Xato 133 ming dollarga tushdi: Turkiyada ayol 1 kg oltinni chiqindiga tashlab yubordi (video)
Turkiyaning Bursa shahrida insonni hayratga soluvchi va bir oilaning ko‘p yillik mehnatini xavf ostida qoldirgan ko‘ngilsiz hodisa yuz berdi. Uy bekasi ichida taxminan 1 kilogramm oltin bo‘lgan paketni chiqindi xaltasi bilan adashtirib, ko‘chadagi chiqindi qutisiga tashlab yubordi.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu qimmatbaho metallarning umumiy qiymati 6,13 million turk lirasidan (taxminan 133 ming AQSH dollaridan ortiq) oshadi. Mazkur mablag‘ oila tomonidan uzoq yillar davomida yangi uy xarid qilish maqsadida tiyin-tiyinlab yig‘ilgan.
«Akchalar»dagi qidiruv: Politsiya va kommunal xizmatlar oyoqqa turdi
Hodisa shaharning ramziy nomga ega bo‘lgan «Akchalar» mahallasida sodir bo‘lgan:
Kech anglangan xato: Oila a’zolari paket yo‘qolganini payqab qolgach, zudlik bilan mahalliy politsiya bo‘limiga hamda shahar tozalash va kommunal xizmatlariga murojaat qilgan;
Keng ko‘lamli qidiruv: Xabar olinishi bilan hududda tezkor qidiruv choralari boshlab yuborilgan bo‘lib, chiqindi mashinalari harakati nazoratga olingan;
Kameralar tekshirilmoqda: Mutaxassislar chiqindilar poligonga olib ketilgan-ketilmagani hamda paketning qaysi yo‘nalishda g‘oyib bo‘lganini aniqlash uchun atrofdagi barcha videokuzatuv kameralari yozuvlarini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.
Bir paketdagi hayot jamg‘armasi
Ushbu hodisa ijtimoiy tarmoqlar va turk matbuotida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi:
Uy orzusi tahlikada: Yillar davomida qilingan mehnat va jamg‘arilgan boylikning bir lahzalik e’tiborsizlik qurboni bo‘lgani ko‘pchilikni larzaga soldi;
Natija kutilmoqda: Ayni damda kommunal xizmatlar va huquq-tartibot organlarining sa’y-harakati bilan chiqindi yig‘ish markazlarida paketni topish bo‘yicha ishlar qizg‘in davom etmoqda.
Izohlar 0
…