13 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish57
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 13 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 9,17 so‘mga qimmatlab, 11 973,44 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 41,27 so‘mga arzonlab, 13 282,14 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,04 so‘mga qimmatlab, 144,53 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 33,29 so‘mga arzonlab, 15 891,15 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,20 so‘mga arzonlab, 74,99 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 34,05 so‘mga arzonlab, 14 389,42 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,02 so‘mga qimmatlab, 1 795,58 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Mavzuga oid yangiliklar
Iqtisodiyot
Izohlar0
…