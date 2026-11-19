20 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish55
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 8,72 so‘mga arzonlab, 11 971,64 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 26,35 so‘mga qimmatlab, 13 160,42 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,71 so‘mga qimmatlab, 146,33 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 15,07 so‘mga arzonlab, 15 748,69 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,29 so‘mga arzonlab, 74,87 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 8,66 so‘mga arzonlab, 14 206,29 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,44 so‘mga arzonlab, 1 795,74 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…