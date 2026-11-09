10 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 10 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 6,94 so‘mga qimmatlab, 11 994,10 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 26,95 so‘mga qimmatlab, 13 420,20 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,50 so‘mga arzonlab, 145,79 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 27,29 so‘mga qimmatlab, 16 087,69 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,22 so‘mga qimmatlab, 75,93 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 1,32 so‘mga qimmatlab, 14 651,97 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 0,50 so‘mga qimmatlab, 1 797,46 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…