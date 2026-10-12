Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)

·78·Dunyo
Turkiyada ikki opa-singil yopiq do‘kondan ichimlik olib, pulini eshik ostidan qoldirdi (video)

Turkiyaning Bursa shahri Osmangazi tumanida ikki opa-singil yopiq do‘kon oldidan ichimlik olib, uning pulini eshik ostidan ichkariga tashlab ketdi. Bolalarning bu halol harakati kuzatuv kamerasiga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi.

Anadolu Ajansı xabariga ko‘ra, voqea 8 oktyabr kuni Bursa shahrining Intizam mahallasida sodir bo‘lgan. Qariyb 30 yildan beri savdo bilan shug‘ullanib kelayotgan 57 yoshli do‘kon egasi Mustafo Targay namoz o‘qish uchun do‘konini qulflab ketgan.

Shu payt ichimlik sotib olish uchun kelgan ikki opa-singil do‘kon yopiq ekanini ko‘rgan. Ular do‘kon tashqarisida turgan ichimliklardan olib, pulini kuzatuv kamerasiga ko‘rsatgan va eshik ostidan ichkariga tashlagan.

Do‘kon egasi qo‘shnisining aytishi bilan kamera yozuvlarini tekshirib, bolalarning bu harakatidan xabar topgan. U voqeadan juda ta’sirlanganini aytgan.

Mustafo Targay keyinchalik opa-singillarni otasi bilan birga do‘konga taklif qilib, ularga turli sovg‘alar bergan. U bolalarning halol va vijdonli bo‘lib ulg‘ayishidan xursand ekanini bildirgan.

Voqea aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko‘plab insonlarning e’tiborini tortdi.

BursaMustafo TargayOpa-singilIntizam mahallasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdiTurkiyada ishlayotgan o‘zbekistonlik shifokor yordamchisi kutilmaganda vafot etdi5 avgust 01:33Bursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdiBursada 2 yoshli bola basseynda cho‘kib vafot etdi29 iyul 20:13Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiUy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdi27 iyun 20:01Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildi27 iyun 19:58Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiIkki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi19 iyul 00:0340 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi13 avgust 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi