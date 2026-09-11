Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?

·29·Dunyo
Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?

Britaniya siyosiy doiralarida kutilmagan va hayratlanarli geosiyosiy to‘qnashuv avj oldi. Buyuk Britaniya parlamenti deputatlari butun dunyoda, jumladan G‘arbda ham millionlab bolalar sevib tomosha qiladigan mashhur «Masha va Ayiq» animatsion serialini mamlakat hududida, xususan, Netflix va ITVX platformalarida zudlik bilan taqiqlashni talab qilib chiqdi. Bir tomonda — kichik qahramonning harbiy furajkalari ortida Kreml tashviqotini va Rossiya harbiy mashinasini moliyalashtirish izlarini ko‘rayotgan 50 dan ortiq britaniyalik parlament a’zolari. Ikkinchi tomonda esa — mazkur ayblovlarni asossiz tuhmat deb atab, loyiha hech qachon davlatdan pul olmagan sof xususiy media biznesi ekanini qat’iy ta’kidlayotgan multiplikatorlar va ishlab chiqaruvchilar turibdi. Hukumat vakillari masalani shaxsan nazoratga olishga va’da bergan bir paytda, madaniy urush chegaralari bolalar xonasigacha yetib bordi.

Birinchi tomon: Britaniya deputatlari va «yumshoq kuch» ayblovi

Londonda 50 nafar deputat birlashib, vazirlarga rasmiy xat yo‘lladi va madaniy eksportga qarshi keskin pozitsiyani e’lon qildi:

  • Netflix kelishuviga qarshilik: AQSHning Netflix kompaniyasi «Masha va Ayiq» multfilmining yana ikki faslini namoyish etish huquqini sotib olgani britaniyalik siyosatchilarning qattiq g‘azabiga sabab bo‘ldi;

  • Sovet harbiy ramzlarini oqlash da’vosi: «The Guardian» nashri yozishicha, deputatlar Mashaning tankchi furajkasi va sovet davri harbiy kiyimini kiyib yurgan sahnalarini hamda tarixan NKVD bilan bog‘lanadigan sovet chegarachisi bosh kiyimini namoyish etishini sovet harbiy ramzlarini normallashtirish deb atamoqda;

  • Harbiy mashinani moliyalashtirish: Liberal-demokratlar partiyasi vakili Tom Gordon boshchiligidagi guruh multfilmdan kelayotgan mablag‘lar bilvosita Rossiyaning harbiy xarajatlarini to‘ldirayotganini va Ukraina allaqachon unga qarshi sanksiya kiritganini ro‘kach qilmoqda;

  • Hukumatning roziligi: Hukumat vakillari ushbu tashabbusni olqishlab, vazirlar mahkamasi darajasida masalani shaxsiy nazoratga olishni va tegishli idoralar bilan birgalikda chora ko‘rishni va’da qildi.

«Masha va Ayiq» singari madaniy eksport mahsulotlari Rossiyaning harbiy harakatlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri moliyalashtirishga xizmat qilmoqda. Biz bunga qarshi kompleks choralar ko‘rishimiz shart», — deya ta’kidladi britan parlamenti a’zolari.

Ikkinchi tomon: Multfilm ijodkorlarining qaqshatqich raddiyasi

Multserialni yaratish va tarqatish bilan shug‘ullanuvchi «Animaccord» kompaniyasi siyosatchilarning da’volarini qat’iyan rad etdi:

  • Davlatdan mustaqil xususiy biznes: Kompaniya asoschilari ushbu brend to‘liq mustaqil xususiy tadbirkorlik mahsuloti ekanini, o‘z tarixida hech qachon davlat budjetidan biror tiyin moliyaviy yordam olmaganligini rasman bildirdi;

  • Propaganda ayblovlarini rad etish: Ijodiy jamoa oddiy bolalar ertagi va multfilmiga siyosiy tus berishni sog‘lom aqlga to‘g‘ri kelmaydigan xatti-harakat sifatida baholadi;

  • Diskreditatsiyaga qarshi bayonot: Kompaniya matbuot kotibi Melani Bonvichino bu kabi iddaolar multfilmning jahon miqyosidagi obro‘siga qasddan putur yetkazish ekanini ma’lum qildi.

«Mijozim „Masha va Ayiq“ning qandaydir tashviqotga aloqadorligi haqidagi yolg‘on va obro‘sizlantiruvchi farazlarni qat’iyan rad etadi», — deya bayonot berdi «Animaccord» matbuot kotibi Melani Bonvichino.

Tarozi pallasi: Siyosiy hujummi yoki haqiqiy madaniy xavf?

Bolalar multfilmi atrofida avj olgan bahs G‘arb siyosati va global media maydonida chegaralar qay darajada keskinlashganini namoyish etmoqda:

Baholash mezonlari

Britaniya deputatlari pozitsiyasi

«Animaccord» va ijodkorlar himoyasi

Multfilm mohiyati

«Yoqimli niqob ostidagi Kreml tashviqoti»

Siyosatdan xoli, sof oilaviy va bolalar kontenti

Moliyaviy oqimlar

Multfilm tushumlari urushni moliyalashtirmoqda

Hech qanday davlat moliyalashtirishi bo‘lmagan xususiy biznes

Vizual timsollar

Sovet furajkalari orqali harbiylashuvni normallashtirish

Ertak qahramonlarining beozor sarguzashtlari va o‘yinlari

Taklif etilayotgan chora

Netflix va ITVX platformalaridan butunlay olib tashlash

Tomoshabinlar tanloviga hurmat va san’atni siyosatdan ajratish

Tarozining bir pallasida har bir madaniy mahsulotni geosiyosiy qurol sifatida ko‘rayotgan va uni taqiqlash orqali bosim o‘tkazishga urinayotgan siyosiy tuzilmalar turgan bo‘lsa, ikkinchi pallada yillar davomida yaratilgan va siyosatdan yiroq bo‘lgan ijodiy loyihalarni erkin bozorda himoya qilayotgan mualliflar turibdi.

Sizningcha, «Masha va Ayiq» multfilmining Britaniyada taqiqlanishi talabi mantiqiy xavfsizlik chorasimi yoki siyosiy marozimni bolalar san’atigacha olib kirishning yaqqol namunasimi? Bolalar uchun ishlangan oddiy ertak haqiqatan ham katta davlatlar siyosatiga ta’sir ko‘rsata oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va pop-madaniyat hamda siyosat to‘qnashuvi tahlilini do‘stlaringizga ulashing!

Masha va AyiqBritaniya parlamentMedia senzurasiGeosiyosiy urushKreml propagandasiNetflixMalumotlar tarqatish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaBugun, 00:06Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Bugun, 00:04«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiMillionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiKecha, 23:56Uyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiUyida o‘lik holda topilgan aktyorning sevgilisi ko‘rsatmasini o‘zgartirdiKecha, 23:29«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdi«Ahmoq siyosatchilarga ishonmang!»: Blackwater asoschisi barchani shokka solgan bayonot berdiKecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi