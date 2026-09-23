Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiyaning Kayvano shahrida politsiya mafiyaning 3,2 million yevrolik naqd puli va 127 ming yevro qiymatidagi 11 ta Rolex soatini o‘z ichiga olgan maxfiy omborini aniqladi.
- Yashirin bo‘lmalar devorlar, mebellar va hatto dush tagida joylashgan bo‘lib, ularni ochish uchun maxsus elektron mexanizmlar ishlatilgan.
- Ushbu operatsiya natijasida narkomafiyaning 34 nafar a’zosi qo‘lga olindi, ulardan 23 nafari qamoqqa tashlandi.
Italiyaning Neapol viloyatiga qarashli Kayvano shahrida huquq-tartibot organlari tomonidan jinoyat olamiga qarshi o‘tkazilgan keng ko‘lamli maxsus operatsiya kinofilmlardagi eng shov-shuvli sahnalarni ham ortda qoldirdi. Italiya karabinerlari (harbiylashtirilgan politsiya tuzilmasi) oddiy ko‘ringan xonadonlardan birida tintuv o‘tkazish chog‘ida devorlar va mebellar ichiga o‘rnatilgan elektron yashirin nishalardan naqd 3,2 million yevro mablag‘ hamda qimmatbaho boyliklarni fosh qildi. Italiyaning nufuzli OAVlari tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, jinoiy tarmoq pullarga yetishish uchun maxsus elektron mexanizmlar va suriluvchi yashirin bo‘lmalar qurib chiqqan; hatto maxfiy seyflardan biri vannaxonadagi dush tagligi (poddon) ostiga mohirlik bilan yashirilgan.
Qog‘oz pachkalarga sellofan o‘rab bekitilgan millionlarni olib chiqish uchun maxsus kuchlar devorlarni og‘ir bolg‘alar bilan sindirishga majbur bo‘lishdi. Asosan 50 yevrolik kupyuralardan iborat pullar shunchalik ko‘p ediki, politsiyachilar ularni sanoqsiz plastik chelaklarga to‘ldirib tashishdi. Devorlar orasidan naqd pullardan tashqari umumiy qiymati 127 ming yevro bo‘lgan 11 ta qimmatbaho Rolex soatlari ham topilgan. Tergov versiyasiga binoan, ushbu xonadon narkomafiyaning doimiy qo‘riqlanadigan bosh xazinasi bo‘lib, yirik giyohvand moddalar savdosidan kelgan daromadlarni jamlagan. Operatsiya yakunida mafiya tarmog‘ining 34 nafar a’zosi qo‘lga olindi: ulardan 23 nafari to‘g‘ridan to‘g‘ri qamoqqa tashlangan bo‘lsa, 11 nafari uy qamog‘iga olindi.
Xo‘sh, bu maxfiy bunkerni kim loyihalashtirgan, ushbu 3,2 million yevro qaysi xalqaro narkokartel gigantlariga tegishli va Kayvanodagi operatsiya Italiya mafiyasi ustidan uzil-kesil g‘alabaning boshlanishimi?
«Bolg‘alar bilan buzilgan devor, plastik chelaklar va 11 ta Rolex»: Maxsus operatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi
Kayvanodagi shov-shuvli reyddan eng hayratlanarli faktlar:
Devor ichidagi 3,2 mln yevro: Karabinerlar beton devorlar va maxsus qismlar ortidan sellofanga o‘ralgan millionlab naqd pulni topib oldi;
Elektron tizim va dush ostidagi seyf: Yashirin bo‘lmalar suriluvchi elektron mexanizmlar bilan jihozlangan, xazinaning bir qismi esa dush tagligi ostiga joylangan;
Pullarni chelaklab tashishdi: 50 yevrolik pachkalar soni haddan tashqari ko‘p bo‘lgani sababli politsiyachilar naqd pullarni plastik qurilish chelaklariga joylashga majbur bo‘ldi;
127 ming yevrolik Rolex soatlari: Naqd pullar bilan bir qatorda 11 dona premium toifadagi hashamatli soatlar musodara qilindi;
34 nafar mafioz hibsda: Narkotrafikka aloqador jinoiy to‘daning 23 a’zosi panjara ortiga tashlandi, 11 nafari esa uy qamog‘iga hukm qilindi.
Kayvanodagi tintuv: Musodara qilingan boyliklar va jinoiy infratuzilma tahlili
Italiya politsiyasi tomonidan qo‘lga kiritilgan ashyoviy dalillar tasnifi:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Karabinerlar tomonidan aniqlangan dalillar
Musodara qilingan naqd pul
3,2 million yevro (asosan 50 yevrolik kupyuralar, sellofanda)
Qimmatbaho buyumlar
Umumiy qiymati 127 000 yevrolik 11 ta hashamatli Rolex soati
Tayniklar joylashuvi
Devor bo‘shliqlari, mebellar va dush poddonining tagi
Xavfsizlik va niqoblanish
Elektron suriluvchi mexanizmlar va kechayu kunduz qurolli qo‘riqlash
Olib chiqish usuli
Devorlarni bolg‘a bilan buzish va pullarni chelaklarga to‘ldirish
Asosiy daromad manbasi
Yirik miqyosdagi noqonuniy giyohvandlik vositalari savdosi (narkotrafik)
Qo‘lga olingan shaxslar
Jami 34 kishi (23 nafari hibsda, 11 nafari uy qamog‘ida)
Kriminalistika va xalqaro xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu reyd mafiya uchun halokatli zarba bo‘ldi?
Italiya huquq-tartibot organlari va kriminologlarning xulosalari:
«Kamorra» mafiyasining qon tomiriga zarba: Neapol va uning atrofidagi Kayvano hududi tarixan «Kamorra» jinoiy klanining eng yirik giyohvandlik bozori hisoblanadi; 3,2 million yevrolik «qora kassa»ning musodara qilinishi klanning logistika va sotib olish zanjirini falaj qiladi;
Muhandislik darajasidagi yashirinish: Seyflarning elektron pultlar va suriluvchi motorlar yordamida ochilishi, dush kabinasi ostigacha beton qatlam yaratilishi mafiya safida yuqori malakali texnik muhandislar va quruvchilar xizmat qilganini ko‘rsatadi;
Naqd pullarning «chelak» bosqichi: Kriminalistikada pullarni plastik chelaklarda tashish holati faqat eng og‘ir narkokartellar bazalarida (masalan, Kolumbiya yoki Meksika) kuzatiladi; bu Kayvanodagi guruhning aylanma mablag‘lari kuniga yuz minglab yevroni tashkil etganidan dalolat beradi;
34 kishilik tarmoqning uzilishi: Faqat pul egasi emas, balki saqlovchilar, soqchilar, sotuvchilar va vositachilardan iborat 34 kishilik iyerarxiyaning bir vaqtda tor-mor etilishi mintaqadagi asosiy narkotrafik tarmog‘ini butunlay to‘xtatishga zamin yaratdi.
Italiya karabinerlarining ushbu maxsus reydi har qanday mukammal elektron devor ham jinoiy daromadlarni adolat jazosidan qutqarib qololmasligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, mafiyaning oddiy xonadon devorlari ichiga yashirgan millionlari va dush tagidagi bunday maxfiy seyflari haqida politsiyaga kim xabar bergan — ichki sotqinlikmi yoki uzoq yillik kuzatuv natijasimi? Kinodagidek bunday maxsus operatsiyalar uyushgan jinoyatchilikka chek qo‘ya oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa kriminal olamini larzaga solgan ushbu shov-shuvli maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…