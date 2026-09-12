«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?

·81·Dunyo
«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?

Janubi-Sharqiy Osiyoda diniy e’tiqod, ulkan boylik va axloqsizlik to‘qnashgan mislsiz shov-shuvli jinoyat fosh bo‘ldi. Tailandning eng qadimiy va muqaddas ibodatxonalaridan birini boshqargan 66 yoshli mashhur buddaviy ruhoniy hayratlanarli ko‘lamdagi moliyaviy firibgarlik hamda qat’iy diniy taqiqlarni ochiqchasiga buzishda ayblanib, qo‘lga olindi. Ma’lum bo‘lishicha, ruhoniy ikki yil davomida soddadil e’tiqod qiluvchilar tomonidan xayriya qilingan naq 2,8 million dollarni (taxminan 234 million rubl) o‘zlashtirib, 47 yoshli ma’shuqasining hisobiga o‘tkazib kelgan. Eng dahshatlisi, tergov jarayonida uning shaxsiy xonasidan tushlik stoli ustida jinsiy aloqa qilingani muhrlangan maxfiy videolar topildi. Xo‘sh, muqaddas libos ortiga yashiringan firibgar qanday qilib millionlab dollarlik oltin va Rolex soatlarini to‘pladi, uning sharmandali sirlari qanday ochildi va nega tushlik stoli politsiya mahkamasiga tashib ketildi?

$2,8 millionlik xayriya va 47 yoshli ma’shuqa: Moliyaviy nayrang mexanizmi

Politsiya maxsus bo‘linmalari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbir ruhoniyning niqob ortidagi hashamatli va ko‘rinmas hayotini fosh qildi:

  • Ikki yillik tizimli o‘g‘irlik: 66 yoshli bosh ruhoniy ikki yil davomida qadimiy ibodatxonaga kelib tushgan ehson va xayriya mablag‘larini bosqichma-bosqich o‘zlashtirib kelgan;

  • Ma’shuqaning hisob raqamlari: O‘marilgan umumiy mablag‘ qariyb 2,8 million dollarni tashkil etgan bo‘lib, u to‘g‘ridan to‘g‘ri ruhoniyning 47 yoshli sherigi (ma’shuqasi) nomiga ochilgan hisoblarga o‘tkazilgan;

  • Oltin yombilar va naqd pul uyumlari: Tintuv vaqtida olingan suratlarda stol ustini to‘ldirib yotgan o‘nlab kilogrammlik oltin yombilar, qimmatbaho Rolex soatlari hamda bog‘lam-bog‘lam naqd pullar aks etgan;

  • Ishonchni suiiste’mol qilish: Minglab dindorlarning ibodatxona ta’miri va ehtiyojmandlarga yordam uchun ajratgan mablag‘lari bu ikki shaxsning hashamatli hayotiga sarflab yuborilgan.

«Tushlik stoli ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini o'mardi

«Videodagi sharmandalik»: Tushlik stoli ustidagi gunoh va maqomdan mahrum etish

Mazkur ish shunchaki korrupsiya emas, balki buddizm tarixidagi eng katta diniy sharmandaliklardan biriga aylandi:

  • Qarorgohdan chiqqan maxfiy videolar: Tezkor xodimlar ruhoniyning ibodatxona hududidagi shaxsiy qarorgohidan yopiq kamera videoyozuvlarini qo‘lga kiritdi;

  • Tushlik stoli ustidagi aloqa: Videotasvirlarda 66 yoshli ruhoniy va uning 47 yoshli sherigi ibodatxonadagi tushlik stoli ustida ochiqchasiga jinsiy aloqa qilayotgani aniq muhrlangan;

  • Qat’iy qasamyodning toptalishi: Buddaviy monaxlar uchun ayollar bilan yaqinlik qilish va jinsiy aloqa qat’iyan man etilgani sababli, voqea oshkor bo‘lishi bilanoq u diniy maqomidan va libosidan rasman mahrum etildi;

  • Dalil sifatida musodara qilingan stol: Jinsiy aloqa sodir etilgan katta dumaloq yog‘och stol politsiya tomonidan rasmiy ashyoviy dalil sifatida musodara qilinib, pikap avtomobiliga ortilgan holda olib ketildi.

«Tushlik stoli ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini o'mardi

Xalq g‘azabi va qat’iy jazo muqarrarligi

Matbuot anjumanida namoyish etilgan dalillar Tailand jamoatchiligida kuchli g‘azab va nafrat to‘lqinini uyg‘otdi:

  • Sud oldida javobgarlik: Sobiq ruhoniy va uning sherigiga nisbatan yirik miqdordagi firibgarlik, xayriya mablag‘larini o‘zlashtirish hamda diniy qadriyatlarni toptash moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Tizimli tekshiruvlar: Ushbu mojaro ortidan mamlakat bo‘ylab barcha yirik ibodatxonalarning moliyaviy aylanmalari va xayriya qutilarini qattiq nazoratga olish talablari ilgari surilmoqda;

  • Ma’naviy tanazzul sabog‘i: O‘zini dunyo lazzatlaridan tiygan va tarkidunyochilikka da’vat etgan shaxsning millionlab dollarlik nafsi uni qamoqxona ostonasiga yetakladi.

«Tushlik stoli ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini o'mardi

Muqaddaslik libosi ostida yashiringan bu jirkanch jinoyat Tailand jamiyati uchun og‘ir zarba bo‘ldi va eng yuqori ruhiy maqom ham vijdonsizlikni xaspo‘shlay olmasligini ko‘rsatdi.

Sizningcha, xayriya va ehson mablag‘larining bunday shafqatsizlarcha talon-toroj qilinishining oldini olish uchun ibodatxonalar moliyasi qat’iy davlat nazoratiga olinishi shartmi? Inson qanday qilib muqaddas deb bilingan martabada turib, nafs quliga aylanib qolishi mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va firibgarlikning yuzini ochuvchi ushbu shov-shuvli surishtiruvni yaqinlaringizga ulashing!

Tayland budda ruhoniyiXayriya firibgarligiTayland budda ruhoniyi 66 yoshTayland budda ruhoniyi 47 yosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydiBugun, 10:14Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Bugun, 08:30Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Bugun, 07:01Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Bugun, 00:11«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radiKecha, 23:35AES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiAES quvvatining yarmini Google olib qo‘yadimi?: Finlyandiyada elektr tanqisligi xavfiKecha, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi