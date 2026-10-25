Yevropada qishki vaqt boshlandi: soatlar bir soat orqaga surildi

·55·Dunyo
Yevropada qishki vaqt boshlandi: soatlar bir soat orqaga surildi

Yevropa Ittifoqi mamlakatlari 25 oktyabr kuni yozgi vaqtdan qishki vaqtga o‘tdi. Shu munosabat bilan soat millari bir soat orqaga surildi. Bu haqda «Deutsche Welle» xabar berdi.

Qayd etilishicha, Germaniya, Fransiya va boshqa Markaziy Yevropa mamlakatlarida mahalliy vaqt bilan soat 03:00 da soat millari 02:00 ga qaytarildi. Natijada aholi bir soat ko‘proq uxlash imkoniga ega bo‘ldi.

Yevropa Ittifoqida yozgi va qishki vaqtga o‘tishning yagona tartibi amal qiladi. Unga ko‘ra, mart oyining oxirgi yakshanbasida soatlar bir soat oldinga, oktyabr oyining oxirgi yakshanbasida esa bir soat orqaga suriladi.

2019 yilda Yevropa parlamenti soatlarni mavsumiy o‘zgartirishdan voz kechish taklifini qo‘llab-quvvatlagan edi. Biroq Ittifoq mamlakatlari yagona qarorga kelmagani sababli amaldagi tartib saqlanib qolmoqda.

Yevropa Ittifoqida uchta vaqt mintaqasi mavjud. Irlandiya va Portugaliya qishda Grinvich vaqtidan foydalanadi. Germaniya va Fransiya kabi mamlakatlarda Markaziy Yevropa vaqti, Finlyandiya va Boltiqbo‘yi davlatlarida esa Sharqiy Yevropa vaqti amal qiladi. Har bir mintaqada soatlar mahalliy vaqtga muvofiq o‘zgartiriladi.

Navbatdagi mavsumiy vaqt o‘zgarishi 2027 yil 28 mart kuni bo‘lib, o‘shanda soat millari bir soat oldinga suriladi.

Yevropa IttifoqiYevropa parlamentiQishki vaqtDeutsche Welle
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04Putinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdiPutinning samolyoti dron hujumlari xavfi sababli poytaxtga qo‘nish uchun 3 soat kutdi10 oktabr 08:05Jag‘ini to‘g‘rilatmoqchi bo‘lgan ayolning yuzi jiddiy o‘zgardiJag‘ini to‘g‘rilatmoqchi bo‘lgan ayolning yuzi jiddiy o‘zgardi8 oktabr 10:20«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi11 sentabr 00:02Xitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldiXitoyda Mercedes-Benz avtomobili birinchi qavat chetida osilib qoldi25 avgust 15:57Rossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildiRossiya S-400 bilan bir kunda 10 ta MiG-29 urib tushirilganini da’vo qildi5 avgust 08:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi