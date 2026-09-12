«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?
Janubi-Sharqiy Osiyoda diniy e’tiqod, ulkan boylik va axloqsizlik to‘qnashgan mislsiz shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldi. Tailandning eng qadimiy va muqaddas ibodatxonalaridan birini boshqargan 66 yoshli mashhur buddaviy ruhoniy hayratlanarli ko‘lamdagi moliyaviy firibgarlik hamda qat’iy diniy taqiqlarni ochiqchasiga buzishda ayblanib, qo‘lga olindi. Ma’lum bo‘lishicha, ruhoniy ikki yil davomida soddadil e’tiqod qiluvchilar tomonidan xayriya qilingan naq 2,8 million dollarni (taxminan 234 million rubl) o‘zlashtirib, 47 yoshli ma’shuqasining hisobiga o‘tkazib kelgan. Eng dahshatlisi, tergov jarayonida uning shaxsiy xonasidan tushlik stoli ustida jinsiy aloqa qilingani muhrlangan maxfiy videolar topildi. Xo‘sh, muqaddas libos ortiga yashiringan firibgar qanday qilib millionlab dollarlik oltin va Rolex soatlarini to‘pladi, uning sharmandali sirlari qanday ochildi va nega tushlik stoli politsiya mahkamasiga tashib ketildi?
$2,8 millionlik xayriya va 47 yoshli ma’shuqa: Moliyaviy nayrang mexanizmi
Politsiya maxsus bo‘linmalari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir ruhoniyning niqob ortidagi hashamatli va ko‘rinmas hayotini fosh qildi:
Ikki yillik tizimli o‘g‘irlik: 66 yoshli bosh ruhoniy ikki yil davomida qadimiy ibodatxonaga kelib tushgan ehson va xayriya mablag‘larini bosqichma-bosqich o‘zlashtirib kelgan;
Ma’shuqaning hisob raqamlari: O‘marilgan umumiy mablag‘ qariyb 2,8 million dollarni tashkil etgan bo‘lib, u to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhoniyning 47 yoshli sherigi (ma’shuqasi) nomiga ochilgan hisoblarga o‘tkazilgan;
Oltin yombilar va naqd pul uyumlari: Tintuv vaqtida olingan suratlarda stol ustini to‘ldirib yotgan o‘nlab kilogrammlik oltin yombilar, qimmatbaho Rolex soatlari hamda bog‘lam-bog‘lam naqd pullar aks etgan;
Ishonchni suiiste’mol qilish: Minglab dindorlarning ibodatxona ta’miri va ehtiyojmandlarga yordam uchun ajratgan mablag‘lari bu ikki shaxsning hashamatli hayotiga sarflab yuborilgan.
«Videodagi sharmandalik»: Tushlik stoli ustidagi gunoh va maqomdan mahrum etish
Mazkur ish shunchaki korrupsiya emas, balki buddizm tarixidagi eng katta diniy sharmandaliklardan biriga aylandi:
Qarorgohdan chiqqan maxfiy videolar: Tezkor xodimlar ruhoniyning ibodatxona hududidagi shaxsiy qarorgohidan yopiq kamera videoyozuvlarini qo‘lga kiritdi;
Tushlik stoli ustidagi aloqa: Videotasvirlarda 66 yoshli ruhoniy va uning 47 yoshli sherigi ibodatxonadagi tushlik stoli ustida ochiqchasiga jinsiy aloqa qilayotgani aniq muhrlangan;
Qat’iy qasamyodning toptalishi: Buddaviy monaxlar uchun ayollar bilan yaqinlik qilish va jinsiy aloqa qat’iyan man etilgani sababli, voqea oshkor bo‘lishi bilanoq u diniy maqomidan va libosidan rasman mahrum etildi;
Dalil sifatida musodara qilingan stol: Jinsiy aloqa sodir etilgan katta dumaloq yog‘och stol politsiya tomonidan rasmiy ashyoviy dalil sifatida musodara qilinib, pikap avtomobiliga ortilgan holda olib ketildi.
Xalq g‘azabi va qat’iy jazo muqarrarligi
Matbuot anjumanida namoyish etilgan dalillar Tailand jamoatchiligida kuchli g‘azab va nafrat to‘lqinini uyg‘otdi:
Sud oldida javobgarlik: Sobiq ruhoniy va uning sherigiga nisbatan yirik miqdordagi firibgarlik, xayriya mablag‘larini o‘zlashtirish hamda diniy qadriyatlarni toptash moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Tizimli tekshiruvlar: Ushbu mojaro ortidan mamlakat bo‘ylab barcha yirik ibodatxonalarning moliyaviy aylanmalari va xayriya qutilarini qattiq nazoratga olish talablari ilgari surilmoqda;
Ma’naviy tanazzul sabog‘i: O‘zini dunyo lazzatlaridan tiygan va tarkidunyochilikka da’vat etgan shaxsning millionlab dollarlik nafsi uni qamoqxona ostonasiga yetakladi.
Muqaddaslik libosi ostida yashiringan bu jirkanch jinoyat Tailand jamiyati uchun og‘ir zarba bo‘ldi va eng yuqori ruhiy maqom ham vijdonsizlikni xaspo‘shlay olmasligini ko‘rsatdi.
Sizningcha, xayriya va ehson mablag‘larining bunday shafqatsizlarcha talon-toroj qilinishining oldini olish uchun ibodatxonalar moliyasi qat’iy davlat nazoratiga olinishi shartmi? Inson qanday qilib muqaddas deb bilingan martabada turib, nafs quliga aylanib qolishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va firibgarlikning yuzini ochuvchi ushbu shov-shuvli surishtiruvni yaqinlaringizga ulashing!
…