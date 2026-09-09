Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi

·5·Dunyo
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi

Turkiyaning Van shahrida ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lgan moda dizayneri va tadbirkor Chag‘li O‘z hamda «Vanli Qora Haydar» laqabi bilan tanilgan bloger Mehmet Fotih Tanchalanning to‘yi katta miqdordagi oltin va pullar sabab diqqat markaziga tushdi.

To‘y marosimida kelin-kuyovga taqilgan qimmatbaho buyumlar va naqd pullar Turkiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tekshirila boshlangan. Ma’lum qilinishicha, kelinning o‘ziga 52 kilogramm oltin, kuyovga esa 44 million turk lirasi taqilgan. Bu haqda «Haberler» xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, to‘y joriy yilning 6 sentyabr kuni Van shahrining Tushba tumanida o‘tkazilgan. Marosimda kelinning qo‘llariga juda ko‘p miqdorda oltin bilaguzuklar taqilgan. Bilaguzuklar qo‘llariga sig‘may qolgach, ularning qolgan qismi qalin zanjirga tizilib, kelinning bo‘yniga osilgan.

To‘y davomida taqilgan oltinlar, turli zargarlik buyumlari, xorijiy valyutalar va turk lirasi huquq-tartibot idoralarining e’tiborini tortgan. Ayniqsa, kelin-kuyovga taqilgan oltin va pullarning ularning rasmiy daromadlariga mos kelishi yoki kelmasligi masalasi tekshirilmoqda.

Bundan tashqari, ushbu qimmatbaho oltinlarning kelib chiqish manbasi ham tekshiruvdan chetda qolmagan. Mazkur masala bilan Turkiyaning Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi — MASAK shug‘ullanmoqda.

Kuyov boshqa ish bo‘yicha ham hibsga olingan

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi

Mehmet Fotih Tanchalanning nomi mazkur to‘y bilan bog‘liq tekshiruvdan tashqari, boshqa jinoyat ishi doirasida ham tilga olingan.

Unga davlat va davlat tashkilotlarini haqorat qilish, shuningdek, jinoyatdan olingan mol-mulkni qonuniylashtirish bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilgan. Sud qarori asosida Tanchalan hibsga olingan.

Bloger esa o‘ziga qo‘yilgan ayblovlarni rad etgan. Uning ta’kidlashicha, to‘y va unashtiruv marosimiga ketgan xarajatlarning katta qismi reklama hamda homiylik kelishuvlari orqali qoplangan.

Shuningdek, Tanchalan to‘yda namoyish etilgan oltinlarning bir qismi ham shaxsiy mulk emasligini bildirgan. Uning aytishicha, ularning ayrimlari zargarlardan vaqtincha olingan.

Ayni paytda Turkiya huquq-tartibot idoralari to‘yda taqilgan 52 kilogramm oltin, 44 million turk lirasi va boshqa qimmatbaho buyumlarning manbasi hamda ularning kelin-kuyov daromadlariga muvofiqligini tekshirmoqda. Mazkur holat bo‘yicha MASAK tomonidan ham tegishli o‘rganishlar olib borilmoqda.

To‘yOltinMehmet Fotih TanchalanTurkiyaMasakMoliyaviy jinoyatBloger
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiQozog‘istonda «Aytxojin» deb nomlangan yangi kartoshka navi yaratildiBugun, 19:03Timsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiTimsoh hayvonot bog‘i xodimiga hujum qilib, uni o‘ldirdiBugun, 18:56To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)To‘y mehmonlariga qimmatbaho taqinchoqlar ulashildi (video)Bugun, 16:39Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Burritoni 30 soniyada yeb, jahon rekordini yangiladi (video)Bugun, 16:14O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaO‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan otaBugun, 15:16Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBugun, 14:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda