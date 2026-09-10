Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindi

·86·Dunyo
Tillaga “ko‘milgan” kelin ham tergovda hibsga olindi

Turkiyaning Van viloyatida dabdabali to‘yi bilan jamoatchilik e’tiboriga tushgan er-xotin bilan bog‘liq tergovda yangi burilish yuz berdi. To‘yda taqilgan oltin, zargarlik buyumlari, xorijiy valyuta va turk liralarining kelib chiqishi tekshirilmoqda.

To‘ydan keyin er — Mehmet Fotih Tanchalan qo‘lga olingan edi. Endi uning rafiqasi Chag‘li O‘z ham hibsga olingani ma’lum bo‘ldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, er-xotinning 6 sentyabr kuni Van viloyati Tushba tumanidagi «Parla Delux» to‘yxonasida o‘tkazilgan to‘yi tergovchilar e’tiborini tortgan. To‘ydagi taqinchoqlarning umumiy qiymati 44 million turk lirasi ekani aytilgan.

To‘yda Chag‘li O‘ning bo‘ynida yirik oltin marjon, qo‘llarida ko‘plab bilaguzuklar, katta ziraklar va oltin tojga o‘xshash zargarlik buyumlari bo‘lgani qayd etilgan. Shuningdek, er-xotinga katta miqdorda xorijiy valyuta va turk lirasi ham taqilgan.

To‘y libosidagi kelin-kuyov va sovg‘a sifatida zargarlik buyumlarini ko‘targan insonlar.

Huquq-tartibot idoralari to‘ydagi oltin va boshqa qimmatliklarning manbasini aniqlash uchun Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) ekspertizasini so‘ragan.

Van Bosh prokuraturasi esa Tanchalanga nisbatan internetda tarqalgan materiallar asosida bir qator jinoyatlar bo‘yicha tergov boshlagan. U jinoiy yo‘l bilan olingan mol-mulk qiymatliklarini legallashtirishda gumonlanib, hibsga olingan.

Ayni paytda Chag‘li O‘ning ham hibsga olinishi bilan bog‘liq holatlar o‘rganilmoqda. To‘ydagi videolar, er-xotinning kiyimlari va taqilgan qimmatbaho buyumlar ham tekshiruv doirasiga kiritilgan.

To‘yTergovVanTurkiyaMoliyaviy jinoyatOltinHibs
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?«Yandeks» sobiq rahbari Palantir bilan birlashdi: U Rossiyaga qanday xavf tug‘dirmoqda?Bugun, 17:31Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Bugun, 16:46Har bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiHar bir amerikalikka $5000 dan naqd pul: Tramp saylov oldidan mislsiz va’da berdiBugun, 16:35AQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchunAQSH Qozog‘iston kompaniyasiga qarshi sanksiya kiritdi: Eron bilan hamkorlik qilgani uchunBugun, 16:30119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkinBugun, 16:22Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiVladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada