Yaponiyada aktyor surati tushirilgan salat barglari xaridorlar orasida urf bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yaponiyada oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish maqsadida aktyor Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan qadoqlardagi salat barglari sotuvga chiqarildi.
- Yoz faslida mahsulotning tez so‘lib, chiqindiga tashlanishi muammosini hal qilish uchun Ajinomoto kompaniyasi va sabzavot yetishtiruvchilar kooperativi ushbu kreativ loyihani yo‘lga qo‘ydi.
- Aktyorning qiyofasi aks etgan 10 ming dona salat bargi xaridorlar orasida katta qiziqish uyg‘otib, qisqa vaqt ichida sotilib ketdi.
Yaponiya supermarketlarida mashhur aktyor Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan shaffof qadoqlarga o‘ralgan salat barglari xaridorlar e’tiborini tortmoqda. Ushbu g‘ayrioddiy mahsulot nafaqat do‘kon peshtaxtalarida tez sotilib ketmoqda, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Odatda, supermarketga oziq-ovqat xarid qilish uchun borgan inson sabzavotlar orasidan mashhur aktyorning jiddiy qiyofasiga duch kelishini kutmaydi. Biroq Tokio supermarketlaridagi xaridorlar uchun bugungi kunda bunday manzara odatiy holga aylanmoqda. Gap Yaponiyaning taniqli aktyori Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan qadoqlarda sotilayotgan salat karamlari haqida ketmoqda.
So‘nggi kunlarda aktyorning yuzi aks ettirilgan shaffof plyonkaga o‘ralgan salat boshlari Tokio supermarketlarida tez sur’atlarda sotilmoqda. Mahsulotning g‘ayrioddiy ko‘rinishi ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otib, uning suratlari foydalanuvchilar orasida keng tarqaldi. Bu Yaponiyaga xos kutilmagan marketing g‘oyalaridan biri bo‘lsa-da, uning zamirida oddiy reklama emas, balki muhim ekologik muammoni hal qilish maqsadi yotibdi.
Ma’lum bo‘lishicha, salat barglari yapon oshxonasida keng iste’mol qilinadigan asosiy mahsulotlardan biri hisoblanadi. Biroq statistik ma’lumotlarga ko‘ra, yaponlarning 60 foizdan ortig‘i yoz faslida ushbu sabzavotni chiqindiga tashlaydi. Buning asosiy sababi esa yozda salat hosilining ko‘p bo‘lishi va yuqori harorat tufayli uning tezroq so‘lib qolishidir. Natijada bozorda mahsulot yetarlicha bo‘lishiga qaramay, uning katta qismi iste’mol qilinmasdan tashlab yuboriladi.
Aynan shu muammoga yechim topish va oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish maqsadida Yaponiyaning yirik oziq-ovqat kompaniyalaridan biri — Ajinomoto sabzavot yetishtiruvchilar kooperativi bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. Loyiha doirasida ular mashhur aktyor Tatsuya Fudzivaraga murojaat qilib, o‘z suratini ushbu mahsulot qadog‘ida joylashtirishga rozilik berishini so‘rashdi.
Aktyor ham taklifga hazilomuz tarzda munosabat bildirib, bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi X sahifasida yozdi:
«Menga: “Salat barglari inqirozga yuz tutmoqda, shuning uchun yuzingizni bizga vaqtincha bera olasizmi?” deb murojaat qilishdi. Men esa: “Albatta”, dedim. Natijada yuzimni haqiqatan ham ishga soladigan loyihada ishtirok etadigan bo‘ldim. Ammo nima uchun aynan men? Sabzavotlar bo‘limida sizlarni kutib qolaman», — deya hazil qildi Fudzivara.
Dastlab bu tashabbus qanday natija berishi ko‘pchilikka noma’lum edi. Biroq aktyorning yuzi tushirilgan qadoqlardagi salat barglari aks etgan suratlar internetda tarqalishi bilan loyihaning maqsadi ham, marketing samarasi ham oydinlashdi. Kutilmagan reklama xaridorlarning qiziqishini bir zumda oshirdi. Ilgari sotilmay qolib, chiqindiga tashlanishi mumkin bo‘lgan salat barglari endi supermarket peshtaxtalaridan tezda xarid qilina boshladi.
Joriy oyda Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan qadoqlardagi salat barglarining cheklangan miqdori — jami 10 ming donasi savdoga chiqarildi. Qisqa vaqt ichida ularning xaridorlar orasida ommalashishi ushbu g‘oyaning muvaffaqiyatli chiqqanini ko‘rsatdi.
Qizig‘i shundaki, mashhur aktyorning surati tushirilgan oddiy salat barglari nafaqat odamlarning e’tiborini tortdi, balki oziq-ovqat isrofgarchiligi kabi jiddiy muammoga ham jamoatchilik diqqatini jalb qildi. Agar bunday kreativ yondashuv sabzavotlarning chiqindiga tashlanishini kamaytirishga yordam bersa, yaqin kelajakda Yaponiya supermarketlarida Tatsuya Fudzivaraning surati tushirilgan mahsulotlarni yanada ko‘proq uchratish mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…