25 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Iqtisodiyot1 daqiqa o'qish60
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 25 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 12,39 so‘mga arzonlab, 11 990,54 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 19,57 so‘mga arzonlab, 13 136,84 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,50 so‘mga arzonlab, 146,24 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 27,02 so‘mga arzonlab, 15 694,42 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,14 so‘mga arzonlab, 75,31 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 16,47 so‘mga arzonlab, 14 293,17 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 1,80 so‘mga arzonlab, 1 799,17 so‘mni tashkil etdi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…