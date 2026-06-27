Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildi

·0·Jamiyat
Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildi

27 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 18:34 da O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yer silkinishi sezildi.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzuridagi Seysmoprognostik monitoring markazi ma’lumotiga ko‘ra, zilzila epitsentri Afg‘onistonning Badaxshon hududida, Toshkentdan 499 kilometr janubiy-sharqda joylashgan.

Zilzilaning magnitudasi 6,8 ni tashkil etgan. Yer silkinishi 224 kilometr chuqurlikda qayd etilgan. Epitsentr koordinatalari 36,84 shimoliy kenglik va 70,19 sharqiy uzunlikka to‘g‘ri keladi.

Silkinish eng kuchli Surxondaryo viloyatida sezilib, 4–5 ballni tashkil etgan. Farg‘ona, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida zilzila kuchi 4 ballga yetgan.

Andijon va Namangan viloyatlarida 3–4 ball, Toshkent viloyati hamda Toshkent shahrida 2–3 ball, Navoiy va Buxoro viloyatlarida esa 2 balllik silkinish qayd etilgan.

Hozircha zilzila oqibatida jabrlanganlar yoki vayronagarchiliklar haqida rasmiy ma’lumot berilmadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Termizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiTermizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiBugun, 19:12Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Bugun, 17:40Barcha burjlar uchun haftalik xabar: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBarcha burjlar uchun haftalik xabar: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBugun, 17:33Toshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiToshkentda shubhali 176 kilogramm go‘sht yo‘q qilindiBugun, 15:36O‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindiO‘zbekistonda qariyb uch tonna giyohvand modda yo‘q qilindiBugun, 15:28“Itni qiynaymiz” nomli kanal jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi“Itni qiynaymiz” nomli kanal jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘ldiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi