Fransiyada chiqindi qutisi yonidan qimmatbaho Rolex soati topildi (video)

·43·Dunyo
Fransiyada chiqindi qutisi yonidan qimmatbaho Rolex soati topildi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda Fransiyada chiqindi qutisi yonidan Rolex qo‘l soatini topib olgani aks etgan video tarqaldi. Kadrlar ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Bu haqda The Tribune xabar berdi.

Videoda bir kishi chiqindi qutisi yonida turgan qutini ochib, uning ichidan Rolex soati va unga tegishli hujjatlarni topgani aks etgan. Qimmatbaho soat o‘z qutisi va maxsus sumkasi bilan birga bo‘lgan. Erkak soatni sumkaga solib, olib ketgan.

Ushbu video Fransiyada 2026 yil 17 oktyabrda bo‘lib o‘tgan ommaviy namoyishlar va ular davomida kuzatilgan talon-torojliklar fonida tarqaldi. O‘sha kuni bir qator shaharlarda, jumladan, Rolex kabi qimmatbaho brendlar do‘konlari ham talon-toroj qilingani haqida xabarlar berilgan.

Biroq topilgan soatning haqiqiy Rolex ekani yoki talon-toroj qilingan do‘konlardan biridan olib chiqilgani hozircha tasdiqlanmagan. Shuningdek, videoning sahnalashtirilgan bo‘lishi mumkinligi haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda shubhalar bildirilgan.

RolexFransiyatalon-torojlikijtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!Bitta soat uchun $40 million? Mashhur insonlarga tegishli eng qimmat soatlar!15 avgust 11:06Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?12 sentabr 09:30Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqda8 iyul 23:25Guterrishning o‘rnini kim egallaydi? AQSH Orbanni BMT bosh kotibligi poygasiga qo‘shilishga chaqirdiGuterrishning o‘rnini kim egallaydi? AQSH Orbanni BMT bosh kotibligi poygasiga qo‘shilishga chaqirdiBugun 11:54“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdiBugun 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi