24 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 24 oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 64,23 so‘mga arzonlab, 11 838,92 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 80,21 so‘mga arzonlab, 13 248,94 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,30 so‘mga qimmatlab, 147,05 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 88,25 so‘mga arzonlab, 15 828,64 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,35 so‘mga arzonlab, 75,46 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 116,57 so‘mga arzonlab, 14 362,39 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 8,53 so‘mga arzonlab, 1 774,87 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…