Xato 133 ming dollarga tushdi: Turkiyada ayol 1 kg oltinni chiqindiga tashlab yubordi (video)

·2·Dunyo
Xato 133 ming dollarga tushdi: Turkiyada ayol 1 kg oltinni chiqindiga tashlab yubordi (video)

Turkiyaning Bursa shahrida insonni hayratga soluvchi va bir oilaning ko‘p yillik mehnatini xavf ostida qoldirgan ko‘ngilsiz hodisa yuz berdi. Uy bekasi ichida taxminan 1 kilogramm oltin bo‘lgan paketni chiqindi xaltasi bilan adashtirib, ko‘chadagi chiqindi qutisiga tashlab yubordi.

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu qimmatbaho metallarning umumiy qiymati 6,13 million turk lirasidan (taxminan 133 ming AQSH dollaridan ortiq) oshadi. Mazkur mablag‘ oila tomonidan uzoq yillar davomida yangi uy xarid qilish maqsadida tiyin-tiyinlab yig‘ilgan.

«Akchalar»dagi qidiruv: Politsiya va kommunal xizmatlar oyoqqa turdi

Hodisa shaharning ramziy nomga ega bo‘lgan «Akchalar» mahallasida sodir bo‘lgan:

  • Kech anglangan xato: Oila a’zolari paket yo‘qolganini payqab qolgach, zudlik bilan mahalliy politsiya bo‘limiga hamda shahar tozalash va kommunal xizmatlariga murojaat qilgan;

  • Keng ko‘lamli qidiruv: Xabar olinishi bilan hududda tezkor qidiruv choralari boshlab yuborilgan bo‘lib, chiqindi mashinalari harakati nazoratga olingan;

  • Kameralar tekshirilmoqda: Mutaxassislar chiqindilar poligonga olib ketilgan-ketilmagani hamda paketning qaysi yo‘nalishda g‘oyib bo‘lganini aniqlash uchun atrofdagi barcha videokuzatuv kameralari yozuvlarini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.

Bir paketdagi hayot jamg‘armasi

Ushbu hodisa ijtimoiy tarmoqlar va turk matbuotida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi:

  • Uy orzusi tahlikada: Yillar davomida qilingan mehnat va jamg‘arilgan boylikning bir lahzalik e’tiborsizlik qurboni bo‘lgani ko‘pchilikni larzaga soldi;

  • Natija kutilmoqda: Ayni damda kommunal xizmatlar va huquq-tartibot organlarining sa’y-harakati bilan chiqindi yig‘ish markazlarida paketni topish bo‘yicha ishlar qizg‘in davom etmoqda.

TurkiyaBursaAkchalaroltin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildi27 iyun 19:58Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)12 oktabr 12:45Turkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdiTurkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdi5 avgust 01:33Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiUy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdi27 iyun 20:01Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindiTillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindi10 sentabr 17:14Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi