Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildi
Turkiyaning Bursa shahrida yashovchi ayol ehtiyotsizlik oqibatida ichida qariyb 1 kilogramm oltin bo‘lgan paketni chiqindi deb o‘ylab, axlat qutisiga tashlab yubordi. Hozirda qimmatbaho buyumlarni topish bo‘yicha qidiruv ishlari olib borilmoqda.
Ma’lum qilinishicha, yo‘qolgan oltinlarning qiymati 6,13 million turk lirasi (133 ming AQSH dollaridan ortiq)ni tashkil etadi. Oila ushbu boylikni yillar davomida uy xarid qilish maqsadida yig‘ib kelgan.
Hodisa Bursa viloyatining Akchalar mahallasida sodir bo‘lgan. Oltinlar yo‘qolganini payqagan oila darhol politsiya hamda kommunal xizmatlarga murojaat qilgan.
Oila boshlig‘i Sedair Kurnazning aytishicha, turmush o‘rtog‘i uy tozalash vaqtida paketni oddiy chiqindi deb o‘ylab, tasodifan tashlab yuborgan.
Hozircha chiqindi tashuvchi mashina paketni olib ketganmi yoki uni chiqindi orasidan boshqa birov topib olganmi, bu noma’lum. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar va kommunal xizmatlar voqea yuzasidan tekshiruv boshlagan. Ayni paytda hududdagi videokuzatuv kameralari yozuvlari sinchiklab o‘rganilmoqda.
…