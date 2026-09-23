Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi

·64·Dunyo
Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiyaning Kayvano shahrida politsiya mafiyaning 3,2 million yevrolik naqd puli va 127 ming yevro qiymatidagi 11 ta Rolex soatini o‘z ichiga olgan maxfiy omborini aniqladi.
  • Yashirin bo‘lmalar devorlar, mebellar va hatto dush tagida joylashgan bo‘lib, ularni ochish uchun maxsus elektron mexanizmlar ishlatilgan.
  • Ushbu operatsiya natijasida narkomafiyaning 34 nafar a’zosi qo‘lga olindi, ulardan 23 nafari qamoqqa tashlandi.

Italiyaning Neapol viloyatiga qarashli Kayvano shahrida huquq-tartibot organlari tomonidan jinoyat olamiga qarshi o‘tkazilgan keng ko‘lamli maxsus operatsiya kinofilmlardagi eng shov-shuvli sahnalarni ham ortda qoldirdi. Italiya karabinerlari (harbiylashtirilgan politsiya tuzilmasi) oddiy ko‘ringan xonadonlardan birida tintuv o‘tkazish chog‘ida devorlar va mebellar ichiga o‘rnatilgan elektron yashirin nishalardan naqd 3,2 million yevro mablag‘ hamda qimmatbaho boyliklarni fosh qildi. Italiyaning nufuzli OAVlari tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, jinoiy tarmoq pullarga yetishish uchun maxsus elektron mexanizmlar va suriluvchi yashirin bo‘lmalar qurib chiqqan; hatto maxfiy seyflardan biri vannaxonadagi dush tagligi (poddon) ostiga mohirlik bilan yashirilgan.

Qog‘oz pachkalarga sellofan o‘rab bekitilgan millionlarni olib chiqish uchun maxsus kuchlar devorlarni og‘ir bolg‘alar bilan sindirishga majbur bo‘lishdi. Asosan 50 yevrolik kupyuralardan iborat pullar shunchalik ko‘p ediki, politsiyachilar ularni sanoqsiz plastik chelaklarga to‘ldirib tashishdi. Devorlar orasidan naqd pullardan tashqari umumiy qiymati 127 ming yevro bo‘lgan 11 ta qimmatbaho Rolex soatlari ham topilgan. Tergov versiyasiga binoan, ushbu xonadon narkomafiyaning doimiy qo‘riqlanadigan bosh xazinasi bo‘lib, yirik giyohvand moddalar savdosidan kelgan daromadlarni jamlagan. Operatsiya yakunida mafiya tarmog‘ining 34 nafar a’zosi qo‘lga olindi: ulardan 23 nafari to‘g‘ridan to‘g‘ri qamoqqa tashlangan bo‘lsa, 11 nafari uy qamog‘iga olindi.

Xo‘sh, bu maxfiy bunkerni kim loyihalashtirgan, ushbu 3,2 million yevro qaysi xalqaro narkokartel gigantlariga tegishli va Kayvanodagi operatsiya Italiya mafiyasi ustidan uzil-kesil g‘alabaning boshlanishimi?

«Bolg‘alar bilan buzilgan devor, plastik chelaklar va 11 ta Rolex»: Maxsus operatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi

Kayvanodagi shov-shuvli reyddan eng hayratlanarli faktlar:

  • Devor ichidagi 3,2 mln yevro: Karabinerlar beton devorlar va maxsus qismlar ortidan sellofanga o‘ralgan millionlab naqd pulni topib oldi;

  • Elektron tizim va dush ostidagi seyf: Yashirin bo‘lmalar suriluvchi elektron mexanizmlar bilan jihozlangan, xazinaning bir qismi esa dush tagligi ostiga joylangan;

  • Pullarni chelaklab tashishdi: 50 yevrolik pachkalar soni haddan tashqari ko‘p bo‘lgani sababli politsiyachilar naqd pullarni plastik qurilish chelaklariga joylashga majbur bo‘ldi;

  • 127 ming yevrolik Rolex soatlari: Naqd pullar bilan bir qatorda 11 dona premium toifadagi hashamatli soatlar musodara qilindi;

  • 34 nafar mafioz hibsda: Narkotrafikka aloqador jinoiy to‘daning 23 a’zosi panjara ortiga tashlandi, 11 nafari esa uy qamog‘iga hukm qilindi.

Kayvanodagi tintuv: Musodara qilingan boyliklar va jinoiy infratuzilma tahlili

Italiya politsiyasi tomonidan qo‘lga kiritilgan ashyoviy dalillar tasnifi:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Karabinerlar tomonidan aniqlangan dalillar

Musodara qilingan naqd pul

3,2 million yevro (asosan 50 yevrolik kupyuralar, sellofanda)

Qimmatbaho buyumlar

Umumiy qiymati 127 000 yevrolik 11 ta hashamatli Rolex soati

Tayniklar joylashuvi

Devor bo‘shliqlari, mebellar va dush poddonining tagi

Xavfsizlik va niqoblanish

Elektron suriluvchi mexanizmlar va kechayu kunduz qurolli qo‘riqlash

Olib chiqish usuli

Devorlarni bolg‘a bilan buzish va pullarni chelaklarga to‘ldirish

Asosiy daromad manbasi

Yirik miqyosdagi noqonuniy giyohvandlik vositalari savdosi (narkotrafik)

Qo‘lga olingan shaxslar

Jami 34 kishi (23 nafari hibsda, 11 nafari uy qamog‘ida)

Kriminalistika va xalqaro xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu reyd mafiya uchun halokatli zarba bo‘ldi?

Italiya huquq-tartibot organlari va kriminologlarning xulosalari:

  • «Kamorra» mafiyasining qon tomiriga zarba: Neapol va uning atrofidagi Kayvano hududi tarixan «Kamorra» jinoiy klanining eng yirik giyohvandlik bozori hisoblanadi; 3,2 million yevrolik «qora kassa»ning musodara qilinishi klanning logistika va sotib olish zanjirini falaj qiladi;

  • Muhandislik darajasidagi yashirinish: Seyflarning elektron pultlar va suriluvchi motorlar yordamida ochilishi, dush kabinasi ostigacha beton qatlam yaratilishi mafiya safida yuqori malakali texnik muhandislar va quruvchilar xizmat qilganini ko‘rsatadi;

  • Naqd pullarning «chelak» bosqichi: Kriminalistikada pullarni plastik chelaklarda tashish holati faqat eng og‘ir narkokartellar bazalarida (masalan, Kolumbiya yoki Meksika) kuzatiladi; bu Kayvanodagi guruhning aylanma mablag‘lari kuniga yuz minglab yevroni tashkil etganidan dalolat beradi;

  • 34 kishilik tarmoqning uzilishi: Faqat pul egasi emas, balki saqlovchilar, soqchilar, sotuvchilar va vositachilardan iborat 34 kishilik iyerarxiyaning bir vaqtda tor-mor etilishi mintaqadagi asosiy narkotrafik tarmog‘ini butunlay to‘xtatishga zamin yaratdi.

Italiya karabinerlarining ushbu maxsus reydi har qanday mukammal elektron devor ham jinoiy daromadlarni adolat jazosidan qutqarib qololmasligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, mafiyaning oddiy xonadon devorlari ichiga yashirgan millionlari va dush tagidagi bunday maxfiy seyflari haqida politsiyaga kim xabar bergan — ichki sotqinlikmi yoki uzoq yillik kuzatuv natijasimi? Kinodagidek bunday maxsus operatsiyalar uyushgan jinoyatchilikka chek qo‘ya oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa kriminal olamini larzaga solgan ushbu shov-shuvli maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

KayvanoKarabinerlarNarkotrafikRoleks soatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi"Oddiy tangalar" deb o‘ylagan 18 yoshli yigit aslida devor ichidan millionlab yevrolik oltin topdi17 sentabr 15:31«Koza Nostra» mafiyasining 200 million yevrolik boyligi musodara qilindi«Koza Nostra» mafiyasining 200 million yevrolik boyligi musodara qilindi30 may 13:00Belgiyada kanalizatsiya qazish paytida kutilmagan xazina topildiBelgiyada kanalizatsiya qazish paytida kutilmagan xazina topildi23 avgust 12:11Erdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdiErdo‘g‘on BMT minbaridan «Katta beshlik»ni veto huquqidan mahrum etishga chaqirdiBugun 11:00«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladi«Bunday qirg‘inni hech qachon ko‘rmaganman»:BMT rahbari va Lula Isroilni genotsidda aybladiBugun 09:58Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Bugun 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota