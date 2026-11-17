Markaziy Osiyo davlatlari Yevropa Ittifoqining «Global darvoza» tashabbusida qanday ishtirok etadi?
Bryusselda Chernomor mintaqasi, Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari ishtirokida ikkinchi mintaqalararo vazirlar uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. Uchrashuvda Qozog‘iston tashqi ishlar vaziri Muxtar Tleuberdi respublika Transkaspiy xalqaro transport marshrutini («O‘rta koridor») Yevropa va Aziyani o‘zaro bog‘lovchi asosiy halqa deb hisoblashini ta’kidlab, savdo yo‘llarini diversifikatsiya qilish uchun barcha tomonlarni uni birgalikda rivojlantirishga chaqirdi. «Kazinform» axborot agentligi xabariga ko‘ra, tadbirda Tojikiston va Turkmaniston vakillari ham faol qatnashib, transport, yashil energetika va raqamlashtirish sohalarida hamkorlik qilishdan manfaatdor ekanliklarini bildirishdi.
Qozog‘iston va «Global darvoza» tashabbusi
O‘z nutqida Muxtar Tleuberdi tranzit-transport salohiyatini rivojlantirish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish Qozog‘iston uchun strategik ustuvor yo‘nalish ekanini qayd etdi. Astana Yevropa va mintaqaviy hamkorlar bilan transport, logistika, energetika hamda raqamlashtirish sohalaridagi aloqalarni yanada mustahkamlashga tayyor. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqining «Global darvoza» (Global Gateway) tashabbusi doirasida investitsiyalarni jalb etish va transport infratuzilmasini takomillashtirishning ahamiyati yuqori ekani alohida urg‘ulandi. Qozog‘iston tomoni samarali va barqaror yevroosiyolik transport tarmog‘ini yaratish uchun bojxona rasmiylashtiruvi hamda logistika jarayonlarini birgalikda optimallashtirishga tayyorligini ma’lum qildi.
Tojikiston va Turkmanistonning ishtiroki hamda global kontekst
Uchrashuvda Tojikiston tashqi ishlar vazirining o‘rinbosari Idibek Kalandar Dushanbening tranzit-transport infratuzilmasini rivojlantirish, yashil energetika va raqamlashtirish sohalaridagi ustuvor vazifalarini bayon etdi. Shuningdek, Turkmaniston vakillari ham Markaziy Osiyo delegatsiyasi tarkibida qatnashib, transport, raqamli va energetika tarmoqlarida hamkorlikni chuqurlashtirish tarafdori ekanliklarini tasdiqladilar.
Ushbu uchrashuv asosiy dengiz yo‘llarida yuzaga kelayotgan ko‘plab to‘siqlar fonida o‘tdi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo‘yicha oliy vakili Kaya Kallas yig‘ilish oldidan qilgan bayonotida Hurmuz bo‘g‘ozidagi cheklovlar, qora dengiz koridorining blogi va Bab-el-Mandeb bo‘g‘ozidagi muammolar mamlakatlarni muqobil savdo yo‘llari hamda energota’minot marshrutlarini faol izlashga majbur qilayotganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday sharoitda Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz va Qora dengiz mintaqalari Yevropa va Osiyo o‘rtasidagi aloqalarni kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.
Ishtirokchilar va yo‘nalishlar
Asosiy maqsadlar va vazifalar
Qozog‘iston
«O‘rta koridor»ni rivojlantirish va «Global darvoza» doirasida infratuzilmani modernizatsiya qilish
Tojikiston va Turkmaniston
Transport, yashil energetika va raqamlashtirish sohalarida mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish
Yevropa Ittifoqi
Savdo oqimlarini 2030 yilga borib uch barobar oshirish va tranzit vaqtini qisqartirish
Yevropa komissiyasining press-reliziga ko‘ra, «O‘rta koridor» Yevropa Ittifoqining flagman tashabbuslari qatoriga kiritilgan. Uning asosiy maqsadi — Markaziy Osiyoni Kaspiy va Janubiy Kavkaz orqali Turkiya hamda Qora dengiz orqali bevosita Yevropa bozorlari bilan bog‘lash, bu orqali 2030 yilga qadar savdo oqimlarini keskin ko‘paytirish va yuklarni tashish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish ko‘zda tutilgan.
Sizningcha, «O‘rta koridor»ning rivojlanishi mintaqadagi logistika jarayonlarini qanchalik tezlashtiradi va yangi iqtisodiy imkoniyatlar ochadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…