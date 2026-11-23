24 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish55
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 24 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 1,55 so‘mga arzonlab, 12 002,93 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 0,70 so‘mga qimmatlab, 13 156,41 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,18 so‘mga qimmatlab, 146,74 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 0,37 so‘mga qimmatlab, 15 721,44 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,13 so‘mga arzonlab, 75,45 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 57,62 so‘mga qimmatlab, 14 309,64 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 3,68 so‘mga qimmatlab, 1 800,97 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…