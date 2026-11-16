17 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish2
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 17 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 9,24 so‘mga qimmatlab, 12 023,61 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 43,89 so‘mga arzonlab, 13 236,79 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,65 so‘mga arzonlab, 145,54 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 34,67 so‘mga arzonlab, 15 865,15 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,25 so‘mga qimmatlab, 75,36 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 33,36 so‘mga arzonlab, 14 305,31 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,52 so‘mga qimmatlab, 1 803,42 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Mavzuga oid yangiliklar
Iqtisodiyot
Izohlar0
…