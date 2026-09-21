Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Checheniston Respublikasida o‘tkazilgan saylovda amaldagi rahbar Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz to‘plab, mutlaq g‘alaba qozondi.
- Ushbu natija Rossiya Federatsiyasi subyektlari bo‘yicha eng yuqori saylov rekordi sifatida tarixga kirdi.
- Ekspertlarning fikricha, bu ko‘rsatkich Chechenistonda siyosiy raqobatning yo‘qligini va Kreml bilan Qodirov o‘rtasidagi mustahkam munosabatlarni ko‘rsatadi.
Checheniston Respublikasida bo‘lib o‘tgan mintaqa rahbari saylovi kutilganidek misli ko‘rilmagan mutlaq natija bilan yakunlandi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ovoz berish natijalariga oid protokollarning 100 foizi to‘liq qayta ishlab chiqilgach, amaldagi rahbar Ramzan Qodirov rekord darajadagi — 99,85 foiz ovoz to‘plab, saylovda mutlaq g‘alaba qozongani rasman e’lon qilindi.
Dastlabki hisob-kitoblarda ham (byulletenlarning 99,63 foizi sanab chiqilgan paytda) u aynan shu 99,85 foizlik mutlaq ustunlikni qayd etayotgan edi va yakuniy natijalar uning pozitsiyasi deyarli o‘zgarishsiz qolganini ko‘rsatdi. Chechenistonni qariyb yigirma yildan buyon boshqarib kelayotgan Ramzan Qodirovning bu ko‘rsatkichi nafaqat ushbu mintaqa, balki butun Rossiya Federatsiyasi subyektlari bo‘yicha eng yuqori saylov rekordi sifatida tarixga kirdi.
Xo‘sh, 99,85 foizlik ovoz natijasi Chechenistondagi ichki siyosiy muhit haqida nimani anglatadi, raqobatchilarning ulushi qanday bo‘ldi va Moskva bu mutlaq g‘alabani qanday baholaydi?
«100 foizlik protokol va rekord 99,85%»: Saylov natijalari xronikasi
MSK tomonidan taqdim etilgan rasmiy raqamlar va hal qiluvchi faktlar:
100% protokollar hisoblandi: Chechenistondagi barcha saylov uchastkalari bo‘yicha byulletenlar to‘liq qayta ishlanib, natijalar rasman yopildi;
Rekord natija — 99,85%: Saylovchilarning deyarli 100 foizi amaldagi rahbar Ramzan Qodirov nomzodini yoqlab ovoz berdi;
Barqaror dinamika: Protokollarning 99,63 foizi ko‘rib chiqilgan oraliq bosqichda ham Qodirovning ovoz ulushi aynan 99,85 foizni tashkil etgan va finishgacha o‘zgarmasdan qoldi;
Raqobatchilarga qolmagan imkon: Qolgan barcha nomzodlar va bekor qilingan ovozlar ulushiga atigi 0,15 foizlik ko‘rsatkich tegdi;
Mintaqadagi to‘liq nazorat: Ushbu saylov Qodirov jamoasining respublika ichidagi yakkahokimlik pozitsiyasi naqadar mustahkam ekanini yana bir bor namoyish etdi.
Checheniston rahbari saylovi: MSK yakuniy hisob-kitob ko‘rsatkichlari
Ovoz berish natijalari va byulletenlarning hisoblanish bosqichlari:
Ko‘rsatkichlar va parametrlar
Oraliq natija (99,63% protokol)
Yakuniy natija (100% to‘liq hisoblandi)
Hisoblangan saylov bayonnomalari
99,63% protokollar
100% protokollar to‘liq ko‘rib chiqildi
Ramzan Qodirov to‘plagan ovozlar
99,85%
99,85% (Rekord ko‘rsatkichdagi g‘alaba)
Boshqa barcha nomzodlar ulushi
0,15%
0,15% (Minimal ramziy ko‘rsatkich)
Saylov maqomi
Peshqadamlik
Checheniston rahbari etib rasman qayta saylandi
Federal miqyosdagi o‘rni
Mutlaq 1-o‘rin
Rossiya mintaqalari bo‘yicha eng yuqori saylov natijasi
Siyosiy ekspertiza: 99,85 foizlik ovoz nimani anglatadi?
Xalqaro siyosatshunoslar va postsovet hududi tahlilchilarining xulosalari:
Mutlaq siyosiy monopoliya: 99,85 foizlik natija Chechenistonda ochiq siyosiy raqobat yoki real muxolifat mavjud emasligini, ma’muriy va xavfsizlik resurslari to‘liq amaldagi rahbariyat qo‘lida ekanini ko‘rsatadi;
Kreml bilan munosabatlarning kafolati: Moskva uchun Shimoliy Kavkazdagi bosh mezon — qat’iy nazorat va sodiqlik; Qodirovning bunday raqamlar bilan saylanishi Kreml oldida uning muqobilsiz figura ekanini yana bir bor isbotlaydi;
Shimoliy Kavkaz an’anasi: Rossiyaning Kavkaz respublikalarida saylovlarda 90 foizdan yuqori ovoz to‘plash an’anaga aylangan, ammo Qodirov qayd etgan 99,85 foiz hatto ushbu mintaqa standartlari bo‘yicha ham o‘ta kamyob fenomen hisoblanadi;
Keyingi davrdagi siyosat: Ekspertlar fikricha, bu g‘alabadan keyin Qodirov ma’muriyati Chechenistonning ichki siyosati, ijtimoiy tuzilishi va xavfsizlik idoralari ustidan nazoratni yanada kuchaytirishda davom etadi.
Ramzan Qodirovning 99,85 foizlik ko‘rsatkichi zamonaviy saylov tizimlarida eng ko‘p muhokama qilinadigan va shov-shuvli voqeliklardan biri sifatida tarixda qolmoqda.
Sizningcha, saylovlarda nomzodning 99,85 foiz ovoz olishi aholining haqiqiy yakdilligidan darak beradimi yoki muqobil nomzodlar va raqobatning yo‘qligi natijasimi? Demokratik jarayonlarda bunday raqamlarga ishonish mumkinmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Kavkazdagi ushbu shov-shuvli saylov natijalari tahlilini barcha do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga ulashing!
Izohlar 0
…