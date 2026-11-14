Yaponiyada aktyor surati tushirilgan salat barglari xaridorlar orasida urf bo‘ldi

2 daqiqa o'qish41
Yaponiyada aktyor surati tushirilgan salat barglari xaridorlar orasida urf bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yaponiyada oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish maqsadida aktyor Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan qadoqlardagi salat barglari sotuvga chiqarildi.
  • Yoz faslida mahsulotning tez so‘lib, chiqindiga tashlanishi muammosini hal qilish uchun Ajinomoto kompaniyasi va sabzavot yetishtiruvchilar kooperativi ushbu kreativ loyihani yo‘lga qo‘ydi.
  • Aktyorning qiyofasi aks etgan 10 ming dona salat bargi xaridorlar orasida katta qiziqish uyg‘otib, qisqa vaqt ichida sotilib ketdi.

Yaponiya supermarketlarida mashhur aktyor Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan shaffof qadoqlarga o‘ralgan salat barglari xaridorlar e’tiborini tortmoqda. Ushbu g‘ayrioddiy mahsulot nafaqat do‘kon peshtaxtalarida tez sotilib ketmoqda, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Odatda, supermarketga oziq-ovqat xarid qilish uchun borgan inson sabzavotlar orasidan mashhur aktyorning jiddiy qiyofasiga duch kelishini kutmaydi. Biroq Tokio supermarketlaridagi xaridorlar uchun bugungi kunda bunday manzara odatiy holga aylanmoqda. Gap Yaponiyaning taniqli aktyori Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan qadoqlarda sotilayotgan salat karamlari haqida ketmoqda.

So‘nggi kunlarda aktyorning yuzi aks ettirilgan shaffof plyonkaga o‘ralgan salat boshlari Tokio supermarketlarida tez sur’atlarda sotilmoqda. Mahsulotning g‘ayrioddiy ko‘rinishi ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otib, uning suratlari foydalanuvchilar orasida keng tarqaldi. Bu Yaponiyaga xos kutilmagan marketing g‘oyalaridan biri bo‘lsa-da, uning zamirida oddiy reklama emas, balki muhim ekologik muammoni hal qilish maqsadi yotibdi.

Ma’lum bo‘lishicha, salat barglari yapon oshxonasida keng iste’mol qilinadigan asosiy mahsulotlardan biri hisoblanadi. Biroq statistik ma’lumotlarga ko‘ra, yaponlarning 60 foizdan ortig‘i yoz faslida ushbu sabzavotni chiqindiga tashlaydi. Buning asosiy sababi esa yozda salat hosilining ko‘p bo‘lishi va yuqori harorat tufayli uning tezroq so‘lib qolishidir. Natijada bozorda mahsulot yetarlicha bo‘lishiga qaramay, uning katta qismi iste’mol qilinmasdan tashlab yuboriladi.

Aynan shu muammoga yechim topish va oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytirish maqsadida Yaponiyaning yirik oziq-ovqat kompaniyalaridan biri — Ajinomoto sabzavot yetishtiruvchilar kooperativi bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi. Loyiha doirasida ular mashhur aktyor Tatsuya Fudzivaraga murojaat qilib, o‘z suratini ushbu mahsulot qadog‘ida joylashtirishga rozilik berishini so‘rashdi.

Ajinomoto fonida odam yuzi tasvirlangan karamlar to‘plami.

Aktyor ham taklifga hazilomuz tarzda munosabat bildirib, bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi X sahifasida yozdi:

«Menga: “Salat barglari inqirozga yuz tutmoqda, shuning uchun yuzingizni bizga vaqtincha bera olasizmi?” deb murojaat qilishdi. Men esa: “Albatta”, dedim. Natijada yuzimni haqiqatan ham ishga soladigan loyihada ishtirok etadigan bo‘ldim. Ammo nima uchun aynan men? Sabzavotlar bo‘limida sizlarni kutib qolaman», — deya hazil qildi Fudzivara.

Dastlab bu tashabbus qanday natija berishi ko‘pchilikka noma’lum edi. Biroq aktyorning yuzi tushirilgan qadoqlardagi salat barglari aks etgan suratlar internetda tarqalishi bilan loyihaning maqsadi ham, marketing samarasi ham oydinlashdi. Kutilmagan reklama xaridorlarning qiziqishini bir zumda oshirdi. Ilgari sotilmay qolib, chiqindiga tashlanishi mumkin bo‘lgan salat barglari endi supermarket peshtaxtalaridan tezda xarid qilina boshladi.

Joriy oyda Tatsuya Fudzivara surati tushirilgan qadoqlardagi salat barglarining cheklangan miqdori — jami 10 ming donasi savdoga chiqarildi. Qisqa vaqt ichida ularning xaridorlar orasida ommalashishi ushbu g‘oyaning muvaffaqiyatli chiqqanini ko‘rsatdi.

Qizig‘i shundaki, mashhur aktyorning surati tushirilgan oddiy salat barglari nafaqat odamlarning e’tiborini tortdi, balki oziq-ovqat isrofgarchiligi kabi jiddiy muammoga ham jamoatchilik diqqatini jalb qildi. Agar bunday kreativ yondashuv sabzavotlarning chiqindiga tashlanishini kamaytirishga yordam bersa, yaqin kelajakda Yaponiya supermarketlarida Tatsuya Fudzivaraning surati tushirilgan mahsulotlarni yanada ko‘proq uchratish mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari