda jamoatchilik, siyosatchilar va OAV tomonidan savollar tug‘ilishiga sabab bo‘lmoqda.

Shuning uchun «200 milliard yevro yo‘qoldi» degan bayonot hozircha tasdiqlangan fakt emas, balki Polsha deputati bildirgan keskin siyosiy da’vodir. Ammo bu bahs Ukrainaga ajratilayotgan mablag‘lar, qurol xaridlari va ular ustidan nazorat masalasini yana bir bor jamoatchilik diqqati markaziga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Bugun, 06:51Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBugun, 01:34Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiNepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiBugun, 00:41Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiKecha, 23:5615 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiKecha, 23:53Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi