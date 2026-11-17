18 noyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish41
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 18 noyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 13,16 so‘mga arzonlab, 12 010,45 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 36,10 so‘mga arzonlab, 13 200,69 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,10 so‘mga qimmatlab, 145,64 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 22,17 so‘mga arzonlab, 15 842,98 so‘m bo‘ldi.
• Shveysariya franki 10,56 so‘mga arzonlab, 14 294,75 so‘mni tashkil etdi.
• Xitoy yuani 1,67 so‘mga arzonlab, 1 801,75 so‘m bo‘ldi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Mavzuga oid yangiliklar
Iqtisodiyot
Izohlar0
…