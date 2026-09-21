Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!

·44·Dunyo
Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Checheniston Respublikasida o‘tkazilgan saylovda amaldagi rahbar Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz to‘plab, mutlaq g‘alaba qozondi.
  • Ushbu natija Rossiya Federatsiyasi subyektlari bo‘yicha eng yuqori saylov rekordi sifatida tarixga kirdi.
  • Ekspertlarning fikricha, bu ko‘rsatkich Chechenistonda siyosiy raqobatning yo‘qligini va Kreml bilan Qodirov o‘rtasidagi mustahkam munosabatlarni ko‘rsatadi.

Checheniston Respublikasida bo‘lib o‘tgan mintaqa rahbari saylovi kutilganidek misli ko‘rilmagan mutlaq natija bilan yakunlandi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ovoz berish natijalariga oid protokollarning 100 foizi to‘liq qayta ishlab chiqilgach, amaldagi rahbar Ramzan Qodirov rekord darajadagi — 99,85 foiz ovoz to‘plab, saylovda mutlaq g‘alaba qozongani rasman e’lon qilindi.

Dastlabki hisob-kitoblarda ham (byulletenlarning 99,63 foizi sanab chiqilgan paytda) u aynan shu 99,85 foizlik mutlaq ustunlikni qayd etayotgan edi va yakuniy natijalar uning pozitsiyasi deyarli o‘zgarishsiz qolganini ko‘rsatdi. Chechenistonni qariyb yigirma yildan buyon boshqarib kelayotgan Ramzan Qodirovning bu ko‘rsatkichi nafaqat ushbu mintaqa, balki butun Rossiya Federatsiyasi subyektlari bo‘yicha eng yuqori saylov rekordi sifatida tarixga kirdi.

Xo‘sh, 99,85 foizlik ovoz natijasi Chechenistondagi ichki siyosiy muhit haqida nimani anglatadi, raqobatchilarning ulushi qanday bo‘ldi va Moskva bu mutlaq g‘alabani qanday baholaydi?

«100 foizlik protokol va rekord 99,85%»: Saylov natijalari xronikasi

MSK tomonidan taqdim etilgan rasmiy raqamlar va hal qiluvchi faktlar:

  • 100% protokollar hisoblandi: Chechenistondagi barcha saylov uchastkalari bo‘yicha byulletenlar to‘liq qayta ishlanib, natijalar rasman yopildi;

  • Rekord natija — 99,85%: Saylovchilarning deyarli 100 foizi amaldagi rahbar Ramzan Qodirov nomzodini yoqlab ovoz berdi;

  • Barqaror dinamika: Protokollarning 99,63 foizi ko‘rib chiqilgan oraliq bosqichda ham Qodirovning ovoz ulushi aynan 99,85 foizni tashkil etgan va finishgacha o‘zgarmasdan qoldi;

  • Raqobatchilarga qolmagan imkon: Qolgan barcha nomzodlar va bekor qilingan ovozlar ulushiga atigi 0,15 foizlik ko‘rsatkich tegdi;

  • Mintaqadagi to‘liq nazorat: Ushbu saylov Qodirov jamoasining respublika ichidagi yakkahokimlik pozitsiyasi naqadar mustahkam ekanini yana bir bor namoyish etdi.

Checheniston rahbari saylovi: MSK yakuniy hisob-kitob ko‘rsatkichlari

Ovoz berish natijalari va byulletenlarning hisoblanish bosqichlari:

Ko‘rsatkichlar va parametrlar

Oraliq natija (99,63% protokol)

Yakuniy natija (100% to‘liq hisoblandi)

Hisoblangan saylov bayonnomalari

99,63% protokollar

100% protokollar to‘liq ko‘rib chiqildi

Ramzan Qodirov to‘plagan ovozlar

99,85%

99,85% (Rekord ko‘rsatkichdagi g‘alaba)

Boshqa barcha nomzodlar ulushi

0,15%

0,15% (Minimal ramziy ko‘rsatkich)

Saylov maqomi

Peshqadamlik

Checheniston rahbari etib rasman qayta saylandi

Federal miqyosdagi o‘rni

Mutlaq 1-o‘rin

Rossiya mintaqalari bo‘yicha eng yuqori saylov natijasi

Siyosiy ekspertiza: 99,85 foizlik ovoz nimani anglatadi?

Xalqaro siyosatshunoslar va postsovet hududi tahlilchilarining xulosalari:

  • Mutlaq siyosiy monopoliya: 99,85 foizlik natija Chechenistonda ochiq siyosiy raqobat yoki real muxolifat mavjud emasligini, ma’muriy va xavfsizlik resurslari to‘liq amaldagi rahbariyat qo‘lida ekanini ko‘rsatadi;

  • Kreml bilan munosabatlarning kafolati: Moskva uchun Shimoliy Kavkazdagi bosh mezon — qat’iy nazorat va sodiqlik; Qodirovning bunday raqamlar bilan saylanishi Kreml oldida uning muqobilsiz figura ekanini yana bir bor isbotlaydi;

  • Shimoliy Kavkaz an’anasi: Rossiyaning Kavkaz respublikalarida saylovlarda 90 foizdan yuqori ovoz to‘plash an’anaga aylangan, ammo Qodirov qayd etgan 99,85 foiz hatto ushbu mintaqa standartlari bo‘yicha ham o‘ta kamyob fenomen hisoblanadi;

  • Keyingi davrdagi siyosat: Ekspertlar fikricha, bu g‘alabadan keyin Qodirov ma’muriyati Chechenistonning ichki siyosati, ijtimoiy tuzilishi va xavfsizlik idoralari ustidan nazoratni yanada kuchaytirishda davom etadi.

Ramzan Qodirovning 99,85 foizlik ko‘rsatkichi zamonaviy saylov tizimlarida eng ko‘p muhokama qilinadigan va shov-shuvli voqeliklardan biri sifatida tarixda qolmoqda.

Sizningcha, saylovlarda nomzodning 99,85 foiz ovoz olishi aholining haqiqiy yakdilligidan darak beradimi yoki muqobil nomzodlar va raqobatning yo‘qligi natijasimi? Demokratik jarayonlarda bunday raqamlarga ishonish mumkinmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda Kavkazdagi ushbu shov-shuvli saylov natijalari tahlilini barcha do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga ulashing!

Ramzan QodirovChecheniston Respublikasi sayloviRossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasi9985% ovoz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiSanksiyalar zarbasi: Qirg‘iziston Milliy banki «Zolotaya Korona»ni reyestrdan chiqarib tashladiBugun, 16:01Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganQoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmaganBugun, 14:45Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Bugun, 13:58Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Mavrikiy qirg‘oqlari yaqinida 18 metr chuqurlikdan Qur’on topildi (video)Bugun, 12:15Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Gretsiyada minglab qushlar osmonni egalladi: ko‘prik ustida noyob manzara (video)Bugun, 11:43Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Shri-Lankada 572 kishining skeleti topildi: bu qoldiqlar kimlarga tegishli va ular qanday sharoitda halok bo‘lgan?Bugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?